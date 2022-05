Speed-up bestätigt: Alonso López folgt auf Fenati

Die Moto2-Karriere von Romano Fenati (26) fand zum zweiten Mal ein jähes Ende, Luca Boscoscuro setzt neben Fermín Aldeguer (17) ab dem anstehenden Le Mans-GP auf Alonso López (20).

In einem Satz teilte das Team Speed-up am vergangenen Mittwochabend mit, dass die Zusammenarbeit mit Romano Fenati nach sechs Grand Prix beendet worden ist. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres wechselt Luca Boscoscuro damit einen WM-Stammfahrer frühzeitig aus. Zur Erinnerung: Im September 2021 verabschiedete er sich bereits von Yari Montella, der für Fermín Aldeguer Platz machte.

Nach dem Privat-Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya am Ende der vergangenen Woche machte Speed-up nun offiziell, wer ab Le Mans am kommenden Wochenende für Fenati nachrückt: Wie erwartet handelt es sich um Alonso López, der schon im Vorjahr in der Moto2-EM Teamkollege von Meister Aldeguer war. Im Boscoscuro Talent Team-Ciatti feierte López zwei Siege und wurde EM-Zweiter. In der WM wurde er 2021 dreimal auf Boscoscuro als Ersatzmann aufgeboten. Auf der Kalex des Pons Teams punktete er als Garzo-Vertretung beim Sachsenring-GP als Zwölfter.

«Ich freue mich sehr über die Chance, die mir Luca gegeben hat. Ich werde versuchen, sie maximal zu nutzen», erklärte López. «Ich kann es kaum erwarten, auf die Boscoscuro zu steigen und die ganze Arbeit aus diesen harten Trainingsmonaten umzusetzen. Ich kenne das Team schon und bin überzeugt, dass wir uns gemeinsam gut steigern können», ergänzte der 20-Jährige aus Madrid.

Fahrer-WM Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Vietti 100 Punkte. 2. Ogura 81. 3. Arbolino 70. 4. Canet 69. 5. Roberts 57. 6. Schrötter 47. 7. Chantra 45. 8. Navarro 45. 9. A. Fernandez 44. 10. Lowes 35. 11. Bendsneyder 34. 12. Dixon 32. 13. Arenas 29. 14. Alcoba 28. 15. Acosta 20. 16. Aldeguer 18. 17. Gonzalez 16. 18. Beaubier 16. 19. Baltus 15. 20. Fenati 7. 21. Rodrigo 6. 22. Zaccone 6. 23. Ramirez 5. 24. Kubo 4. 25. Salac 4. 26. Kelly 3. 27. Manzi 3. 28. Dalla Porta 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 150 Punkte. 2. Boscoscuro 20. 3. MV Agusta 5

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 126 Punkte. 2. Flexbox HP40, 114. 3. Elf Marc VDS Racing 105. 4. Mooney VR46 Racing 100. 5. Liqui Moly Intact GP 75. 6. Red Bull KTM Ajo 64. 7. Autosolar GASGAS Aspar 61. 8. Italtrans Racing 58. 9. Pertamina Mandalika SAG 40. 10. Lightech Speed up 25. 11. Yamaha VR46 Master Camp 23. 12. American Racing 19. 13. RW Racing GP 15. 14. Gresini Racing 10. 15. MV Agusta Forward 5.