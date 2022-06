Marcel Schrötter (17.): «Das war eine wilde Fahrt» 24.06.2022 - 16:58 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Marcel Schrötter hatte am Freitag in Assen Mühe

Marcel Schrötter vom Liqui Moly Intact GP Team fühlte sich am Freitagmorgen auf dem nassen TT Circuit in Assen wohl. Auf trockener Fahrbahn kam der Bayer jedoch nicht richtig in Fahrt und landete außerhalb der Top-14.