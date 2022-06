FP1: Aron Canet setzt erste Marke im Regen von Assen

Kalex-Fahrer Aron Canet setzte am Freitag auf dem TT Circuit in Assen die erste Bestzeit. Bei regnerischen Bedingungen führte er das erste freie Training der Moto2-Klasse an. Marcel Schrötter wurde 14.

Ohne Pedro Acosta ging es für die Moto2-Piloten in das regnerische erste freie Training auf dem TT Circuit in Assen. Der Spanier brach sich am Dienstag beim Training den linken Oberschenkel, am Donnerstag wurde er in Barcelona operiert.

Bei 20 Grad und leichtem Regen auf der 4,542 km langen Strecke in Drenthe machten sich gleich fast alle Fahrer auf den Weg, um sich an die Bedingungen zu gewöhnen. Denn auch an den kommenden beiden Tagen ist durchwachsenes Wetter angesagt. Da die drei freien Trainings über den Einzug in das Q2 entscheiden, zählt jede schnelle Runde in FP1. Die Top-14 der kombinierten Zeitenliste aus den drei Trainings ziehen direkt in das zweite Qualifying ein.

Nach zehn Minuten führte Aron Canet vor Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP) und Joe Roberts. Die Bestzeit von Canet lag bei 1:54,027 Minuten. Zum Vergleich: Der All-Time-Lap-Record liegt bei 1:36,346 min und wird gehalten von Johann Zarco (2015).

Schrötter, der vor einer Woche am Sachsenring das Podium im Moto2-Heimrennen nur knapp verpasste, setzte sich nach 15 Minuten an die Spitze. Er zeigte sich bei den durchwachsenen Bedingungen sehr selbstsicher und steuerte seine Kalex souverän um den TT Circuit.

15 Minuten vor dem Ende stürzte Barry Baltus in der schnellen Kurve 12. Der Belgier war in Ordnung, das Bike deutlich angeschlagen. MarcVDS-Fahrer Tony Arbolino übernahm zehn Minuten vor dem Fallen der Zielflagge die Spitze. Der Italiener führte vor Schrötter und Alonso Lopez aus dem Speed-up-Team. WM-Leader Celestino Vietti hatte auf Platz 17 deutlich mehr Probleme.

Ohne weitere große Zwischenfälle endete die erste Moto2-Session am Freitag nach 40 Minuten. Aron Canet setzte mit 1:46,877 min die Bestzeit in Assen. Hinter dem Spanier reihten sich Fermin Aldeguer (Boscoscuro) und Augusto Fernandez ein. Somkiat Chantra, Tony Arbolino und Sam Lowes komplettierten die Top-6. Marcel Schrötter fiel bis auf Platz 14 zurück.

Moto2-Ergebnis, Assen, FP1 (24. Juni):

1. Aron Canet, Kalex, 1:46,877 min

2. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 0,085 sec

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,175

4. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,204

5. Tony Arbolino, Kalex, + 0,246

6. Sam Lowes, Kalex, + 0,395

7. Filip Salac, Kalex, + 0,497

8. Jake Dixon, Kalex, + 0,549

9. Alonso Lopez, Boscoscuro, + 0,744

10. Ai Ogura, Kalex, + 0,763

11. Alessandro Zaccone, Kalex, + 1,017

12. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,021

13. Celestino Vietti, Kalex, + 1,184

14. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,212