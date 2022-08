Nahezu unbemerkt: Kalex ist Konstrukteurs-Weltmeister

Nach dem GP in Silverstone ist klar: Kalex gewinnt zum zehnten Mal in Folge die Herstellerwertung der Moto2-Klasse. Die deutsche Firma dominiert die mittlere GP-Klasse seit Jahren nach Belieben.

Alonso Lopez fuhr am Sonntag in Silverstone im Moto2-Rennen um seinen ersten GP-Sieg. Der Boscoscuro-Fahrer hätte dabei haarscharf für den ersten Sieg des italienischen Herstellers seit Barcelona 2018 gesorgt, damals triumphierte Fabio Quartararo. Am Ende gewann Augusto Fernández auf der deutschen Kalex-Maschine.

Für den Hersteller aus der Nähe von Augsburg wurde damit eine unglaubliche Siegesserie fortgesetzt. Kalex gewann seit dem Saisonstar 2020 alle Rennen, das sind 45 Erfolge in Reihe. Das letzte Rennen, das nicht von einem Kalex-Fahrer gewonnen wurde, war Valencia 2019, als Brad Binder auf der KTM triumphierte.

Mit dem Sieg von Augusto Fernández am Sonntag steht fest: Kalex ist in der Herstellerwertung der Moto2-Klasse in diesem Jahr nicht mehr einzuholen, sie sind erneut Weltmeister. 300 Punkte stehen zu Buche, Boscoscuro liegt mit 77 Zählern abgeschlagen auf Platz 2. Es ist bereits der zehnte Titel in Folge, denn erstmals ging die Konstrukteurswertung 2013 an Kalex.

Neben der Herstellerwertung ist auch der nächste Fahrer-WM-Titel für die Firma aus Bobingen in Sicht. Fernández führt nach 12 von 20 Rennen die WM mit 13 Punkten Vorsprung auf Ai Ogura an, Dritter ist Celestino Vietti – alle auf Kalex unterwegs. Erst auf Position 13 folgt mit Alonso Lopez der erste Fahrer, der keine Kalex bewegt. Stefan Bradl war 2011 der erste Fahrerweltmeister für den Hersteller aus Bayern.

Ergebnis Moto2, Silverstone (7. August):

1. Augusto Fernandez, Kalex, 18 Rdn. in 37:38,670 min (= 169,2 km/h)

2. Lopez, Boscoscuro, + 0,070 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,662

4. Ogura, Kalex, + 1,741

5. Canet, Kalex, + 1,946

6. Vietti, Kalex, + 5,440

7. Roberts, Kalex, + 7,528

8. Navarro, Kalex, + 10,647

9. Salac, Kalex, + 11,646

10. Bendsneyder, Kalex, + 12,259

11. Gonzalez, Kalex, + 14,040

12. Arbolino, Kalex, + 14,802

13. Chantra, Kalex, + 16,098

14. Alcoba, Kalex, + 17,285

15. Aldeguer, Boscoscuro, + 19,253



Ferner:

Schrötter, Sturz

Fahrer-WM Stand nach 12 von 20 Grand Prix:

1. A. Fernandez 171 Punkte. 2. Ogura 158. 3. Vietti 156. 4. Canet 127. 5. Arbolino 108. 6. Roberts 106. 7. Dixon 92. 8. Schrötter 88. 9. Acosta 75. 10. Chantra 72. 11. Navarro 70. 12. Bendsneyder 61. 13. Lopez 55. 14. Lowes 51. 15. Arenas 45. 16. Gonzalez 44. 17. Beaubier 40. 18. Aldeguer 38 19. Alcoba 35. 20. Salac 21. 21. Baltus 16. 22. Dalla Porta 10. 23. Manzi 9. 24. Fenati 7. 25. Rodrigo 6. 26. Zaccone 6. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 300 Punkte. 2. Boscoscuro 77. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 246 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 230. 3. Flexbox HP40 197. 4. Elf Marc VDS Racing 159. 5. Mooney VR46 Racing 156. 6. GASGAS Aspar Team 137. 7. Liqui Moly Intact GP Team 123. 8. Italtrans Racing 116. 9. CAG Speed up 100. 10. Pertamina Mandalika SAG 67. 11. Yamaha VR46 Master Camp 57. 12. American Racing 43. 13. Gresini Racing 27. 14. RW Racing GP 16. 15. MV Agusta Forward 5.