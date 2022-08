Spielberg, FP1: Dixon vorne, Schrötter in den Top-10

Jake Dixon (GASGAS Aspar/Kalex) beendete das erste freie Training der Moto2-Klasse beim Österreich-GP auf dem Red Bull Ring als Schnellster. Marcel Schrötter sicherte sich auf seiner Kalex den zehnten Platz.

Obwohl am Morgen in den ersten Trainings der MotoGP- und Moto3-Klasse noch gemischte Streckenbedingungen auf dem Red Bull Ring herrschten, präsentierte sich die Strecke zu Beginn der ersten Moto2-Session in einem guten, trockenen Zustand. Nach seinem SIlverstone-Sieg führt Augusto Fernandez erstmals in diesem Jahr die Weltmeisterschaft an, 13 Punkte vor Ai Ogura und 15 Zähler vor Celestino Vietti, der zuvor der WM-Leader war.

Bei strahlenden Sonnenschein ging es für die 30 Fahrer pünktlich um 10.55 Uhr auf die 4,348 km lange Strecke in Österreich. Routinier Sam Lowes kann nach seiner Verletzung, die er sich im FP1 in England vor zwei Wochen zugezogen hatte, nicht am Red Bull Ring starten. Der Brite wird ersetzt vom Australier Senna Agius, der zuletzt in der Moto2-EM für Rennsiege sorgte.

Zur Halbzeit führte Augusto Fernandez mit einer Zeit von 1:35,706 Minuten. Hinter ihm waren Albert Arenas und Alonso Lopez in den Top-3. Überraschend auf Platz 4 lag Lorenzo Dalla Porta aus dem Italtrans-Team. Fünfter war Tony Arbolino. Marcel Schrötter aus dem Liqui Moly Intact GP Team fand sich auf Platz 13 wieder (+ 1,178 sec).

Zehn Minuten vor dem Ende hatte sich Fernandez um vier Zehntel gesteigert. Somkiat Chantra und Fermin Aldeguer verbesserten sich auf die Plätze 2 und 3. Marcel Schrötter agierte weiterhin auf dem 13. Platz. Weil auf dem Red Bull Ring eine neue Schikane installiert wurde, sind die Zeiten aus den Jahren zuvor nicht mehr von Bedeutung.

In den letzten Minuten fielen die Zeiten noch mal. Jake Dixon setzte sich mit 1:35,000 min in Führung, auch Marcel Schrötter verbesserte sich, ihm gelang der Sprung auf Platz 10. Unterdessen stürzte Jorge Navarro in der neuen Schikane mit hohem Speed. Der Spanier blieb unverletzt, sorgte aber für eine gelbe Flagge.

Am Ende des ersten Trainings stand Jake Dixon auf Platz 1 vor Augusto Fernandez, Lorenzo Dalla Porta, Albert Arenas und Somkiat Chantra. Die WM-Kandidaten Ogura und Vietti kamen auf die Plätze 6 und 8, Marcel Schrötter wurde Zehnter. Die ersten 18 Fahrer lagen innerhalb von einer Sekunde.

Moto2-Ergebnis FP1, Spielberg (19. August):

1. Dixon, Kalex, 1.35,000 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,161 sec

3. Dalla Porta, Kalex, + 0,186

4. Arenas, Kalex, + 0,352

5. Chantra, Kalex, + 0,387

6. Ogura, Kalex, + 0,390

7. Salac, Kalex, + 0,435

8. Vietti, Kalex, + 0,464

9. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,465

10. Schrötter, Kalex, + 0,572

11. Arbolino, Kalex, + 0,596

12. Beaubier, Kalex, + 0,670

13. Canet, Kalex, + 0,706

14. Acosta, Kalex, + 0,709

Moto3-Ergebnis FP1, Spielberg (19. August):

1. Migno, Honda, 1:50,378 min

2. Holgado, KTM, + 0,269 sec

3. Suzuki, Honda, + 0,706

4. Öncü, KTM, + 0,724

5. Garcia, GASGAS, + 0,738

6. Ortolá, KTM, + 0,910

7. Foggia, Honda, + 0,915

8. David Muñoz, KTM, + 0,944

9. Moreira, KTM, + 0,972

10. Guevara, GASGAS, + 1,065