Misano FP3: Viele Stürze und ein starker Alonso Lopez

Augusto Fernandez stürzte schwer, der Fahrer war aber okay

Boscoscuro-Fahrer Alonso Lopez stürzte im FP3, fuhr am Ende trotzdem die Bestzeit auf dem Misano Circuit. Hinter dem Spanier landeten die Kalex-Piloten Jake Dixon und Aron Canet. Marcel Schrötter erneut weit hinten.

Das dritte freie Training hatte für WM-Leader Ai Ogura (Kalex) einen bitteren Beginn. Der Japaner stürzte nach wenigen Minuten, konnte sein Bike jedoch zurück in seine Box bringen. Auch der Thailänder Keminth Kubo stürzte sehr früh.

Die Bestzeit von Celestino Vietti vom Vortag hatte zunächst Bestand. Bei bewölkten Streckenbedingungen auf dem Misano World Circuit erwischte es dann auch Alonso Lopez, der nach den Trainings am Freitag auf Platz 2 lag. Das vierte Sturzopfer innerhalb von sieben Minuten war dann MV-Agusta-Fahrer Simone Corsi.

Auch für Marcel Schrötter begann das Training mit einer Schrecksekunde. Der Bayer hatte ein Missverständnis mit Taiga Hada aus Japan. Eine Berührung führte zu einem kurzen Aufreger, blieb aber ohne weitere Folgen. Schrötter musste sich am Samstag steigern, denn seine Bestzeit vom Freitag reichte nur zu Platz 17. Weil nur die Top-14 direkt in das zweite Qualifying einziehen, benötigte der Fahrer vom Liqui Moly Intact GP-Team eine deutlich bessere Rundenzeit als am Vortag.

Jake Dixon schmiss seine Kalex nach elf Minuten in Kurve 2 weg. Er blieb unverletzt. Direkt im Anschluss stürzte auch der jüngste Fahrer im Feld: Zonta van den Goorbergh wurde Opfer von Kurve 1.

An der Spitze der Zeitenliste stand nach 15 Minuten immer noch Celestino Vietti vor Lopez und Pasini. Augusto Fernandez folgte auf Platz 4 vor Jake Dixon. Dann fuhr Albert Arenas in 1:36,495 min zur Bestzeit auf dem 4,226 km langen Kurs, auch Somkiat Chantra verbesserte sich – er kletterte auf Position 4.

17 Minuten vor dem Ende stürzte der ehemalige Moto3-Weltmeister Lorenzo Dalla Porta in der schnellen «Curvone»-Passage. Sein Motorrad war ziemlich beschädigt, der Fahrer war in Ordnung. An der Spitze weiterhin Arenas vor Augusto Fernandez und Somkiat Chantra. Schrötter lag auf Position 18.

Bei noch acht Minuten auf der Uhr stürzten beinahe gleichzeitig Marco Ramirez (MV Agusta) und WM-Favorit Augusto Fernandez. Das Motorrad des Fahrers vom Red Bull KTM Ajo-Team war stark beschädigt, der Unfall ereignete sich in Kurve 15.

Am Ende legten einige Fahrer noch einmal zu. Auch der zuvor gestürzte Alonso Lopez holte sich eine Sektor-Bestzeit nach der anderen. Vier Minuten vor dem Ende setzte sich der Spanier in Führung, auch Aron Canet verbesserte sich, er fuhr auf Platz 2.

Mattia Pasini stürzte kurz vor dem Ende in Kurve 2 und sorgte für eine gelbe Flagge. Letztendlich kamen auch noch einige Regentropfen auf dem Kurs dazu, Keminth Kubo stürzte ein zweites Mal. Die Top-5 vor dem Qualifying: 1. Lopez. 2. Dixon. 3. Canet. 4. Arenas. 5. Vietti. Marcel Schrötter kam nicht über Rang 19 hinaus, damit muss er am Nachmittag in Q1 ran, um noch eine Chance auf die Top-Ränge zu haben.

Moto2, kombinierte Zeitenliste nach FP3, Misano (3. September):

1. Lopez, Boscoscuro, 1:36,107 min

2. Dixon, Kalex, + 0,203 sec

3. Canet, Kalex, + 0,248

4. Arenas, Kalex, + 0,260

5. Vietti, Kalex, + 0,273

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,279

7. Acosta, Kalex, + 0,366

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,415

9. Chantra, Kalex, + 0,417

10. Arbolino, Kalex , + 0,473

11. Pasini, Kalex, + 0,561

12. Navarro, Kalex, + 0,564

13. Ogura, Kalex, + 0,657

14. Salac, Kalex, + 0,682

15. Bendsneyder, Kalex, + 0,754



Ferner:

19. Schrötter, Kalex, + 1,039

Moto3, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (3. September):

1. Guevara, GASGAS, 1:41,459

2. Foggia, Honda, + 0,149 sec

3. Nepa, KTM, + 0,314

4. Sasaki, Husqvarna, + 0,333

5. Masia, KTM, + 0,424

6. Migno, Honda, + 0,492

7. Deniz Öncü, KTM, + 0,555

8. Holgado, KTM, + 0,611

9. Yamanaka, KTM, + 0,614

10. Suzuki, Honda, + 0,695

11. Garcia, GASGAS, + 0,699

12. Tatay, CFMOTO, + 0,711

13. McPhee, Husqvarna, + 0,819

14. Moreira, KTM, + 0,904

15. Muñoz, KTM, + 0,918