Misano: Pole für Celestino Vietti, Schrötter Zwölfter 03.09.2022 - 16:12 Von Tim Althof

© Gold & Goose Celestino Vietti

Celestino Vietti stürzte in Q2 am Samstag in Misano, er startet trotzdem auf der Moto2-Pole-Position am Sonntag. Hinter ihm werden Albert Arenas und Alonso Lopez in der ersten Startreihe losfahren.