Misano: Alonso López (Boscoscuro) besiegt Kalex-Horde

Alonso López gewann am Sonntag den San Marino-GP in der Moto2-Klasse. Auf dem Misano World Circuit holte er vor Aron Canet und Augusto Fernandez seinen ersten GP-Sieg. Marcel Schrötter wurde Elfter.

Bei strahlendem Sonnenschein auf dem Misano Word Circuit ging es pünktlich um 12.20 Uhr Ortszeit bei 27 Grad Außentemperatur in das Rennen der Moto2-Klasse. Alonso López bog als Erster in Kurve 1 ein, Celestino Vietti und Albert Arenas übernahmen sogleich die Verfolgung des Boscoscuro-Fahrers.

Jake Dixon stürzte bereits in Kurve 2, Zonta van den Goorbergh erwischte es in der vierten Kurve. Beide blieben unverletzt. Marcel Schrötter, der am Samstag verkündete, dass er nach der Saison nicht mehr beim Team Liqui Moly Intact GP in der Moto2 fährt, lag nach der ersten Runde auf dem 4,226 km langen Kurs auf Platz 15. Kurz darauf bekam er bereits eine «Track-Limits»-Warnung.

Während López nach vier Runden einen Vorsprung von 0,3 Sekunden auf Albert Arenas und Vietti hatte, fuhr WM-Leader Ai Ogura auf Platz 5. Jorge Navarro stürzte in Kurve 5, Filip Salac in Turn 8. In den Sturz von Salac war auch Sam Lowes-Ersatzfahrer Senna Agius verwickelt, die Rennleitung schaute sich den Zwischenfall an.

Fermin Aldeguer musste einmal den «Shortcut» zwischen Kurve 1 und 3 nehmen. Dafür erhielt der Spanier einen Long-Lap-Penalty. Noch bevor er diesen absolvieren konnte, stürzte der Moto2-Europameister des Vorjahres.

An der Spitze setzte sich López ab, dahinter kämpften Arenas, Canet, Vietti, Ogura und Augusto Fernandez um die Plätze. Wildcard-Fahrer Mattia Pasini lag auf Rang 7, 18 Runden vor dem Ende. Dann stürzte Lorenzo Dalla Porta. In Runde 11 stürzte Celestine Vietti in Kurve 4. Das beendete das Rennen vorzeitig, sein fünfter Ausfall in diesem Jahr.

13 Runden vor dem Ende stürzte auch Niccolò Antonelli, der zweite Fahrer des VR46-Teams. Auch Mattia Pasini erwischte es kurz darauf. Der Fahrer vom GASGAS-Aspar-Team stürzte ebenfalls in Kurve 4. An der Spitze führte 11 Runden vor dem Ende Lopez 1.4 Sekunden vor Canet und Arenas. Dann klaffte eine Lücke von 1,5 Sekunden zu Augusto Fernandez auf Platz 4, Fünfter war zu diesem Zeitpunkt Ogura. Marcel Schrötter lag auf Rang 11.

Nur noch 19 Fahrer waren zehn Runden vor dem Fallen der Zielflagge im Rennen. Acht Runden vor dem Ende brummten die Stewards Schrötter einen Long-Lap-Penalty auf. Der 29-Jährige absolvierte die Strafe umgehend und fiel dadurch auf Platz 12 zurück.

Während sich López an der Spitze weiter absetzte, fuhr Canet sich auf Platz 2 ebenfalls frei. Dahinter entwickelte sich zwischen Arenas und Fernandez ein Zweikampf um Platz 3. In Runde 23 stürzte Sean Dylan Kelly.

Letztendlich gewann Alonso López seinen ersten Grand Prix. Es war der erste Sieg für das Bike und Team von Luca Boscoscuro seit dem Catalunya-GP 2018, als Fabio Quartararo triumphierte (damals noch als Speed-up). Er ist der achte Sieger im 14. Moto2-Rennen 2022. Hinter dem Spanier landete Aron Canet auf Platz 2, Dritter wurde Augusto Fernandez, der damit die WM-Führung wieder übernehmen konnte. Albert Arenas kam auf Position 4 ins Ziel, Fünfter wurde Ogura. Marcel Schrötter erreichte Platz 11.

Ergebnis, Misano (5. September):

1. Lopez, Boscoscuro, 25 Rdn. in 40:35,332 (= 156,1 km/h)

2. Canet, Kalex, + 1,253 sec

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 3,305

4. Arenas, Kalex, + 4,615

5. Ogura, Kalex, + 9,166

6. Acosta, Kalex, + 10,339

7. Arbolino, Kalex, + 10,434

8. Chantra, Kalex, + 12,377

9. Roberts, Kalex, + 18,242

10. Alcoba, Kalex, + 19,560

11. Schrötter, Kalex, + 27,896

12. Bendsneyder, Kalex, + 28,452

13. Baltus, Kalex, + 30,991

14. Beaubier, Kalex, + 38,371

15. Zaccone, Kalex, + 41,690

Fahrer-WM Stand nach 14 von 20 Grand Prix:

1. Augusto Fernandez 198 Punkte. 2. Ogura 194. 3. Canet 157. 4. Vietti 156. 5. Arbolino 117. 6. Roberts 115. 7. Dixon 108. 8. Schrötter 101. 9. Chantra 100. 10. Acosta 98. 11. Lopez 89. 12. Navarro 75. 13. Bendsneyder 66. 14. Arenas 65. 15. Lowes 51. 16. Alcoba 47. Gonzalez 44. 17. Beaubier 45. 18. Gonzalez 44. 19. Aldeguer 38. 20. Baltus 23. 21. Salat 21. 22. Dalla Porta 10. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 7. 25. Fenati 7. 26. Rodrigo 6. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 345 Punkte. 2. Boscoscuro 111. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 296 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 294 Punkte. 3. Flexbox HP40 234. 4. GASGAS Team Aspar 173. 5. Elf Marc VDS Racing 168. 6. Mooney VR46 Racing 156. 7. Liqui Moly Intact GP Team 148. 8. EGO+ Speed up 134. 9. Italtrans Racing 125. 10. Pertamina Mandalika SAG 72. 11. Yamaha VR46 Master Camp 57. 12. American Racing 48. 13. Gresini Racing 28. 14. RW Racing GP 23. 15. MV Agusta Forward 5.