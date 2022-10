Lukas Tulovic feiert EM-Titel: «Was will man mehr?»

Sechs Siege bei den ersten zehn Moto2-EM-Rennen, dazu vier zweite Plätze – Lukas Tulovic (22) hat eine makellose Rennsaison hinter sich.

Mit dem fünften Saisonsieg eroberte Lukas Tulovic heute in Aragón nicht nur weitere 25 Punkte für die Moto2-Europameisterschaft, sondern er sicherte sich auch gleich frühzeitig im drittletzten Rennen den Europameistertitel. Der Kalex-Fahrer aus dem Liqui Moly-Intact-Junior-Team besiegte den Australier Senna Agius nach 16 Runden um 5,993 Sekunden, und nach einer kurzen Feier räumte der 22-jährige Eberbacher auch im zweiten Rennen des Tages den Sieg und 25 Punkte ab.

In der Liqui-Moly-Box herrschte nach dem zweiten Triumph des Tages ausgelassene Jubelstimmung. «Das war ein perfektes Wochenende», frohlockte Tulovic. Ich war in allen Sessions vorne, nur im Warm-up nicht, da bin ich nur eine Runde gecruist. Doppelsieg, Meisterschaft, Pole-Position – was will man mehr?»

«Ich war heute vor dem ersten Rennen sehr nervös», schilderte der neue Moto2-Europameister. «In den letzten Runden vom ersten Rennen ist mir echt viel durch den Kopf gegangen. Es war wirklich schwer, den Fokus zu behalten, ich habe in dieser Phase einige Fehler gemacht. Es sind dann auch ein paar Tränen geflossen, es war wirklich sehr, sehr schön und emotional.»

«Trotzdem habe ich mich bemüht, rasch den Fokus wieder auf das zweite Rennen zu richten. Ich konnte das ganze aber dann viel lockerer angehen. Wir haben das Bike noch ein bisschen für die wärmeren Bedingungen angepasst; ich konnte dann meine Pace fahren. Ich habe wieder abgerufen, was möglich war. Ja, und heute Abend geniessen wir erst mal diesen Titelgewinn mit dem ganzen Team.»

Auch Teammanager Jürgen Lingg war begeistert. «Lukas hat das gute gemacht», lobte er. «Die ganze Truppe hat diesen Erfolg verdient.»

Ergebnis, Moto2-EM, 2. Rennen, Aragón (9.10.)

1. Lukas Tulovic, Kalex, 16 Runden in 30:25,323 min. 2. Senna Agius, Kalex, 6,728 sec zur. 3. Xavier Cardelús, Kalex, +11,955 sec. 4. Yeray Ruiz, Kalex. 5. Alex Toledo, Kalex. 6. Mattia Rato, Kalex. 7. Sam Wilford, Kalex. 8. David Sanchis, MV Agusta. 9. Piotr Biesiekirski, Kalex. 10. Edoardo Montero, KTM. Ferner: 16. Kevin Orgis, Kalex. 19. Nicolas Chris Czyba, Yamaha*. 20. Freddie Heinrich, Yamaha*.

*Stock-Klasse

Moto2-EM-Stand (nach 10 von 11 Rennen)

1. Tulovic 230 Punkte. 2. Agius 166. 3. Alex Escrig 140. 4. Toledo 117. 5. Cardelús 101. 6. Ruiz 85. – Ferner: 23. Czyba. 10. 27. Orgis 4.