Phillip Island FP2: Dixon vorne, Schrötter Zwölfter

Jake Dixon war am Freitag nicht zu schlagen

Jake Dixon (Kalex) holte sich auf Phillip Island am Freitag die Bestzeit in der Moto2-Klasse. Der Engländer dominierte FP2 vor den beiden Boscoscuro-Fahrern Fermin Aldeguer und Alonso López.

Weil Alonso López im ersten freien Training auf Phillip Island ein hartes Manöver in Kurve 10 gegen Celestino Vietti setzte, beidem der Italiener stürzte, erhielt der Boscoscuro-Fahrer einen Long-Lap-Penalty, den er im Rennen am Sonntag absolvieren muss. Außerdem stürzten am Morgen bereits Niccolo Antonelli, Jeremy Alcoba, Sean Dylan Kelly, Zonta van den Goorbergh, Pedro Acosta, Alessandro Zaccone, und Manuel Gonzalez.

Das FP2 auf dem 4,448 km langen Kurs begann um 15.10 Uhr Ortszeit bei 17 Grad Außen- und 29 Grad Streckentemperatur. Windböen von über 35 km/h sorgten für Überraschungen und Keminth Kubo stürzte als Erster nach sieben Minuten auf seiner Kalex.

Sam Lowes sorgte für die schnellste Runde des Tages. Der Engländer fuhr 1:34,530 min und war damit 0,144 Sekunden schneller als Augusto Fernández am Morgen. López setzte nach zehn Minuten nach, er übernahm die Führung vor Lowes, Fernández, Jake Dixon und Filip Salac. Marcel Schrötter lag zu diesem Zeitpunkt hinter Ai Ogura (Platz 10) auf Rang 14.

Nach zwölf Minuten musste Taiga Hada in der schnellen ersten Kurve einen Sturz verkraften, er blieb unverletzt. Albert Arenas kämpfte hingegen mit technischen Problemen an seiner Kalex. Kurz vor Halbzeit musste er zu Fuß zurück in seine Box laufen.



Übrigens: Den All-Time-Lap-Record auf Phillip Island hält Tito Rabat seit dem Jahr 2014. Der Spanier fuhr damals auf seiner Kalex eine Zeit von 1:32,470 min (=173,1 km/h).

Neun Minuten vor dem Ende der Session verzeichnete Zaccone seinen zweiten Crash an diesem Tag. Der Italiener stürzte wild in Kurve 8. An der Spitze lag derweil López mit einer Zeit von 1:34,324 vor Lowes, Fernández, Chantra und Dixon. Ai Ogura hatte auf Platz 11 mehr als eine Sekunde Rückstand.

Sechs Minuten vor dem Fallen der Zielflagge legte López nach, doch Jake Dixon verbesserte die Bestzeit deutlich. Der Engländer aus dem GASGAS-Aspar-Team fuhr eine schnellste Rundenzeit von 1:33,910 min. Damit war er 0,366 Sekunden vor López. Keminth Kubo sorgte kurz danach für seinen zweiten Sturz im FP2 – diesmal in Kurve 1.

Dixon fuhr dann noch eine Zehntel schneller als in der Runde zuvor, Marcel Schrötter verbesserte sich auf Rang 9. Ai Ogura kämpfte in den letzten Sekunden um einen Platz in den Top-14, kurz vor dem Ende stürzte Teamkollege Somkiat Chantra hart in Kurve 1. Ogura schaffte den Sprung nicht und blieb auf Rang 17 hängen.

An der Spitze war Dixon 0,382 Sekunden schneller als Fermin Aldeguer (Boscoscuro) und Alonso López. Joe Roberts, Sam Lowes und Aron Canet beendeten die Session auf den Plätzen 3, 4, und 5. Augusto Fernández kam nur auf Rang 7, Marcel Schrötter wurde Zwölfter.

Moto2-Ergebnis, Phillip Island, kombinierte Zeiten nach FP2 (14. Okt.):

1. Dixon, Kalex, 1:33,767 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,382 sec

3. López, Boscoscuro, + 0,461

4. Roberts, Kalex, + 0,741

5. Lowes, Kalex, + 0,777

6. Canet, Kalex, + 0,836

7. Augusto Fernández, Kalex, + 0,852

8. Salac, Kalex, + 0,876

9. Chantra, Kalex, + 0,898

10. Arenas, Kalex, + 1,054

11. Acosta, Kalex, + 1,083

12. Schrötter, Kalex, + 1,162

13. Arbolino, Kalex, + 1, 234

14. Bendsenyder, Kalex, + 1,251

15. Beaubier, Kalex, + 1,295

16. Vietti, Kalex, + 1,316

17. Ogura, Kalex, 1,329