Der Strafe getrotzt: Alonso López in eigener Liga

Alonso López sorgte beim Australien-GP am Sonntag auf Phillip Island für den zweiten Boscoscuro-Erfolg in dieser Saison. Der Spanier kam erst zum Le Mans-GP im Mai zu seinem Stammplatz für die Moto2-WM.

Alonso López feierte 2018 sein Debüt in der Motorrad-WM. Für das Team Estrella Galicia 0,0 holte er sich auch 2019 in Thailand seinen ersten Podestplatz. Dann wechselte er zum Sterilgarda Max Racing Team auf Husqvarna. Auch 2021 hatte er einen gültigen Vertrag mit dem Team um Max Biaggi und Peter Öttl.

Doch der Spanier wurde vor der Saison 2021 durch Adrian Fernández ersetzt. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich etwas Neues zu suchen. So kam er in der Saison 2021 bei Luca Boscoscuro in der Moto2-EM unter, wo er hinter seinem Teamkollegen Fermin Aldeguer Vizemeister wurde.

Weil Boscoscuro sich nach dem GP von Spanien 2022 entschied, Romano Fenati zu entlassen, bekam López im Alter von 20 Jahren eine zweite Chance im GP-Paddock. Der Spanier wusste gleich zu überzeugen, fuhr regelmäßig schneller als der hochgehandelte Aldeguer und in Silverstone folgte der erste Podestplatz in der Moto2-WM. Beim Misano-GP feierte der Madrilene souverän seinen ersten GP-Sieg.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Aron Canet © Gold & Goose Alonso Lopez © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Joe Roberts © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Manuel González © Gold & Goose Jake Dixon © Gold & Goose Jeremy Alcoba © Gold & Goose Cameron Beaubier © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Alonso Lopez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Acosta, Lopez, Dixon © Gold & Goose Sieger Alonso Lopez Zurück Weiter

Nun eroberte López Phillip Island. Der Boscoscuror-Fahrer gewann 3,5 Sekunden vor Pedro Acosta und fast zehn Sekunden vor Jake Dixon, der Dritter wurde. In der Gesamtwertung belegt er mittlerweile den achten Platz, obwohl er die ersten sechs Saisonrennen verpasste.

«Ich weiß wirklich nicht, was ich getan habe. Am Samstag habe ich sehr intensiv mit den Daten gearbeitet. Leider hatte ich Pech, denn ich habe die Pole-Position wegen einer roten Flagge verpasst. Ich wusste, dass ich die Pace habe, aber die Strecke war ganz anders», erklärte López nach dem Rennen.

Weil der Spanier am Freitag Celestino Vietti durch ein hartes Manöver zu Sturz brachte, musste er im Rennen eine Strafe abbüßen. «Ich hatte einen guten Start und ich habe mein Bestes gegeben, musste den Long-Lap-Penalty absolvieren, aber ich fühlte mich sehr stark. Der Vorsprung, den ich mir am Anfang erarbeiten konnte, half mir, dass ich durch die Strafe keine Positionen verloren habe», freute sich López.

«Ich möchte meinem Team und auch Casey danken! Ich habe an seinem Geburtstag gewonnen, ich habe viel gelernt, weil ich ihm oft zugesehen habe. Danke an die Sponsoren und an alle anderen», so der Boscoscuro-Fahrer.

Ergebnis Moto2, Phillip Island, (16.10.):

1. Alonso López, Boscoscuro, 25 Rdn in 39:14,947 min

2. Pedro Acosta, Kalex, + 3,556

3. Jake Dixon, Kalex, + 9,583

4. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 15,745

5. Manuel Gonzalez, Kalex, + 15,775

6. Jeremy Alcoba, Kalex, + 15,892

7. Cameron Beaubier, Kalex, + 16,034

8. Somkiat Chantra, Kalex, + 17,949

9. Aron Canet, Kalex, + 24,817

10. Bo Bendsneyder, Kalex, + 30,652

11. Ai Ogura, Kalex, + 32,981

12. Sam Lowes, Kalex, + 34,407

13. Marcel Schrötter, Kalex, + 47,584

14. Albert Arenas, Kalex, + 47,608

15. Taiga Hada, Kalex, + 48,028

Moto2-Fahrer-WM (nach 18 von 20 Grand Prix):

1. Ogura Augusto 242 Punkte. 2. Fernández 238,5 Punkte. 3. Canet 192. 4. Vietti 165. 5. Acosta 152. 6. Arbolino 150,5. 7. Dixon 143,5. 8. Lopez 135,5. 9. Roberts 130. 10. Chantra 128. 11. Schrötter 107,5. 12. Navarro 83. 13. Bendsneyder 80. 14. Arenas 76. 15. Beaubier 64. 16. Aldeguer 61. 17. Alcoba 57. 18. Lowes 55. 19. Gonzalez 55. 20. Salac 37. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 15. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7,5. 26. Fenati 7. 27. Rodrigo 6. 28. Kelly 5,5. 29. Ramirez 5. 30. Hada 2,5. 31. Pasini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 427,5 Punkte. 2. Boscoscuro 167,5. 3. MV Agusta 5.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 390,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 370. 3. Flexbox HP40 275. 4. GASGAS Team Aspar 219,5. 5 Elf Marc VDS Racing 205,5. 6. Beta Tools Speed up 203,5. 7. Mooney VR46 Racing 165. 8. Liqui Moly Intact GP Team 164,5. 9. Italtrans Racing 145. 10. Pertamina Mandalika SAG 88,5. 11. Yamaha VR46 Master Camp 71,5. 12. American Racing 69,5. 13. Gresini Racing 46. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.