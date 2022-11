Darryn Binders klares Ziel: «Möchte Rennen gewinnen»

Das neu geformte Liqui Moly Husqvarna Intact GP-Team geht mit großen Erwartungen in die Saison 2023. In der Moto2-Klasse werden Lukas Tulovic und Darryn Binder angreifen, Ayumu Sasaki und Collin Veijer in der Moto3.

In der Moto2 lief es 2022 für das Liqui Moly Intact GP-Team nicht so erfolgreich wie erhofft. Am Ende trennte sich das deutsche Team von Marcel Schrötter und Jeremy Alcoba und ließ sich auf eine Kooperation mit Peter Öttl und Husqvarna ein. Die Moto2-Truppe mit MotoGP-Rückkehrer Darryn Binder und Moto2-Europameister Lukas Tulovic leitet Jürgen Lingg, für die Moto3-Jungs Ayumu Sasaki und Rookie Collin Veijer ist Peter Öttl verantwortlich.

Collin Veijer wurde im Red Bull Rookies Cup 2022 Vizemeister, entsprechend hoch sind seine Erwartungen für die Saison 2023. «Ich hatte eine besondere Saison und habe direkt zu Beginn im Rookies Cup mein erstes Podium eingefahren. Im JuniorGP war ich leider verletzt, deshalb hatte ich etwas Pech. Am Ende konnte ich zwei Siege im JuniorGP und drei im Red Bull Rookies Cup feiern», erklärte der 17-Jährige. «Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr viel von Ayumu lernen kann. Ich hoffe, es wird mir helfen und ich kann einiges an Erfahrung sammeln. Am Ende muss ich es selbst richten, wir werden sehen.»

Ayumu Sasaki beendete die Moto3-WM 2022 auf Platz 4 hinter den GASGAS-Fahrern Izan Guevara und Sergio Garcia sowie Honda-Pilot Dennis Foggia. Doch im kommenden Jahr möchte der Japaner mehr. «Ich freue mich sehr, das Bike gefällt mir sehr gut mit den gelben Felgen. Ich kann es kaum erwarten, endlich damit zu fahren», so der Routinier. «Diese Saison war ein Auf und Ab mit der Verletzung zu Saisonbeginn. Wir hatten dennoch eine unglaubliche Saison mit zwei Siegen, mein bestes Jahr bisher in der WM. Ich möchte nächstes Jahr in die Top-3 und dann in die Moto2-Klasse wechseln. Wir haben nur ein Ziel und das möchten wir erreichen.»

Darryn Binder hatte mit Yamaha keine leichte Rookie-Saison in der MotoGP-Klasse. Mit dem Wechsel in die Moto2-Klasse hat der Südafrikaner ein klares Ziel in der Moto2-WM. Binder betonte: «Es war eine große Möglichkeit, direkt in der MotoGP am Start zu sein. Aber nun bin ich sehr glücklich, in der Moto2 am Start stehen zu dürfen. Es ist ein anderes neues Abenteuer für mich. Ich möchte das Beste herausholen und bin froh, in diesem Team zu fahren. Ich bin sehr gespannt auf die Saison 2023 und hoffe, dass ich meine MotoGP-Erfahrungen im nächsten Jahr einsetzen kann.»

«Ich möchte zuallererst bester Rookie werden, das ist das Ziel. Aber ich bin Rennfahrer und natürlich möchte ich Rennen gewinnen, das werde ich versuchen», so der Bruder von Red Bull-KTM-Star Brad Binder. «Ich bin Neuling, aber ich will ganz klar um Siege kämpfen.»

Die Saison war für Lukas Tulovic ein voller Erfolg. Der Eberbacher gewann mit dem Intact-Junior-Team die Moto2-Europameisterschaft auf Kalex und ist bestens gerüstet für die kommende Saison. «Ich habe die alten Farben von Intact GP geliebt, aber riesigen Respekt vor dem Design. Jürgen war eine Woche lang mit den Grafikern beschäftigt, bis alles passte. Wir werden garantiert damit aus der Masse hervorstechen», ist Tulovic überzeugt.

«Die Zeiten waren in diesem Jahr fantastisch, wir waren auf WM-Niveau, teilweise sogar schneller. Wir können uns also ganz gut im vorderen Drittel einordnen, dann ist es entscheidend, über die Saison Schritte zu machen, fügte «Tulo» hinzu.