Pedro Acosta nach Testbestzeit: «Schritt nach vorne»

Beim privaten Moto2-Test in Jerez machte Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) in dieser Woche deutlich, dass er 2023 ein Titelanwärter ist. Anschließend berichtete er von seinem Gefühl und dem neuen Triumph-Motor.

In Abwesenheit des verletzten Moto2-Vizeweltmeisters Ai Ogura fuhr Pedro Acosta an beiden Testtagen in Jerez die klare Bestzeit. Aron Canet (FlexBox HP 40) und Alonso Lopez (Speed-up) büßten in der Zeitenliste bereits 0,266 sec ein.

Acostas 1:41,309 min lag übrigens unter dem offiziellen Rundenrekord aus dem Grand Prix 2021, als Sam Lowes eine 1:41,313 min fuhr. Der All-Time-Lap-Record für die Moto2-Klasse steht auf dem Circuito de Jerez aber seit 2021 bei 1:40,667 min, gehalten von Remy Gardner.

«Natürlich bin ich zufrieden, wir müssen aber weiter arbeiten, weil es einige Bereiche gibt, die wir verbessern müssen. Es war aber schon gut, ich glaube, wir haben dasselbe Gefühl wie im November in Valencia oder hier in Jerez beim Test. Ich bin ziemlich glücklich», unterstrich der 18-Jährige aus dem Red Bull KTM Ajo Team im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Zur Erinnerung: Beim Saisonfinale 2022 in Valencia feierte der Moto3-Weltmeister von 2021 seinen bereits dritten Moto2-Sieg. Damals noch mit der Startnummer 51, nach dem MotoGP-Aufstieg von Augusto Fernández griff Acosta aber wieder auf seine #37 zurück.

«Das Gefühl war nach vier Monaten auf Anhieb wieder da, das war wichtig», betonte Acosta. «Ich habe mich darauf gefreut, wieder auf das Motorrad zu steigen, und ich glaube, ich habe einen großen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben gar einige Dinge ausprobiert. Es war wichtig, gewisse Aspekte im Vergleich zum Vorjahr zu verbessern, und wir haben einen guten Schritt nach vorne gemacht.»

Mit klaren Ideen gehe es nun weiter zum IRTA-Test in Portimão (Freitag bis Sonntag), ergänzte Acosta. «Wir werden wieder versuchen, uns dort zu verbessern, wo wir noch nicht so stark sind, wie wir es sein wollen. Das Wetter sollte gut sein, mal sehen, ob wir auch so arbeiten können, wie wir es wollen.»

Bei den Dunlop-Reifen blieb alles wie im Vorjahr («Ich bin damit ziemlich happy, ich glaube, wir zählen in Sachen Pace zu den Schnellsten»), dafür bekam der 765-ccm-Dreizylinder-Motor von Triumph für 2023 ein Update. 5 PS mehr Leistung wurden versprochen, das sind total mehr als 145 PS, zudem wurde die Maximaldrehzahl von 14.000/min auf 14.400/min erhöht.

«Um ehrlich zu sein, ich habe gelesen, dass wir 5 PS mehr haben, ich spüre es aber nicht», meinte Acosta dazu. «Die 400/min helfen ein bisschen. Ich glaube, wir müssen die Elektronik und alles an diesen Motor anpassen.»

Moto2-Privattest in Jerez, Mittwoch (15. März):

1. Acosta, Kalex, 1:41,309 min

2. Canet, Kalex, + 0,266 sec

3. Lopez, Boscoscuro, + 0,266

4. Arbolino, Kalex, + 0,424

5. Lowes, Kalex, + 0,542

6. Arenas, Kalex, + 0,543

7. Tulovic, Kalex, + 0,769

8. Roberts, Kalex, + 0,865

9. Baltus, Kalex, + 0,881

10. Gonzalez, Kalex, + 0,998

11. Bendsneyder, Kalex, + 1,092

12. Aldeguer, Boscoscuro, + 1,164

13. Chantra, Kalex, + 1,167

14. Salac, Kalex, + 1,257

15. Alcoba, Kalex, + 1,258

16. D. Binder, Kalex, + 1,313

17. Kelly, Kalex, + 1,523

18. Foggia, Kalex, + 1,561

19. Dixon, Kalex, + 1,575

20. Van den Goorbergh, Kalex, + 1,593

21. Garcia, Kalex, +1,603

22. Vietti, Kalex, + 1,715

23. Ramirez, Forward, + 1,821

24. Dalla Porta, Kalex, + 1,864

25. Skinner, Kalex, + 1,865

26. Gomez, Kalex, + 1,945

27. Guevara, Kalex, + 2,277

28. Nozane, Kalex, + 2,932

29. Sanchis, Forward, + 3,313

Moto2-Privattest, Jerez, Dienstag (14.3.):

1. Acosta, Kalex, 1:41,549 min

2. Chantra, Kalex, + 0,270 sec

3. Arenas, Kalex, + 0,353

4. Dixon, Kalex, + 0,689

5. Canet, Kalex, + 0,744

6. Lowes, Kalex, + 0,812

7. Lopez, Boscoscuro, + 0,934

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,967

9. Roberts, Kalex, + 0,970

10. Tulovic, Kalex, + 1,076

11. Arbolino, Kalex, + 1,090

12. Baltus, Kalex, + 1,192

13. Salac, Kalex, + 1,364

14. Alcoba, Kalex, + 1,458

15. Gonzalez, Kalex, + 1,554

16. Vietti, Kalex, + 1,600

17. Bendsneyder, Kalex, + 1,630

18. Darryn Binder, Kalex, + 1,687

19. Van den Goorbergh, Kalex + 1,908

20. Dalla Porta, Kalex, + 1,943

21. Kelly, Kalex, + 2,005

22. Ramirez, Forward, + 2,092

23. Skinner, Kalex, + 2,213

24. Garcia, Kalex, + 2,234

25. Foggia, Kalex, + 2,441

26. Guevara, Kalex, + 2,508

27. Nozane, Kalex, + 2,661

28. Gomez, Kalex, + 2,677

29. Escrig, Forward, + 2,822