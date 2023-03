Top-5 in Jerez: Arbolino und Sam Lowes zuversichtlich

Das Elf-Marc-VDS-Duo beendete den zweitägigen Moto2-Privattest in Jerez auf den Plätzen 4 und 5. Dementsprechend zuversichtlich blicken Tony Arbolino und Sam Lowes auf die nächsten Aufgaben in Portimão.

Mit 0,424 sec Rückstand auf Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) reihte sich Tony Arbolino in Jerez beim ersten Kräftemessen nach der Winterpause auf Rang 4 ein.

«Es war ein sehr guter Test für mich und es hat sich großartig angefühlt, wieder mit dieser Crew zu arbeiten», schwärmte der 22-jährige Italiener. «Am ersten Tag haben wir viel an mir gearbeitet, um wieder in den Rhythmus zu kommen und so gut wie möglich für das erste Rennen in Portugal vorbereitet zu sein. Der zweite Tag war dann sehr positiv, weil ich erstmals das komplette neue Paket für 2023 getestet habe und mit der Performance, die wir herausgeholt haben, sehr glücklich war.»

«Ich habe mich wohlgefühlt in Sachen Rennpace und ich glaube, wir haben auf Zeitenjagd definitiv noch Spielraum für Verbesserungen. Mit mehr Zeit auf dem Motorrad können wir mehr Fortschritte erzielen, aber für den ersten Test ist es sehr gut gelaufen. Ich bin zuversichtlich, dass wir vom ersten Rennen an stark sein werden», ergänzte der sechsfache GP-Sieger (3x Moto3, 3x Moto2).

Sein Teamkollege Sam Lowes ließ die Schulterprobleme, die ihn zu einem frühzeitigen Saisonende gezwungen hatten, mittlerweile hinter sich. Die Rückkehr auf seine Kalex verlief nach den vorangegangenen Testläufen auf einer Yamaha R1 zufriedenstellend. Der routinierte Brite belegte in der Zeitenliste Rang 5 (+ 0,542 sec).

«Ich bin so glücklich darüber, wie der Test gelaufen ist, besonders aus körperlicher Sicht», war Lowes erleichtert. «Ich habe im Winter sehr hart an der Schulter gearbeitet und jetzt fühlt sich auf dem Motorrad alles normal an. Ich konnte an beiden Tagen viele Runden abspulen, darunter einige Long-Runs, und aus körperlicher Sicht war alles gut. Seit der Verletzung Anfang August hatte ich nicht mehr richtig fahren können, deshalb war es ein großartiges Gefühl.»

«Der zweite Tag war sehr wichtig, weil wir den neuen Motor und das Chassis zusammen getestet haben. Natürlich gibt es enorm wichtige Komponenten, die wir noch ganz verstehen müssen. Ich hatte dazu auch einige Elemente von Öhlins, es war also ein intensiver Test, aber ein erfolgreicher», fasste der 32-Jährige zusammen.

«Ich würde sagen, dass 90 Prozent von dem, was wir getestet haben, sich wie eine Verbesserung angefühlt hat. Wir haben den Test also gut abgeschlossen und jetzt geht es weiter nach Portimão für den finalen Test auf einer ganz anderen Strecke. Es wird also interessant zu sehen, wie gut die neuen Teile dort funktionieren. Ich hatte in Jerez aber einen guten Rhythmus ohne echte Probleme, deshalb glaube ich, dass der Test nicht hätte besser laufen können», bekräftigte Sam Lowes.

Der IRTA-Test für die kleinen Klassen findet von Freitag bis Sonntag in Portimão und damit genau eine Woche vor dem WM-Auftakt statt.

Moto2-Privattest in Jerez, Mittwoch (15. März):

1. Acosta, Kalex, 1:41,309 min

2. Canet, Kalex, + 0,266 sec

3. Lopez, Boscoscuro, + 0,266

4. Arbolino, Kalex, + 0,424

5. Lowes, Kalex, + 0,542

6. Arenas, Kalex, + 0,543

7. Tulovic, Kalex, + 0,769

8. Roberts, Kalex, + 0,865

9. Baltus, Kalex, + 0,881

10. Gonzalez, Kalex, + 0,998

11. Bendsneyder, Kalex, + 1,092

12. Aldeguer, Boscoscuro, + 1,164

13. Chantra, Kalex, + 1,167

14. Salac, Kalex, + 1,257

15. Alcoba, Kalex, + 1,258

16. D. Binder, Kalex, + 1,313

17. Kelly, Kalex, + 1,523

18. Foggia, Kalex, + 1,561

19. Dixon, Kalex, + 1,575

20. Van den Goorbergh, Kalex, + 1,593

21. Garcia, Kalex, +1,603

22. Vietti, Kalex, + 1,715

23. Ramirez, Forward, + 1,821

24. Dalla Porta, Kalex, + 1,864

25. Skinner, Kalex, + 1,865

26. Gomez, Kalex, + 1,945

27. Guevara, Kalex, + 2,277

28. Nozane, Kalex, + 2,932

29. Sanchis, Forward, + 3,313

Moto2-Privattest, Jerez, Dienstag (14.3.):

1. Acosta, Kalex, 1:41,549 min

2. Chantra, Kalex, + 0,270 sec

3. Arenas, Kalex, + 0,353

4. Dixon, Kalex, + 0,689

5. Canet, Kalex, + 0,744

6. Lowes, Kalex, + 0,812

7. Lopez, Boscoscuro, + 0,934

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,967

9. Roberts, Kalex, + 0,970

10. Tulovic, Kalex, + 1,076

11. Arbolino, Kalex, + 1,090

12. Baltus, Kalex, + 1,192

13. Salac, Kalex, + 1,364

14. Alcoba, Kalex, + 1,458

15. Gonzalez, Kalex, + 1,554

16. Vietti, Kalex, + 1,600

17. Bendsneyder, Kalex, + 1,630

18. Darryn Binder, Kalex, + 1,687

19. Van den Goorbergh, Kalex + 1,908

20. Dalla Porta, Kalex, + 1,943

21. Kelly, Kalex, + 2,005

22. Ramirez, Forward, + 2,092

23. Skinner, Kalex, + 2,213

24. Garcia, Kalex, + 2,234

25. Foggia, Kalex, + 2,441

26. Guevara, Kalex, + 2,508

27. Nozane, Kalex, + 2,661

28. Gomez, Kalex, + 2,677

29. Escrig, Forward, + 2,822