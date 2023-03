Portimão-Test: Acosta top, Tulovic zum Abschluss 20.

Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) behauptete sich auch zum Abschluss des Moto2-IRTA-Tests in Portimão an der Spitze der Zeitenliste. Lukas Tulovic litt am Sonntag unter den Nachwirkungen seines gestrigen Abflugs.

Bei besten Bedingungen gab es am Sonntag auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» nicht nur in der Moto3, sondern auch in der Moto2 rekordverdächtige Zeiten: Ajo-Jungstar Pedro Acosta und Boscoscuro-Ass Fermín Aldeguer blieben beide unter der Marke von 1:42 min, Aron Canet (Pons Wegow Los40) in 1:42,091 min nur knapp darüber.

Zum Vergleich: Der bisherige All-Time-Lap-Record von Raúl Fernández stand seit 2021 bei 1:42,101 min, die schnellste Rennrunde drehte Remy Gardner 2020 in 1:42,504 min.

Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) litt nach seinem Highsider unter Schmerzen am rechten Handrücken und belegte Rang 20 (+ 1,279 sec). «Schade, dass wir am Samstag in der letzten Session den Sturz hatten, als ich auf einer guten Runde unterwegs war. Leider bin ich per Highsider abgeflogen, das hat natürlich den Tag heute auch ein bisschen schwer gemacht, mit ein bisschen Schmerzen in der Hand», räumte der 22-jährige Eberbacher am Sonntag ein.

«Wir haben die Sachen noch getestet, die wir probieren wollten, sind aber nicht so viele Runden gefahren und auch keinen Long-Run, weil das einfach für den Heilungsprozess nicht förderlich wäre. Dennoch habe ich von der Rundenzeit her noch eine gute Steigerung geschafft», ergänzte «Tulo».

Mit welchem Gefühl blickt der Europameister und WM-Rückkehrer nun auf den ersten Grand Prix, der am Freitag beginnt? «Ich gehe doch mit einem ganz guten Bauchgefühl in die vier freien Tage, weil ich weiß: Wenn wir die nächsten drei bis fünf Zehntel finden, sind wir komplett dabei im Kampf um die Top-10, die Punkte und das Q2. Das sollte jetzt auch der Anspruch und das Ziel sein für nächste Woche», machte der einzige deutsche GP-Stammfahrer deutlich. «Jetzt heißt es erstmal heilen und regenerieren von dem Crash – und dann nächste Woche den nächsten Schritt gehen.»

Zur Erinnerung: Moto2-Vizeweltmeister Ai Ogura (Honda Team Asia) verpasste die Testfahrten verletzungsbedingt.

Moto2-IRTA-Test Portimão, kombinierte Zeiten Sonntag (19.3.):

1. Acosta, Kalex, 1:41,907 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, 1:41,979

3. Canet, Kalex, 1:42,091

4. Chantra, Kalex, 1:42,275

5. Lowes, Kalex, 1:42,281

6. Arbolino, Kalex, 1:42,290

7. Bendsneyder, Kalex, 1:42,334

8. Baltus, Kalex, 1:42,449

9. Dixon, Kalex, 1:42,487

10. Arenas, Kalex, 1:42,576

11. Salac, Kalex, 1:42,636

12. Gonzalez, Kalex, 1:42,780

13. Vietti, Kalex, 1:42,871

14. Ramirez, Forward, 1:42,882

15. Lopez, Boscoscuro, 1:42,893

16. Alcoba, Kalex, 1:42,933

17. Garcia, Kalex, 1:42,977

18. Van den Goorbergh, 1:43,121

19. Roberts, Kalex, 1:43,158

20. Tulovic, Kalex, 1:43,186

21. Foggia, Kalex, 1:43,300

22. Darryn Binder, Kalex, 1:43,427

23. Dalla Porta, Kalex, 1:43,631

24. Kelly, Kalex, 1:43,795

25. Gomez, Kalex, 1:43,859

26. Skinner, Kalex, 1:43,907

27. Nozane, Kalex, 1:44,362

28. Guevara, Kalex, 1:44,584

29. Sanchis, Forward, 1:44,862

Moto2-IRTA-Test Portimão, kombinierte Zeiten Samstag (18.3.):

1. Acosta, Kalex, 1:42,234 min

2. Canet, Kalex, 1:42,451

3. Lowes, Kalex, 1:42,780

4. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,858

5. Arbolino, Kalex, 1:42,865

6. Baltus, Kalex, 1:43,009

7. Chantra, Kalex, 1:43,042

8. Arenas, Kalex, 1:43,091

9. Bendsneyder, Kalex, 1:43,092

10. Dixon, Kalex, 1:43,144

11. Vietti, Kalex, 1:43,348

12. Roberts, Kalex, 1:43,530

13. Darryn Binder, Kalex, 1:43,643

14. Salac, Kalex, 1:43,650

15. Lopez, Boscoscuro, 1:43,724

16. Garcia, Kalex, 1:43,871

17. Ramirez, Forward, 1:43,887

18. Foggia, Kalex, 1:43,889

19. Alcoba, Kalex, 1:43,924

20. Van den Goorbergh, Kalex, 1:44,004

21. Dalla Porta, Kalex, 1:44,068

22. Gomez, Kalex, 1:44,209

23. Tulovic, Kalex, 1:44,350

24. Gonzalez, Kalex, 1:44,457

25. Kelly, Kalex, 1:44,826

26. Skinner, Kalex, 1:44,851

27. Sanchis, Forward, 1:45,290

28. Guevara, Kalex, 1:45,988

29. Nozane, Kalex, 1:46,362

Moto2-IRTA-Test Portimão, kombinierte Zeiten Freitag (17.3.):

1. Canet, Kalex, 1:42,681 min

2. Acosta, Kalex, 1:42,703

3. Arenas, Kalex, 1:42,970

4. Lowes, Kalex, 1:43,064

5. Bendsneyder, Kalex, 1:43,125

6. Baltus, Kalex, 1:43,144

7. Vietti, Kalex, 1:43,194

8. Aldeguer, Boscoscuro, 1:43,227

9. Gonzalez, Kalex, 1:43,319

10. Arbolino, Kalex, 1:43,323

11. Chantra, Kalex, 1:43,456

12. Salac, Kalex, 1:43,539

13. Dixon, Kalex, 1:43,614

14. Tulovic, Kalex, 1:43,725

15. Lopez, Boscoscuro, 1:43,765

16. Dalla Porta, Kalex, 1:44,053

17. Van den Goorbergh, Kalex, 1:44,112

18. Alcoba, Kalex, 1:44,120

19. Darryn Binder, Kalex, 1:44,306

20. Ramirez, Forward, 1:44,314

21. Garcia, Kalex, 1:44,415

22. Gomez, Kalex, 1:44,418

23. Roberts, Kalex, 1:44,685

24. Foggia, Kalex, 1:44,899

25. Kelly, Kalex, 1:45,402

26. Nozane, Kalex, 1:45,659

27. Sanchis, Forward, 1:45,673

28. Skinner, Kalex, 1:45,736

29. Guevara, Kalex, 1:46,687