Darryn Binder: «Ich bekomme das Gefühl für die Moto2»

Von der MotoGP zum Moto2-Neuling: Darryn Binder aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team landete zum Abschluss der Wintertests auf dem 22. Rang und berichtete von seiner Anpassung an die neue Kategorie.

Am Sonntag boten sich in Portimão die besten Bedingungen des dreitägigen IRTA-Tests, angeführt von Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) blieben gleich drei Moto2-Piloten unter dem bisherigen All-Time-Lap-Record. Moto2-Rookie Darryn Binder belegte mit 1,520 sec Rückstand den 22. Platz der kombinierten Zeitenliste, zwei Ränge hinter seinem Teamkollegen Lukas Tulovic.

«Wir konnten am dritten und letzten Tag viele Runden drehen, um die beiden vorangegangenen Tage wettzumachen. In der zweiten Session konnten wir auch eine Rennsimulation absolvieren», schilderte der Neuzugang im Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team, der trotz eines Ausrutschers am Sonntag ein positives Fazit zog.

«Runde für Runde machen wir kleine Fortschritte und werden schneller. Ich fühle mich mit dem Motorrad immer wohler, es fühlt sich jetzt wie mein Motorrad an. Langsam, aber sicher bekomme ich das Gefühl für die Moto2», unterstrich der 25-jährige Südafrikaner, der nach einem MotoGP-Jahr auf der WithU-RNF-Yamaha nun bekanntlich auf einer Kalex sitzt. «Ich habe das Gefühl, dass ich mich gut eingewöhnt habe. Schon vom ersten Test an fühlte ich mich recht wohl auf der Moto2, natürlich kommt der Speed dann von Tag zu Tag.»

«Insgesamt habe ich das Gefühl, dass ich an diesem Wochenende einige wirklich positive Schritte nach vorne gemacht habe», fasste Darryn zusammen. «Ich fühle mich immer wohler und vertrauter mit dem Motorrad und dem Team und bin bereit, das erste Rennwochenende zu beginnen und zu sehen, wo wir stehen. Ich habe die Tests genossen und habe das Gefühl, dass ich viel gelernt habe. Es gibt auch noch viel, was ich noch lernen muss, aber ich bereit loszulegen», blickte er auf sein erstes GP-Wochenende in der Moto2-Klasse, das am Freitag an der Algarve beginnt.

