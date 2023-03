Lukas Tulovic (26.): «Ohne Schmerzmittel extrem»

Eine Woche nach seinem Sturz beim Portimão-Test litt Lukas Tulovic am ersten Tag des Portugal-GP unter den Folgen seines Ausrutschers. Am Samstag will der Fahrer des Liqui Moly Intact GP Teams eine Steigerung hinlegen.

Nach guten Testfahrten in Jerez musste Lukas Tulovic am ersten Tag seines Moto2-WM-Comebacks einen Dämpfer einstecken. Der Eberbacher aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team kam am Freitag auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» nicht über Platz 26 hinaus. Auf die Tagesbestzeit von Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) fehlten ihm 2,076 sec.

Der 22-Jährige hatte sich eine Woche zuvor bei den offiziellen Testfahrten in Portimão die rechte Hand verletzt, die ihn am Trainingsfreitag merklich beeinträchtigte. «Am Morgen habe ich versucht, ohne Schmerzmittel zu fahren, das war aber extrem schmerzhaft. Im zweiten Training haben mir ein Tape und Schmerzmittel etwas geholfen», schilderte Tulovic seine Beschwerden.

Um am Samstag eine Chance auf einen Platz im Qualifying 2 zu haben, muss sich der Deutsche strecken: «Ich war sehr inkonstant und der Speed war einfach nicht da. Jetzt werde ich analysieren, was ich ändern muss, um am Samstag eine Steigerung zu erzielen.»

Moto2-Ergebnis Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2 (24.03.):

1. Acosta, Kalex, 1:42,391 min

2. Dixon, Kalex, + 0,098 sec

3. Salac, Kalex, + 0,339

4. Arbolino, Kalex, + 0,369

5. Lowes, Kalex, + 0,371

6. Vietti, Kalex, + 0,429

7. Gonzalez, Kalex, + 0,434

8. Lopez, Boscoscuro, + 0,529

9. Canet, Kalex, + 0,535

10. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,648

11. Bendsneyder, Kalex, + 0,702

12. Roberts, Kalex, + 0,802

13. Baltus, Kalex, + 0,902

14. Chantra, Kalex, + 1,013

15. Alcoba, Kalec, + 1,055



Ferner:

26. Lukas Tulovic, Kalex, + 2,076



Moto3-Ergebnis Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2 (24.03.):

1. Holgado, KTM, 1:47,320 min

2. Moreira, KTM, + 0,150 sec

3. Munoz, KTM, + 0,190

4. Sasaki, Husqvarna, + 0,345

5. Ortola, KTM, + 0,385

6. Toba, Honda, + 0,428

7. Kelso, CFMOTO, + 0,552

8. Rossi, Honda, + 0,626

9. Ogden, Honda, + 0,792

10. Nepa, KTM, + 0,796

11. Artigas, CFMOTO, + 0,868

12. Masia, Honda, + 0,868

13. Suzuki, Honda, + 0,925

14. Öncü, KTM, + 0,980

15. Rueda, KTM, + 1,013