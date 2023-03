Gonzalez-Bestleistung, Wirbelverletzung für Nozane

© Yamaha Motor Co., Ltd.

Das Yamaha VR46 Master Camp Team erlebte beim ersten Grand Prix mit neuem Titelsponsor in Portimão gemischte Gefühle: Am Samstag verletzte sich Kohta Nozane, am Sonntag fuhr Manuel Gonzalez in die Top-5.

Das Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp, das seit dem ersten Grand Prix 2023 eine Prepaid-Karte von Spaniens nationalem Postdienstleister als Titelsponsor bewirbt, feierte beim Saisonauftakt in Portimão Platz 5 von Manuel Gonzalez. Der Supersport-300-Champion von 2019 stellte damit seine Moto2-Bestleistung ein.

«Wir haben während den Vorsaison-Tests und das gesamte Wochenende hindurch wirklich gut gearbeitet. Ich dachte, dass ich am Sonntag hätte um das Podest kämpfen können, aber wir müssen einfach so weiterarbeiten, wie wir es machen. Ich bin überzeugt, dass wir dann um mehr Podestplätze und Siege kämpfen werden», kündigte der 20-jährige Spanier an.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Portimão © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Albert Arenas © Gold & Goose Aròn Canet © Gold & Goose Jake Dixon © Gold & Goose Tony Arbolino © Gold & Goose Manuel González © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Albert Arenas © Gold & Goose Alonso Lopez © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Filip Salač © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Celestino Vietti © Gold & Goose Jeremy Alcoba © Gold & Goose Pedro Acosta gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Pedro Acosta © Gold & Goose Canet, Acosta, Arbolino © Gold & Goose Sieger Pedro Acosta Zurück Weiter

Kohta Nozane dagegen verletzte sich bereits im FP3 des Portugal-GP an einem Lendenwirbel, als er in Kurve 14 per Highsider abflog. Wie lange der 27-jährige Moto2-Rookie ausfällt, ist noch nicht klar. «Wir hoffen aber, dass er so bald wie möglich zurückkehrt», betonte Sportdirektor Gelete Nieto.

In Termas de Río Hondo bekommt Gonzalez am kommenden Wochenende einen Ersatzmann als Teamkollegen zur Seite gestellt: Debütant Soichiro Minamimoto, ein ehemaliger Absolvent des VR46 Master Camps bei Valentino Rossi in Tavullia.

Moto2-Ergebnis, Portimão (26. März):

1. Acosta, Kalex, 21 Rdn in 36:04,193 min

2. Canet, Kalex, + 1,358 sec

3. Arbolino, Kalex, + 4,460

4. Salac, Kalex, + 7,110

5. Gonzalez, Kalex, + 8,193

6. Dixon, Kalex, + 9,146

7. Lowes, Kalex, + 9,649

8. Arenas, Kalex, + 12,270

9. Alcoba, Kalex, + 13,941

10. Chantra, Kalex, + 13,840

11. Vietti, Kalex, + 14,086

12. Baltus, Kalex, + 14,515

13. Aldeguer, Boscoscuro, + 15,445

14.Roberts, Kalex, + 25,444

15. Garcia, Kalex, + 26,876

Moto2-WM-Stand nach 1 von 21 Rennen:

1. Pedro Acosta 25 Punkte. 2. Aron Canet 20. 3. Tony Arbolino 16. 4. Filip Salac 13. 5. Manuel Gonzalez 11. 6. Jake Dixon 10. 7. Sam Lowes 9. 8. Albert Arenas 8. 9. Jeremy Alcoba 7. 10. Somkiat Chantra 6. 11. Celestino Vietti 5. 12. Barry Baltus 4. 13. Fermin Aldeguer 3. 14. Joe Roberts 2. 15. Sergio Garcia 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 25. 2. Boscoscuro 3.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 33. 2. Elf Marc VDS Racing 25. 3. Pons Wegow Los40 21. 4. Gresini Racing 19. 4. Yamaha VR46 11. 5. Inde GASGAS Aspar 10. 7. Honda Team Asia. 8. Fantic Racing 5. 9. Olie Racing GP 4. 10. SpeedUp Racing 3. 11. Italtrans Racing 2.