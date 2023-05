Moto2-Sieger Sam Lowes: «Den Ball am Rollen halten»

Sam Lowes (Marc VDS) ließ im Moto2-Renenn in Jerez nichts anbrennen und distanzierte Lokalmatador Pedro Acosta auf Platz 2. Der Brite verriet im Anschluss sein Erfolgsrezept.

Bis zum Spanien-GP stand Moto2-Routinier Sam Lowes weitgehend im Schatten seines jungen Teamkollegen Tony Arbolino. Denn während der Italiener in den ersten drei Läufen einen Sieg und zwei Podestplätze einheimste, blieb Lowes mit den Rängen 7 (Portimão), 10 (Argentinien) und 13 (Texas) eher unauffällig.

Doch dies änderte sich auf dem Circuito de Jerez. Vom ersten Training an war der 32-Jährige an der Spitze vertreten und holte sich im Qualifying schließlich mit einem beachtlichen Vorsprung von 0,578 sec die Pole-Position vor dem spanischen Lokalhelden Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo).

Auch am Sonntag konnte dem englischen Kalex-Fahrer niemand gefährlich werden. Obwohl Acosta die erste Runde des «Gran Premio de España» anführte, übernahm der Engländer ab Runde 2 die Führung und baute seinen Vorsprung danach kontinuierlich aus. «Ich wusste, dass wir an diesem Wochenende die Pace für den Sieg haben. Aber ich wusste auch, dass Acosta schnell sein würde. Wir beide hatten etwas mehr Speed als der Rest des Feldes», zollte Lowes dem Moto3-Weltmeister von 2021 Respekt.

Während Lowes den Zielstrich 2,841 sec vor Acosta überquerte, betrug sein Vorsprung auf den Drittplatzierten Alonso López bereits knapp zehn Sekunden. Mit den 25 Punkten für den Sieg kletterte der zehnfache GP-Sieger von Rang 11 der Gesamtwertung auf Platz 5 hoch und liegt nach vier Läufen 31 Zähler hinter WM-Leader Acosta. «Ich hatte bereits in Portugal und Argentinien die Pace für das Podium. Jetzt konnte ich das dank des guten Qualifyings auch im Rennen beweisen. Während des Rennens habe ich mich sehr gut gefühlt und konnte konstant meine Rundenzeiten abrufen. Das ist der Schlüssel beim Rennen fahren: Wenn alles glatt läuft, kommt man in den Flow und alles geschieht automatisch.»

«Das Wochenende war für uns ein wichtiger Schritt. Wir müssen dieses Gefühl mit nach Le Mans nehmen und den Ball am Rollen halten.»

Auch Teamkollege Tony Arbolino, der das gesamte Wochenende Schwierigkeiten hatte, den Jungs an der Spitze zu folgen, verwandelte seinen zehnten Startplatz in ein gutes Ergebnis. Dank Platz 4 liegt er nun punktgleich mit Acosta an der Spitze der WM-Tabelle. «Wir haben uns stark zurückgearbeitet», freute sich der Italiener, der MotoGP-Ambitionen für 2024 hat. «Ich hatte einen unglaublichen Start, bei dem ich sechs Positionen in zwei Kurven gutgemacht habe. Das Team und ich haben hart gearbeitet, darauf können wir stolz sein.»

Moto2-Ergebnisse Jerez (30.04.):

1. Lowes, Kalex, 21 Rdn in 35:45,107 min

2. Acosta, Kalex, + 2,841 sec

3. López, Boscoscuro, + 9,618

4. Arbolino, Kalex, + 10,163

5. Canet, Kalex, + 11,056

6. Dixon, Kalex, + 11,923

7. Chantra, Kalex, + 12,586

8. Arenas, Kalex, + 14,948

9. Salac, Kalex, + 16,470

10. Aldeguer, Boscoscuro, + 18,550

11. Garcia, Kalex, + 22,134

12. Gonzalez, Kalex, + 22,817

13. Baltus, Kalex, + 23,080

14. Roberts, Kalex, + 25,110

15. Tulovic, Kalex, + 26,709

16. Alcoba, Kalex, + 26,922

17. Bendsneyder, Kalex, + 28,568

18. Foggia, Kalex, + 30,384

19. Gomez, Kalex, + 33,223

20. Ramirez, Forward, + 36,775

21. Agius, Kalex, + 36,812

22. Guevara, Forward, + 37,151

23. Van den Goorbergh, Kalex, + 39,637

24. Skinner, Kalex, + 39,786

25. Dalla Porta, Kalex, 1:02,672

26. Minamimoto, Kalex, 1:03,282

WM-Stand nach 4 von 20 Rennen:

1. Acosta, 74 Punkte. 2. Arbolino 74. 3. Canet 52. 4. Lopez 45. 5. Lowes 43. 6. Salac 40. 7. Dixon 36. 8. Chantra 29. 9. Arenas 27. 10. Gonzalez 26. 11. Aldeguer 20. 12. Alcoba 19. 13. Garcia 17. 14. Bendsneyder 16. 15. Vietti 15. 16. Darryn Binder 10. 17. Baltus 7. 18. Roberts 6. 19. Foggia 2. 20 Ogura 1. 21. Tulovic 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 100. 2. Boscoscuro 49.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 117. 2. Red Bull KTM Ajo 101. 3. Pons Wegow Los40 69. 4. SpeedUp 65. 5. Gresini Racing 59. 6. GASGAS Aspar 36. 7. Idemitsu Honda Team Asia 30. 8. Yamaha VR46 26. 9. Pertamina Mandalika SAG Team 16. 10. Fantic Racing 15. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 11. 12. Italtrans Racing 8. 13. Fieten Olie Racing GP 7.