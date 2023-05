Sam Lowes (15.) nach Sturz: «Pace des Siegers»

Jubel auf der einen Seite der Marc-VDS-Box und Frustration auf der anderen Seite. Denn während Tony Arbolino in Le Mans siegte, nahm Sam Lowes´ Rennen von der Pole-Position eine drastische Wendung.

Das Moto2-Rennen in Le Mans hatte viel zu bieten. Sam Lowes hatte sich am Samstag zum zweiten Mal in Folge die Pole-Position geschnappt und war auf dem Weg zu seinem zweiten Saisonsieg. Jedoch wurden die Ambitionen des Marc-VDS-Kalex-Piloten in Runde 2 abrupt zerstört, als er beim Anbremsen auf Kurve 2 das Vorderrad verlor.

Doch da nur drei Kurven später Albert Arenas (Red Bull KTM Ajo), Aron Canet (Pons Team) und Manuel Gonzalez (Yamaha Master Camp) miteinander kollidierten und das Rennen daraufhin abgebrochen wurde, erhielt Lowes eine zweite Chance. «Es war ein schneller Sturz, wodurch das Bike weit gerutscht ist. Danke an Team, das das Motorrad innerhalb kürzester Zeit wieder einsatzbereit gemacht hat», bedankte sich der zehnfache GP-Sieger.

Jedoch schaffte es seine Crew nicht rechtzeitig, die Kalex des Briten zu reparieren und ihn zum Restart aus der Boxengasse zu schicken, weshalb sich Lowes nach der Aufwärmrunde an das Ende des Feldes stellen musste. Von Startplatz 26 zeigte der 32-Jährige im 14-Runden-Sprintrennen eine beeindruckende Aufholjagd, die ihm schließlich Platz 15 und somit einen WM-Punkt einbrachte.

«Natürlich ist das Ergebnis enttäuschend. Aber ich bin froh, dass ich am Neustart teilnehmen konnte. Dadurch habe ich bislang in jedem Rennen Punkte geholt. In den ersten drei Runden waren meine Reifen nicht warm genug, wodurch ich etwas Zeit verloren habe. Anschließend konnte ich aber die Pace der Führenden fahren, darüber war ich glücklich», resümierte Lowes sein Chaos-Rennen. Tatsächlich fuhr er mit 1:36,464 min die achtschnellste Rennrunde und war damit gerade einmal 0,4 sec langsamer als die Bestzeit des gestürzten Acosta.

Für Teamkollege Tony Arbolino lief ab dem Neustart alles rund. Der Italiener schoss von Startplatz 3 an die Spitze des Feldes und gab diese bis zum Zielstrich nicht mehr her. Dabei hielt er dem Druck von Filip Salac (Gresini Racing) stand und distanzierte den Tschechen schließlich um 0,620 Sekunden. Dank der 25 Punkte für den Sieg führt der 22-Jährige die WM-Tabelle in seiner dritten Moto2-Saison aktuell mit 25 Zählern Vorsprung vor Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) an.

«Ich wusste aus den Trainings, dass meine Pace gut ist und ich daher an der Spitze kämpfen kann. Als ich dann auf Position 1 lag, habe ich schnell meinen Rhythmus gefunden. Ich habe versucht, nicht nervös zu werden und als Acosta gestürzt ist habe ich viel riskiert, um eine Lücke herauszufahren. Jedoch war ich dabei nicht allzu sehr am Limit», kommentierte Arbolino den fünften Sieg seiner Moto2-Karriere.

Moto2-Ergebnis, Le Mans (14. Mai):

1. Arbolino, Kalex, 14 Rdn in 26:26,606 min

2. Salac, Kalex, + 0,620 sec

3. López, Boscoscuro, + 1,537

4. Vietti, Kalex, + 2,193

5. Dixon, Kalex + 3,041

6. Chantra, Kalex, + 4,175

7. Baltus, Kalex, + 8,853

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 9,437

9. Ogura, Kalex, + 10,696

10. Garcia, Kalex, + 10,817

11. Tulovic, Kalex, + 11,588

12. Roberts, Kalex, + 12,128

13. Alcoba, Kalex, + 12,337

14. Foggia, Kalex, + 13,061

15. Lowes, Kalex, + 13,695

16. Kelly, Kalex, + 14,633

17. Ramirez, Forward, + 18,244

18. Bendsneyder, Kalex, + 19,880

19. Agius, Kalex, + 22,615

20. Van den Goorbergh, Kalex, + 22,684

21. Dalla Porta, Kalex, + 25,265

22. Guevara, Kalex, + 25,347

23. Gomez, Forward, + 30,208



WM-Stand nach 5 von 20 Rennen:

1. Arbolino, 99 Punkte. 2. Acosta 74. 3. Lopez 61. 4. Salac 60. 5. Canet 52. 6. Dixon 47. 7. Lowes 44. 8. Chantra 39. 9. Vietti 28. 10. Aldeguer 28. 11. Arenas 27. 12. Gonzalez 26. 13. Garcia 23. 14. Alcoba 22. 15. Bendsneyder 16. 16. Baltus 16. 17. D. Binder 10. 18. Roberts 10. 19. Ogura 8. 20. Tulovic 6. 21. Foggia 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 125. 2. Boscoscuro 65.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 143. 2. Red Bull KTM Ajo 101. 3. SpeedUp 89. 4. Gresini Racing 82. 5. Pons Wegow Los40 75. 6. GASGAS Aspar 47. 7. Idemitsu Honda Team Asia 47. 8. Fantic Racing 28. 9. Yamaha VR46 26. 10. SAG Team 16. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 16. 12. Fieten Oli Racing GP 16. Italtrans Racing 14.