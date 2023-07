Tony Arbolino: «2024? Pernat weiß, was ich will»

WM-Leader Tony Arbolino versichert im Interview, sein voller Fokus gelte dem Moto2-Titelkampf 2023. Der Italiener macht aber auch deutlich, dass er sich für einen MotoGP-Aufstieg bereit fühlt.

Auch wenn Tony Arbolino zuletzt in Assen Mühe hatte und nicht über Rang 7 hinauskam, führt der 22-jährige aus Garbagnate Milanese das Moto2-Klassement noch immer acht Punkte vor Ajo-Ass Pedro Acosta an.

Als WM-Leader der zweithöchsten Klasse ist der Italiener auch auf dem MotoGP-Transfermarkt ein Thema. Bereits im Mai zeichnete sich ab, dass er ein Kandidat bei Gresini Racing werden könnte. Denkt Tony selbst über nächstes Jahr nach? «Kein bisschen», versicherte er im Interview mit SPEEDWEEK.com.

Mit 2024 beschäftige sich nur sein Manager – mit Paddock-Urgestein Carlo Pernat ein äußert erfahrener Mann. «Es gibt andere Manager, die dich jeden Tag anrufen, um dir jede einzelne Neuigkeit mitzuteilen. Er erzählt mir nicht alle Neuigkeiten, er sagt mir nur die wichtigsten Dinge. Und er ist gut darin, weil er genau weiß, in welchem Moment er mit mir reden muss. Sonst macht er es nicht – aber er weiß, was ich will. Wenn wir das bekommen können, ist das gut, und sonst schauen wir weiter. Meine Mentalität ist aber, zu 100 Prozent in der Saison 2023 zu sein», bekräftigte der Marc-VDS-Fahrer.

«Ich könnte dir jetzt natürlich auch eine Lüge auftischen, wenn ich sage, dass ich nur an 2023 denke. Es ist aber die Wahrheit, dass ich wirklich vollkommen auf dieses Jahr fokussiert bin. Das Feeling mit meiner Mannschaft ist perfekt, ich will mit ihnen so weitermachen und beweisen, was ich kann. Das Ziel ist in diesem Jahr nur eines und ich gebe mein Maximum, um es zu erreichen», spielte der zweifache Saisonsieger auf den Titelkampf an.

Im Hinblick auf seine Zukunft vertraut Arbolino voll auf das Geschick und die Erfahrung von Pernat «Ja. Er weiß, was ich will. Er weiß, was ich verdiene – und ich weiß es auch. Das ist alles.»

Verdient Tony Arbolino aus seiner Sicht den MotoGP-Aufstieg? Auf Nachfrage bestätigte der 22-jährige Italiener: «Klar gefällt mir die MotoGP, wem gefällt sie nicht. Ich weiß, dass ich die MotoGP verdiene. Wenn es eine Möglichkeit gibt, werden wir sie ergreifen. Das ist alles.»

Gefällt ihm denn auch das neue Format mit dem MotoGP-Sprint, der Fahrerparade und so weiter? «Ich weiß es nicht», dachte Arbolino kurz nach. «Sie versuchen das Beste zu tun. Aber mit Sicherheit ist es mehr eine Einzelperson, eine Persönlichkeit, die das Interesse am Sport wecken kann, als das alles zusammen. Es bleibt immer ein Einzelsport, das will ich damit sagen – ein Sport, in dem man kämpfen muss, nicht spielen.»

Klar ist: Arbolino macht sich Hoffnungen auf den MotoGP-Platz von Fabio Di Giannantonio bei Gresini Racing, wo Carlo Pernat für 2022 auch schon Enea Bastianini untergebracht hatte. Allerdings sickerte in Assen durch, dass auch Franco Morbidelli im Ducati-Kundenteam aus Faenza zur Diskussion steht.

Sollte Arbolino bei Gresini nicht zum Zug kommen, gab Pernat am Rande der Dutch TT zu verstehen, dass für seinen Schützling auch ein weiteres Jahr im Moto2-Team von Elf Marc VDS Racing eine sinnvolle Option sei. Denn in der kommenden Saison könnten sich in der MotoGP-WM mehr Möglichkeiten auftun, weil mit Ende 2024 mehr Fahrerverträge auslaufen.

Moto2-Ergebnis, Assen (25. Juni):

1. Dixon, Kalex, 22 Rdn in 35:43,411 min

2. Ogura, Kalex, + 1,334 sec

3. Acosta, Kalex, + 4,448

4. Aldeguer, Boscoscuro, + 4,487

5. Canet, Kalex, + 4,884

6. López, Boscoscuro, + 9,555

7. Arbolino, Kalex, + 9,625

8. Gonzalez, Boscoscuro, + 10,547

9. Arenas, Kalex, + 10,615

10. Vietti, Kalex, + 10,761

11. Lowes, Kalex, + 15,964

12. Baltus, Kalex, + 18,234

13. Garcia, Kalex, + 20,408

14. Binder, Kalex, + 20,639

15. Alcoba, Kalex, + 24,492

16. Tulovic, Kalex, + 29,416

WM-Stand nach 8 von 20 Rennen:

1. Arbolino 148 Punkte. 2. Acosta 140. 3. Dixon 104. 4. Lopez 92. 5. Canet 76. 6. Salac 72. 7. Chantra 59. 8. Lowes 58. 9. Gonzalez 52. 10. Vietti 51. 11. Aldeguer 49. 12. Arenas 41. 13. Garcia 37. 14. Ogura 31. 15. Baltus 24. 16. J. Alcoba 23. 17. Bendsneyder 18. 18. Roberts 14. 19. D. Binder 12. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 200. 2. Boscoscuro 99.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 206. 2. Red Bull KTM Ajo 181. 3. Beta Tool SpeedUp 141. 4. Pons Wegow Los40, 113. 5. Inde GASGAS Aspar 104. 6. QJMOTOR Gresini Racing 95. 7. Idemitsu Honda Team Asia 90. 8. Correos Prepago Yamaha VR46, 52. 9. Fantic Racing 51. 10. Fieten Oli Racing GP 24. 11. Italtrans Racing 22. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 18. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 18.