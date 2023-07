Filip Salac: Zwei Jahre mit Marc VDS, Fernziel MotoGP

Seit Mittwoch ist offiziell: Filip Salac (21) wechselt 2024 in das Moto2-Spitzenteam von Elf Marc VDS Racing. Sein Manager und ACR-Präsident Jan Stovicek zu den Hintergründen.

Aus Tschechien ist zu hören: Mehrere Teams hatten Interesse an Filip Salac, aktuell Sechster der Moto2-Tabelle. Für den einzigen tschechischen Vertreter in der Motorrad-WM war es also keine leichte Entscheidung, aber die Wahl fiel letztendlich auf das Elf Marc VDS Racing Team, das mit Tito Rabat, Franco Morbidelli und Alex Márquez bereits drei Weltmeistertitel in der Moto2-Kategorie gewonnen hat.

«Diesem Schritt gingen verständlicherweise mehrere Gespräche und die Abwägung aller Optionen voraus», erklärte Jan Stovicek, Präsident des ACR (Autoklub České republiky) und gleichzeitig Filips Manager. «Es gab etwa sechs Angebote, darunter die absolute Spitze und zwei Werksteams. Filip hat sich mit seinen diesjährigen Leistungen diese Riesenchance selbst erarbeitet. Die Tatsache, dass das Marc VDS Team einen Zwei-Jahres-Vertrag anbot, trug zur endgültigen Entscheidung bei. Filip kann somit zwei Saisons lang um die Spitzenplätze kämpfen. In dieser Form und mit einem so professionellen Team kann er nicht weniger hohe Ansprüche haben.»

Tatsächlich sind die Erwartungen an den 21-jährigen Tschechen hoch: «Er muss in jedem Rennen aufs Podium fahren, zu 110 Prozent bereit sein und die gleiche Unterstützung vom Team erhalten. Und genau das kann Marc VDS – und Filip beweist es dieses Jahr genauso. Er wird von Gilles Bigot betreut werden, dem aktuellen Crew-Chief von Sam Lowes. Er ist einer der größten Profis im Fahrerlager. Unser Ziel ist es, Filip in die MotoGP zu bringen, und dank unseres Erfolgs in der Moto2 können wir das auch schaffen», ist ACR-Präsident Jan Stovicek.

Filip Salac erlebt die bisher erfolgreichste Saison seiner Karriere. Er holte sich in Portimão zum ersten Mal die Pole-Position und landete bei acht Grand Prix sechs Mal in den Top-10. Highlight war der zweite Platz beim Frankreich-GP in Le Mans.

«Ich freue mich sehr, dass uns ein so wichtiger Schritt für die nächste Saison gelungen ist», unterstrich Filip. «Ich freue mich über das Interesse, das die Mannschaft seit Beginn dieser Saison gezeigt hat, die mit uns zusammenarbeiten wollte. Damit ist ein großer Traum wahr geworden, denn Marc VDS zählt zu den Besten in der Moto2. Meine Ziele werden daher klar sein. Es geht darum, sich rasch anzupassen und regelmäßig um Spitzenplätze zu kämpfen.

Zunächst gilt es für Filip Salac aber noch, die zweite Saisonhälfte in seinem aktuellen Team QJ Motor Gresini Racing bestmöglich zu beenden. Nach acht Grand Prix liegt er mit 72 Punkten auf dem sechsten Gesamtrang.

Stand Moto2-WM nach 8 von 20 Rennen:

1. Arbolino 148 Punkte. 2. Acosta 140. 3. Dixon 104. 4. Lopez 92. 5. Canet 76. 6. Salac 72. 7. Chantra 59. 8. Lowes 58. 9. Gonzalez 52. 10. Vietti 51. 11. Aldeguer 49. 12. Arenas 41. 13. Garcia 37. 14. Ogura 31. 15. Baltus 24. 16. J. Alcoba 23. 17. Bendsneyder 18. 18. Roberts 14. 19. D. Binder 12. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 200. 2. Boscoscuro 99.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 206. 2. Red Bull KTM Ajo 181. 3. Beta Tool SpeedUp 141. 4. Pons Wegow Los40, 113. 5. Inde GASGAS Aspar 104. 6. QJMOTOR Gresini Racing 95. 7. Idemitsu Honda Team Asia 90. 8. Correos Prepago Yamaha VR46, 52. 9. Fantic Racing 51. 10. Fieten Oli Racing GP 24. 11. Italtrans Racing 22. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 18. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 18.