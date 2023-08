Lukas Tulovic: Der Euphorie folgte die Ernüchterung

Nach dem Moto2-Titelgewinn 2022 träumte Lukas Tulovic an, schon bei Saisonstart im ersten Drittel mitzufahren, also in den Top-Ten. Die Realität sieht anders aus: Sechs Punkte nach neun Grand Prix.

Das deutsche Liqui Moly Husqvarna Intact-GP Team hat in der Moto2-Weltmeisterschaft 2023 bisher den erwarteten Reinfall erlebt. Denn Darryn Binder galt schon in der Moto3-WM als Bruchpilot und riss auch in seiner MotoGP-Saison 2022 mit dem WithU-RNF-Yamaha-Kundenteam keine dicken Bäume aus. Seine Träume, in der laufenden Saison bei Intact in der Moto2 um den Titel zu fighten und dann in die «premier class» zurückzukehren, werden sich nicht erfüllen.

Das deutsche Moto2-Team hatte bei der Fahrerwahl schön öfters keine glückliche Hand, wie der Fall Tony Arbolino bewusst: Der Italiener erhielt für 2021 und 2022 einen Zwei-Jahres-Vertrag, wurde aber für 2022 an Marc VDS freigegeben, wo er aufblühte und drei GP-Siege feierte – in Texas, Thailand und Sepang. Er beendete die WM an vierter Position und ist jetzt WM-Zweiter. Beim Liqui-Moly Rennstall war er über Rang 14 nicht hinausgekommen.

Das Team aus Memmingen engagierte mit Jeremy Alcoba 2022 den nächsten Rookie, der jedoch sang- und klanglos unterging und nach dem 18. Rang wieder entsorgt wurde.

Auch die Fahrkünste von Lukas Tulovic wurden nach dessen Titelgewinn in der Moto2-Europameisterschaft offenbar überschätzt. Er liegt nach neun Grand Prix 2023 in der Fahrer-WM nach einem 15. und einem elften Rang (in Jerez und Le Mans) an der 21. Position. Dazu stehen sieben Nuller in der Bilanz – wie nach Platz 16 zuletzt in Silverstone.

Tulovic wolte Lopez und Aldeguer nacheifern

Dabei hatte Tulovic extrem hohe Erwartungen geweckt. Nachdem Fermin Aldeguer und Alonso Lopez die Moto2-EM auf Boscoscuro 2021 auf den Plätzen 1 und 2 beendet und dann in der WM 2022 für Furore gesorgt hatten, meinte der Eberbacher vor der Moto2-WM-Saison 2023, er traue sich ähnliche Ergebnisse zu.

Zur Erinnerung: Der 20-jährige Lopez gewann im Vorjahr in Misano und Phillip Island zwei WM-Läufe und wurde WM-Achter. Aldeguer schaffte bei den letzten drei Grand Prix 2022 als Rookie zwei vierte Plätze und sicherte sich den 15. WM-Gesamtrang – mit 17 Jahren!

Zum Vergleich: Tulovic hat in seiner Moto2-Rookie-Saison 2019 bei Kiefer als 19-Jähriger für Platz 13 in Assen insgesamt drei Punkte eingesammelt.

Lukas Tulovic, inzwischen 23 Jahre alt, kündigte bei der Teamvorstellung in Memmingen am 25. November 2022 an: «Wir sehen uns am Anfang der WM-Saison im ersten Drittel des Felds. Wichtig wird es sein, den Winter über hart zu arbeiten, damit wir beim Saisonstart in Portimão bereit sind und ich mich auf dem neuen Bike wohlfühle. Dann ist alles möglich.»

Dass Alonso Lopez und Fermin Aldeguer andere fahrerische Kaliber als Tulovic sind, offenbart ein Blick in die Statistik. Denn Aldeguer war schon mit 16 Jahren Moto2-EM-Zweiter, Lopez hat bereits mit 17 Jahren einen Podestplatz in der Moto3-WM erzielt.

Die Moto2-EM-Bilanz des heute 23-jährigen Tulovic:

2017: Rang 9

2018: Rang 8

2020: Rang 14

2021: Rang 3

2022: Europameister.

Schon in der Vergangenheit ist nicht allen Europameistern eine glänzende WM-Karriere gelungen. Jesko Raffin (Titelgewinner 2014 und 2018), Edgar Pons (2015 und 2019) sowie Yari Montella (2020), Eric Granado (2017) und Steven Odendaal (2016) sind sogar längst wieder aus dem GP-Sport verschwunden.

Jürgen Lingg, Teamprinzipal beim Liqui Moly Husqvarna Intact-GP-Team, hatte schon im Dezember wenig Freude mit der euphorischen Zielsetzung von Tulovic. «Lukas muss zuerst mal wieder in der WM ankommen. Ich bin mit meinen Prognosen eher ein bisschen vorsichtig. Er sollte er sich jetzt nicht selber so viel Druck aufbauen», meinte Lingg damals. «Wir gehen das in aller Ruhe an. Ich denke, dass er gut in die Punkte fahren kann. Für alle anderen Prognosen ist es zu früh. Denn in der Moto2-EM ist alles ein bisschen familiärer; da ist die Luft nicht so rau wie in der WM; es herrscht weniger Druck. Dazu können sie bis vor den Rennen in den Trainings ganz viel fahren. Sie trainieren schon am Donnerstag dreimal, am Freitag folgen zwei Sessions, das sind schon mal fünf Mal 35 Minuten. Die EM-Piloten haben also viel ‘track time’ und können sich in Ruhe auf die Rennen vorbereiten. Das alles ohne Druck und ohne groß in der Öffentlichkeit zu stehen. Das sind alles Umstände, die man berücksichtigen muss.»

Nachsatz von Lingg im Dezember 2022: «In dieser Moto2-Klasse, in der alle das gleiche Material haben, musst du einfach mental richtig gut drauf sein. Ich weiß nicht, wie gut Lukas mit diesem Druck umgehen kann.»

Moto2-Ergebnis, Silerstone (6. August):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 Rdn in 35:37,758 min

2. Canet, Kalex, +2,546 sec

3. Acosta, Kalex, + 3,883

4. Roberts, Kalex, +6,460

5. Gonzalez, Boscoscuro, + 7,162

6. Baltus, Kalex, +7,574

7. Lowes, Kalex, + 7,623

8. Ogura, Kalex, + 9,138

9. Chantra, Kalex, +12,280

10. Arbolino, Kalex, +13,094

11. Alcoba, Kalex, + 16,571

12. Vietti, Kalex, + 16,708

13. Salac, Kalex, +16,828

14. Arenas, Kalex, +18,835

15. Binder, Kalex, +29,061

16. Tulovic, Kalex, + 29,556

17. Bengsneyder, Kalex, +38,437

18. Escrig, Forward, +40,838

19. Ramirez, Forward, +42,853

20. Van den Goorbergh, Kalex, +45,139

21. Guevara, Kalex, +65,750

22. Nozane, Kalex, +70,688

WM-Stand nach 9 von 20 Rennen:

1. Acosta 156. 2. Arbolino 154 Punkte. 3. Dixon 104. 4. Canet 96. 5. Lopez 92. 6. Salac 75. 7. Aldeguer 74. 8. Lowes 67. 9. Chantra 66. 10. Gonzalez 63. 11. Vietti 55. 12. Arenas 43. 13. Ogura 39. 14. Garcia 37. 15. Baltus 34. 16. J. Alcoba 28. 17. Roberts 27. 18. Bendsneyder 18. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 220. 2. Boscoscuro 124.

Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 221. 2. Red Bull KTM Ajo 199. 3. Beta Tool SpeedUp 166. 4. Pons Wegow Los40, 133. 5. Idemitsu Honda Team Asia 105. 6. Tensite GASGAS Aspar 104. 7. QJMOTOR Gresini Racing 103. 8. Correos Prepago Yamaha VR46, 63. 9. Fantic Racing 55. 10. Italtrans Racing 35. 11. Fieten Oli Racing GP 34. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 19. Pertamina Mandalika SAG Team 18.