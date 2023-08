SAG: 2024 mit Bendsneyder und Rookie Jaume Masia

Das Pertamina Mandalika SAG Racing Team bestätigte am Rande des Österreich-GP in Spielberg die Fahrerpaarung für die Moto2-Saison 2024: Zu Bo Bendsneyder gesellt sich mit Jaume Masia ein Aufsteiger aus der Moto3.

Die Moto2-Mannschaft von Eduardo Perales bestätigte Bo Bendsneyder für eine weitere Saison, es wird das vierte Jahr der Zusammenarbeit. Der 24-jährige Niederländer bescherte SAG in dieser Saison in Austin bereits einen Podestplatz, liegt in der WM-Tabelle aber auch aufgrund einer Verletzung nur auf Rang 18. Bendsneyders neuer Teamkollege wird 2024 Jaume Masia, aktuell Dritter der Moto3-WM.

Zur Vertragsverlängerung mit Bendsneyder um ein Jahr erklärte Edu Perales: «Wir vertrauen darauf, dass er um Rennsiege kämpfen kann. Er hat es schon in Austin gezeigt, nur das Glück muss noch auf unserer Seite sein.»

Neuzugang Masia, einen siebenfachen Moto3-GP-Sieger, beschrieb Perales als einen erfahrenen und talentierten Fahrer mit großem Siegeshunger. Gleichzeitig betonte der Teamchef mit Blick auf dessen Rookie-Jahr in der Moto2-Klasse aber auch: «Es wird entscheidend, geduldig mit ihm zu sein, wie wir es auch mit anderen Fahrern in der Vergangenheit gehandhabt haben.»

«Nach fünf Jahren in der Moto3 habe ich beschlossen, diese Gelegenheit zu ergreifen, die mir das SAG Team angeboten hat», hielt der 22-jährige Masia fest. «Mir ist bewusst, dass die Moto2 eine schwierige Kategorie ist, aber die Motivation fehlt mir nicht.» Bis zum Ende der laufenden Saison will er sich aber noch auf die Titeljagd mit Leopard Racing in der kleinen WM-Klasse konzentrieren. «Es wäre eine große Freude, als Weltmeister in die Moto2 zu wechseln.»

Eigentlich war für den zweiten Platz im Moto2-WM-Team von SAG Carlos Tatay vorgesehen, der allerdings nach wie vor an den Folgen der Wirbelverletzung leidet, die er bei der Europameisterschaft in Portimão Anfang Juli erlitt.

«Wir hatten ein Abkommen mit Carlos Tatay, um an der WM teilzunehmen, aber sein Unfall in Portimão hat unsere Pläne verzögert. Das Team wird aber bereit sein, sobald er es ist», versprach Perales. «Wir hoffen, dass es so bald wie möglich so sein wird.»

Moto2-WM-Stand nach 9 von 20 Rennen:

1. Acosta 156. 2. Arbolino 154 Punkte. 3. Dixon 104. 4. Canet 96. 5. Lopez 92. 6. Salac 75. 7. Aldeguer 74. 8. Lowes 67. 9. Chantra 66. 10. Gonzalez 63. 11. Vietti 55. 12. Arenas 43. 13. Ogura 39. 14. Garcia 37. 15. Baltus 34. 16. J. Alcoba 28. 17. Roberts 27. 18. Bendsneyder 18. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 220. 2. Boscoscuro 124.

Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 221. 2. Red Bull KTM Ajo 199. 3. Beta Tool SpeedUp 166. 4. Pons Wegow Los40, 133. 5. Idemitsu Honda Team Asia 105. 6. Tensite GASGAS Aspar 104. 7. QJMOTOR Gresini Racing 103. 8. Correos Prepago Yamaha VR46, 63. 9. Fantic Racing 55. 10. Italtrans Racing 35. 11. Fieten Oli Racing GP 34. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 19. Pertamina Mandalika SAG Team 18.