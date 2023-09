Montmeló FP2: Ogura mit Tagesbestzeit, Tulovic 22.

Lukas Tulovic mit einem Wheelie in Montmeló

Aufgrund der heißen Temperaturen auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» waren im zweiten Training am Nachmittag kaum Zeitenverbesserungen zu beobachten. Manuel Gonzalez (Kalex) sicherte sich die Trainingsbestzeit.

An der Spitze der Moto2-Klasse ging es am Freitagmorgen auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» eng zur Sache. Der Japaner Ai Ogura hatte sich auf der 4,657 km langen Strecke mit 1:44,804 min die Bestzeit gesicherte und distanzierte damit WM-Leader Pedro Acosta (+0,002 sec) und Boscoscuro-Ass Alonso López (+ 0,018 sec) auf die Ränge 2 und 3. WM-Aspirant Tony Arbolino startete als Neunter wie gewohnt etwas ruhiger in das elfte GP-Wochenende, während Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) mit einer Sekunde Rückstand auf Platz 21 landete.

Das Nachmittagstraining in Barcelona begann bei sommerlichen 28 Grad Außen- und 40 Grad Streckentemperatur. Manuel Gonzalez setzte mit 1:46,182 min die erste Referenz, die jedoch augenblicklich um drei Zehntelsekunden von Acosta unterboten wurde. Zur Erinnerung, der All-time-lap-record stammt von Remy Gardner aus dem Jahr 2021 und liegt bei 1:42,977 min.

Joe Roberts, der 2024 ins American Racing Team wechseln wird, kehrte derweilen nach nur einer Runde aufgrund eines Getriebeproblems zurück an die Box. Nach zehn Minuten hatte es noch keine Fahrer der Top-10 geschafft, seine Zeit vom Vormittag zu unterbieten. Lukas Tulovic hielt sich währenddessen auf Position 15, jedoch hatte auch der Deutsche seine Zeit aus FP1 noch nicht verbessern können.

Zur Halbzeit der Session führte überraschend Red Bull-KTM-Ajo-Pilot Albert Arenas mit 1:45,350 min vor Fermin Aldeguer (+ 0,146 sec), Alonso López (+ 0,169), Ogura (+ 0,193), Acosta (+ 0,212), Filip Salac (+ 0,245), Jake Dixon (+ 0,345) und Sam Lowes (+ 0,366). Spielberg-Sieger Celestino Vietti (Fantic Racing) verbesserte sich in der Zwischenzeit auf Rang 12.

Zwölf Minuten vor Schluss fuhr Lowes die schnellste Zeit der Session und übernahm damit die Spitze im Moto2-Tableau. Der Brite läutete damit auch den finalen Zeitenangriff ein, denn anschließend leuchteten bei zahlreichem Fahren die Sektorenzeiten rot auf.

In den letzten Minuten schob sich Canet vor López auf Position 1, wodurch Lowes auf Rang 3 verdrängt wurde. Zum Ablauf der Uhr fuhr Manuel Gonzalez zur Bestzeit, während sich Acosta auf Platz 3 positionierte. Am Ende konnte keiner der 30 Fahrer die Zeit von Gonzalez unterbieten, der die Sitzung vor López, Arenas, Acosta, Lowes und Canet als Schnellster beendete. Lukas Tulovic landete auf Rang 22.

In der Tageswertung hatte Oguras Zeit vom Vormittag weiterhin Bestand. Acosta und López beendeten den Tag auf den Rängen 2 und 3.

Moto2, Montmeló, kombinierte Zeiten nach FP2 (1. September):

1. Ogura, Kalex, 1:44,804 min

2. Acosta, Kalex, + 0,002 sec

3. Lopez, Boscoscuro, + 0,018

4. Canet, Kalex, + 0,058

5. Gonzalez, Kalex, + 0,152

6. Roberts, Kalex, + 0,157

7. Arenas, Kalex, + 0,206

8. Lowes, Kalex, + 0,303

9. Garcia, Kalex, + 0,411

10. Dixon, Kalex, + 0,431

11. Arbolino, Kalex, + 0,458

12. Chantra, Kalex, + 0,668

13. Vietti, Kalex, + 0,680

14. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,692



Ferner:

22. Tulovic, Kalex, + 1,096

Moto2-Ergebnisse FP2, Montmeló (1. September):

1. Gonzalez, Kalex, 1:44,956 min

2. Lopez, Boscoscuro, + 0,019 sec

3. Arenas, Kalex, + 0,054

4. Acosta, Kalex, + 0,111

5. Lowes, Kalex, + 0,151

6. Canet, Kalex, + 0,224

7. Garcia, Kalex, + 0,259

8. Dixon, Kalex, + 0,522

9. Vietti, Kalex, + 0,528

10. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,540

11. Ogura, Kalex, + 0,587

12. Salac, Kalex, + 0,639

13. Arbolino, Kalex, + 0,643

14. Bendsneyder, Kalex, + 0,679



Ferner:

22. Tulovic, Kalex, + 1,399

Moto2-Ergebnisse FP1, Montmeló (1. September):

1. Ogura, Kalex, 1:44,804 min

2. Acosta, Kalex, + 0,002 sec

3. Lopez, Boscoscuro, + 0,018

4. Canet, Kalex, + 0,058

5. Roberts, Kalex, + 0,157

6. Lowes, Kalex, + 0,356

7. Arenas, Kalex, + 0,372

8. Dixon, Kalex, + 0,431

9. Arbolino, Kalex, + 0,458

10. Gonzalez, Kalex, + 0,624

11. Chantra, Kalex, + 0,668

12. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,699

13. Foggia, Kalex, + 0,759

14. Alcoba, Kalex, + 0,770



Ferner:

21. Tulovic, Kalex, + 1,096