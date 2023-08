Fix: Jake Dixon bleibt bei GASGAS Aspar in der Moto2

Jake Dixon feierte in Assen seinen ersten Moto2-GP-Sieg

Jake Dixon galt als aussichtsreicher Kandidat auf einen MotoGP-Platz, nun aber steht fest: Das GASGAS Aspar Team macht in der Moto2-Saison 2024 mit dem 27-jährigen Briten und Izan Guevara (19) weiter.

«Wir sind glücklich, eine weitere Saison auf Jake Dixon zählen können», verkündete Jorge «Aspar» Martinez am Donnerstag offiziell. «Wir sind uns bewusst, dass wir noch nicht an die Grenze unseres gemeinsamen Potenzials gestoßen sind. Wir haben Jakes ersten Sieg geschafft und die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Wir wissen, was er braucht und wie wir ihm helfen können. Der Fahrer muss dem Team und seiner Mannschaft zu 100 Prozent vertrauen und ich weiß, dass wir im nächsten Jahr um die WM kämpfen werden.»

Aktuell belegt Dixon den dritten Rang der Moto2-Tabelle, sein Rückstand auf Pedro Acosta beträgt 59 Punkte. Besonders nach seinem Debüt-GP-Sieg in Assen rechnete sich der 27-Jährige aus Dover gute Chancen auf einen MotoGP-Aufstieg aus, nicht zuletzt weil WM-Promoter Dorna gerne wieder einen Briten in der Königsklasse sehen würde.

Nun richtet Dixon seinen Fokus aber wieder auf die Moto2-WM: «Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr im GASGAS Aspar Team zu bleiben. Wir haben Ziele für den Rest der Saison 2023, aber dann auch für 2024. Wir kämpfen regelmäßig um Podestplätze und Siege und liegen in der WM auf Rang 3, deshalb habe ich das Gefühl, dass ich am richtigen Ort bin.»

Ebenfalls im GASGAS Aspar Team bestätigt wurde Izan Guevara, obwohl der letztjährige Moto3-Weltmeister in seinem ersten Moto2-Jahr noch Mühe hat. In Spielberg holte der Rookie am Sonntag als 13. aber immerhin die ersten Punkte.

«Wir fangen an, in Izan die Funken von dem zu sehen, was wir alle aus der Junioren-WM und der Moto3 kennen. Wir werden sein Können sehr bald sehen», ist Martinez überzeugt.

«Wir schaffen Schritt für Schritt eine Basis und werden gemeinsam wieder den höchsten Level erreichen», pflichtete der 19-jährige Guevara bei.

Moto2-Ergebnis, Spielberg (20. August):

1. Vietti, Kalex, 23 Rdn in 36:25,093 min

2. Acosta, Kalex, + 1,435 sec

3. Ogura, Kalex, + 5,189

4. Dixon, Kalex, + 6,145

5. Chantra, Kalex + 8,635

6. Arbolino, Kalex, + 14,054

7. Salac, Kalex, + 14,492

8. Garcia, Kalex, + 16,445

9. Aldeguer, Boscoscuro, + 17,178

10. Tulovic, Kalex, + 35,361

11. Foggia, Kalex, + 37,855

12. Alcoba, Kalex, + 39,551

13. Guevara, Kalex, + 40,213

14. Ramirez, Kalex, + 40,410

15. Bendsneyder, Kalex, + 41,098

16. Gomez, Kalex, + 43,446

17. Surra, Forward, + 45,018

18. Skinner, Kalex, + 47,622

19. Rato, Kalex, + 49,861

20. Nozane, Kalex, + 57,039

21. Lopez, Boscoscuro, + 1:09,264 min

Moto2-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Acosta, 176 Punkte. 2. Arbolino 164 Punkte. 3. Dixon 117. 4. Canet 96. 5. Lopez 92. 6. Salac 84. 7. Aldeguer 81. 8. Vietti 80. 9. Chantra 77. 10. Lowes 67. 11. Gonzalez 63. 12. Ogura 55. 13. Garcia 45. 14. Arenas 43. 15. Baltus 34. 16. J. Alcoba 32. 17. Roberts 27. 18. Bendsneyder 19. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 13. 21. Tulovic 12. 22. Pasini 5. 23. Guevera 3. 24. Ramirez 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 245. 2. Boscoscuro 131.



Team-WM

1. Elf Marc VDS Racing 231. 2. Red Bull KTM Ajo 219. 3. GAG SpeedUp 173. 4. Pons Wegow Los40, 141. 5. Idemitsu Honda Team Asia 132. 6. Autosolar GASGAS Aspar 120. 7. QJMOTOR Gresini Racing 116. 8. Fantic Racing 80. 9. Correos Prepago Yamaha VR46, 63. 10. Italtrans Racing 40. 11. Fieten Oli Racing GP 34. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 25. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 19. 14. Onlyfans American Racing 2.