Fabio Di Giannantonio 2024 bei Gresini in der Moto2

Bisher war es ruhig bezüglich der Moto2-Pläne von Gresini Racing. Jetzt zeichnet sich ab: Statt Salač und Alcoba fahren 2024 dort Fabio Di Giannantoio und Manuel Gonzalez.

Das italienische QJMOTOR Gresini Moto2-Team tritt 2023 mit dem Fahrerduo Filip Salač und Jeremy Alcoba an. Bisher war an der Transferfront wenig zu hören von den Plänen von Teambesitzerin Nadia Padovani und Commercial Director Carlo Merlini. Dabei hat sich abgezeichnet, dass Alcoba nach dem aktuellen 16. WM-Rang (er kassierte 33 Punkte in elf Rennen) beim ehrgeizigen Gresini-Team keine Zukunft haben wird. Und der WM-Achte Filip Salač hat bekanntlich als Sam-Lowes-Nachfolger längst beim Elf Marc VDS Racing Team unterschrieben, wo er 2024 neben dem WM-Zweiten Tony Arbolino fahren wird.

Beim Montag-Test in Montmeló war gestern zu erfahren, QJMOTOR Gresini 2024 aller Voraussicht nach mit der Fahrerpaarung Manuel Gonzalez (am Sonntag in Barcelona im Yamaha Master Camp Team auf Platz 5) und Fabio Di Giannantonio aufmarschieren wird. «Diggia» gehört seit Jahren zu Gresini-Familie, deshalb wurde ihm nach den zwei MotoGP-Jahren jetzt ohne Zögern wieder ein Moto2-Platz angeboten.

Am immer stärker werdenden WM-Elften Gonzalez war auch Fantic Racing interessiert, weil dort nach dem Abgang von Spielberg-GP-Sieger Celestino Vietti (er wechselt zu Red Bull KTM-Ajo als Teamkollege von Deniz Öncü) noch ein Teamkollege für Arón Canet gesucht wird.

Zu den bisher arbeitslosen Moto2-Piloten zählt übrigens Albert Arenas, der im Ajo-Team am Sonntag seinen ersten Podestplatz in der Mittelgewichtsklasse erreicht hat. Der Moto3-Weltmeister von 2020 (auf einer KTM im Aspar-Team) bestreitet allerdings bereits seine dritte Moto2-Saison.

Weitere Neuigkeiten aus der Moto2-WM: Das Speed-up-Team von Luca Boscoscuro testete gestern mit Alonso Lopez auf dem Circuito de Barcelona-Catalunya ein neues Moto2-Chassis aus Karbon. Der ehemalige 250-ccm-Europameister und erfolgreiche Chassis-Hersteller Boscoscuro verwendete an seinen Bikes bereits seit Jahren Hinterradschwingen aus Karbon.

Beim Pirelli-Test setzte gstern das Forward-Team mit dem Amerikaner Sean Dylan Kelly (bei American Racing entlassen) und den türkischen Supersport-Fahrer Bahattin Sofuoglu zwei neue Kandidaten ein. Der Türke ist Fünfter der Supersport-WM und hat 2023 in Barcelona bereits einen SSP-600-Laufsieg errungen.

Kelly wird in Misano die zweite Forward-Maschine steuern. Im Gegenzug hat Forward den bisherigen Stammfahrer Marcos Ramirez im August für das Onlyfans American Racing-Team freigegeben. Beim Barcelona-GP wurde beim hoffnungslosen Forward-Team (2023 noch ohne WM-Punkte) der verletzte Alex Escrig durch Yeray Ruiz ersetzt.

Das Moto2-Startfeld 2024

Red Bull KTM Ajo

Celestino Vietti, Deniz Öncü (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Ayumu Sasaki? Darryn Binder? (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Jaume Masia (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Fabio Giannantonio, Manuel Gonzalez (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig? Yerah Ruiz? Sean Dylan Kelly? (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus? Zonta v/d Goorbergh? (Kalex)



MTHelmets MSI Team

Ai Ogura, Sergio Garcia (Kalex)



Italtrans Racing Team

Dennis Foggia, Diogo Moreira (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing:

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Arón Canet, ??? (Kalex)



Tensite Aspar GASGAS Team

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Joe Roberts, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra? ??? (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Filip Salač, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

??? Kohta Nozane? (Kalex)

Das Moto2-Startfeld 2023

Red Bull KTM Ajo

Albert Arenas, Pedro Acosta (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Lukas Tulovic, Darryn Binder (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Taiga Hada (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Filip Salač, Jeremy Alcoba (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig, Marcos Ramirez (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex)



Pons Wegow Los40

Aron Canet, Sergio Garcia (Kalex)



Italtrans Racing Team

Dennis Foggia, Joe Roberts (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing:

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Celestino Vietti, Borja Gomez (Kalex)



Tensite Aspar GASGAS Team

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnyFans American Racing

Sean Dylan Kelly, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel González, Kohta Nozane (Kalex)