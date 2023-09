2024: Gresini träumt mit Arenas vom Moto2-Titel

Das QJMotor Gresini Moto2 Team bestätigte am Donnerstag den ersten Fahrer für die Saison 2024: Die Wahl fiel auf den 26-jährigen Albert Arenas.

Seinen Platz im Red Bull KTM Ajo Team muss Albert Arenas nach nur einer Saison für Celestino Vietti räumen, nun fand der Moto3-Weltmeister von 2020 ein neues Zuhause: 2024 wird er für das QJMotor Gresini Moto2 Team antreten.

Überzeugt habe Arenas nicht nur mit seinem Podestplatz beim Catalunya-GP, sondern auch mit seiner Performance beim ersten Pirelli-Test, geht aus der offiziellen Bekanntmachung hervor.

«Wir wollten einen Top-Fahrer auch in der Moto2 und ich glaube, dass wir mit Albert eines der Referenzteams in dieser Kategorie sein werden», erklärte Teammanager Luca Gresini, Sohn des verstorbenen Teambegründers und zweifachen 125-ccm-Weltmeisters Fausto Gresini.

Seine Neuverpflichtung beschrieb Luca Gresini als Routinier, der schon bewiesen habe, Rennen und Titel gewinnen zu können. «Wir wollen das Maximum und mit ihm können wir von einem Moto2-Titel träumen, warum nicht.»

Der 26-jährige Spanier betonte seinerseits: «Es ist eine Ehre für mich, Teil einer Mannschaft mit so einer Geschichte und so einer wichtigen Struktur in der MotoGP zu werden.» Zunächst gelte der Fokus aber noch der laufenden Saison, «um weiter als Fahrer zu wachsen und auf die bestmögliche Weise in die Saison 2024 zu starten.»

In der WM-Tabelle belegt Albert Areans im Moment Rang 14. Am vergangenen Wochenende war er beim San Marino-GP nur in der Zuschauerrolle, weil er sich bereits am Freitag eine Schulterluxation zugezogen hatte.

Moto2-WM-Stand nach 12 von 20 Rennen:

1. Acosta, 211 Punkte. 2. Arbolino 177. 3. Dixon 146. 4. Canet 116. 5. Lopez 116. 6. Vietti 106. 7. Salac 91. 8. Chantra 89. 9. Aldeguer 84. 10. Gonzalez 83. 11. Ogura 75. 12. Lowes 74. 13. Garcia 63. 14. Arenas 59. 15. Roberts 40. 16. Baltus 39. 17. J. Alcoba 33. 18. Bendsneyder 22. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 13. 21. Tulovic 12. 22. Pasini 11. 23. Ramirez 4. 24. Guevera 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 295 Punkte. 2. Boscoscuro 155.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 270 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 251. 3. Ego+ SpeedUp 200. 4. Pons Wegow Los40, 179. 5. Idemitsu Honda Team Asia 164. 6. Inde GASGAS Aspar 149. 7. QJMOTOR Gresini Moto2 124. 8. Fantic Racing 106. 9. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 83. 10. Italtrans Racing 53. 11. Fieten Oli Racing GP 39. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 25. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 4.