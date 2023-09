Pedro Acosta: Mit Riesenschritten Richtung WM-Titel

Nach seinem Sieg beim Großen Preis von Indien hat sich der Spanier Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) in der Moto2-WM einen Vorsprung von 39 Zählern auf seinen italienischen Verfolger Tony Arbolino herausgefahren.

Der GP von Indien auf dem Buddh International Circuit endete für das Red Bull KTM Ajo Moto2-Team nach Maß. Pedro Acosta bewies einmal mehr seine Überlegenheit. Der «Hai von Mazarrón» führte das Rennen, das nach einem Massencrash in der ersten Kurve abgebrochen und neu gestartet werden musste, von Anfang bis Ende an und feierte einen ungefährdeten Sieg.

Der 19-jährige Spanier kam gut von der Startlinie weg und holte sich den Holeshot, um danach sein eigenes Tempo zu fahren. Der Red Bull KTM Ajo-Fahrer drehte die schnellste Rennrunde, baute seinen Vorsprung auf mehr als 3,5 Sekunden aus und holte sich seinen sechsten Sieg in diesem Jahr. Acosta hält jetzt bei 236 Zählern und führt die Moto2-Weltmeisterschaft mit 39 Punkte Vorsprung auf Tony Arbolino an.

Obwohl er noch immer an seiner Schulterverletzung laboriert und deswegen im Qualifying auf dem letzten Platz landete, holte sich Albert Arenas zwei WM-Punkte. Auf der anspruchsvollen Strecke, die ihre Opfer forderte, profitierte der Spanier allerdings von den vielen Ausfällen. Bei 33 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit, die ihm alles abverlangten, belegte er Rang 14. Auch in der WM-Wertung nimmt der Moto3-Weltmeister 2020 den 14. Rang ein.

«Dieses Wochenende war für alle Teams und Fahrer aufgrund der Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit eine echte Herausforderung», verweist Teammanager Aki Ajo auf die extremen Bedingungen. «Wir sind glücklich, dass Pedro wieder einen Sieg errungen hat. Er hat wieder einmal gezeigt, auf welchem Niveau er sich im Moment befindet, wie fokussiert er ist und wie er seine Konstanz immer wieder aufrechterhalten kann.»

Und weiter: «Wir müssen auch froh sein, dass Albert überhaupt am Rennen teilnehmen konnte und am Ende sogar in die Punkteränge gefahren ist. Nach der Verletzung in Misano waren wir nicht sicher, ob er in Indien fahren kann, aber er hat das Wochenende überstanden. Wir hoffen, dass ihm die Verletzung nächste Woche in Japan weniger zu schaffen macht.»

Ergebnis Moto2-WM-Lauf Indien (24.9.):

1. Acosta, Kalex, 12 Rdn in 22:29,844 min

2. Arbolino, Kalex, + 3,543 sec

3. Roberts, Kalex, + 6,506

4. Garcia, Kalex, + 7,377

5. Gonzalez, Kalex, + 7,903

6. v/d Goorbergh, Kalex, + 11,437

7. D. Binder, Kalex, + 11,644

8. Baltus, Kalex, + 12,225

9. Ramirez, Kalex, + 12,578

10. Salac, Kalex, + 12,790

11. Foggia, Kalex, + 13,262

12. Aldeguer, Boscoscuro, + 14,051

13. Guevara, Kalex, + 15,250

14. Arenas, Kalex, + 20,917

15. Kelly, Kalex, + 23,286

Moto2-WM-Stand nach 13 von 20 Rennen:

1. Acosta, 236 Punkte. 2. Arbolino 197. 3. Dixon 146. 4. Canet 116. 5. Lopez 116. 6. Vietti 106. 7. Salac 97. 8. Gonzalez 94. 9. Chantra 89. 10. Aldeguer 88. 11. Garcia 76. 12. Ogura 75. 13. Lowes 74. 14. Arenas 61. 15. Roberts 56. 16. Baltus 47. 17. J. Alcoba 33. 18. Bendsneyder 22. 19. D. Binder 22. 20. Foggia 18. 21. Tulovic 12. 22. Ramirez 11. 23. Pasini 11. 24. v/d Goorbergh 10. 25. Guevara 6. 26. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 320 Punkte. 2. Boscoscuro 159. 3. Forward 1.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 297 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 271. 3. GT Trevisan SpeedUp 204. 4. Pons Wegow Los40, 192. 5. Idemitsu Honda Team Asia 164. 6. Inde GASGAS Aspar 152. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 130. 8. Fantic Racing 106. 9. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 94. 10. Italtrans Racing 74. 11. Fieten Oli Racing GP 57. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 34. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 11. 15. Forward Team 1.