Honda Asia: Überlegener Doppelsieg am Heimrennen

Einen eigentlichen Durchmarsch zeigten am Grand Prix von Japan Somkiat Chantra und Ai Ogura: Dominanz im Training, Startplatz 1 und 2 und als Krönung einen unangefochtenen Doppelsieg.

Am Grand Prix von Japan feierte das Team Idemitsu Honda Asia einen klaren Doppelsieg in der der Moto2-Klasse und liess damit das Desaster vom Indien Grand Prix vergessen, als beide Fahrer nach unverschuldeten Stürzen und Defekten keine Punkte holten.

Teammanager Hiroshi Aoyama jubelte: «Ein historischer Doppelsieg, ein brillantes Rennen, mehr ist nicht möglich! Ein perfekter Tag, und das an unserem Heimrennen. Nun sind noch sechs Rennen zu fahren, und wir werden weiter pushen.»

Der Thailänder Somkiat Chantra dominierte über das ganze Wochenende: Bestzeit in allen Trainings, Pole-Position, Streckenrekord, schnellste Runde im Rennen, und Führung vom Start bis ins Ziel und Sieg mit 1,35 sec Vorsprung. «Es fühlt sich gut an, nach so langer Zeit wieder auf dem Podest zu stehen», freute sich der Dominator des Wochenendes, der vor mehr als einem Jahr am Österreich-GP nach Platz 2 letztmals auf dem Podium stand. Es war sein zweiter Moto2-Sieg nach dem Indonesien-GP 2022.

«Ich habe nicht erwartet, dieses Rennen zu gewinnen. Nach der ersten Runde lag ich um 0,6 Sekunden vorne. Ich versuchte, den Abstand zu vergrössern, doch gegen Ende des Rennens holte Ogura immer mehr auf. Ich hatte Schwierigkeiten und bin mehrmals beinahe gestürzt, trotzdem konnte ich schliesslich gewinnen.» Mit diesem Sieg schiebt sich Chantra vom neunten auf den sechsten WM-Zwischenrang vor.

Der Japaner Ai Ogura eroberte im Qualifying Startplatz 2, bog auch als Zweiter in die Startkurve ein, wurde jedoch zwischenzeitlich von Jake Dixon und Alonso Lopez überholt, bevor er sich auf Platz 2 festsetzte und Jagd auf seinen Teamkollegen machte. Gegen Rende des Rennens konnte er den Abstand von zeitweise mehr als zwei Sekunden auf 1,2 sec zufahren. doch in Schlagdistanz zu Chantra konnte er bis zur Zieldurchfahrt nicht aufrücken.

Mit einem Vorsprung von 1,7 Sekunden auf WM-Leader Pedro Acosta sicherte er sich ungefährdet den zweiten Platz. «Ich versuchte, Chantra einzuholen, doch es ging nicht, er war an diesem Wochenende der schnellste Fahrer. Platz 2 an meinem Heimrennen ist exzellent, auch wenn vom mir ein Heimsieg erwartet wurde. Nun hat Chantra mein Heimrennen gewonnen, ich Zweiter. Vielleicht ist es ja beim Rennen in Thailand in einem Monat umgekehrt.» Auch Ogura macht in der WM-Tabelle einen Sprung nach vorne, vom 12. auf den 10. Zwischenrang.

Moto2-Rennergebnis, Motegi (1.10.):

1. Chantra, Kalex, 19 Rdn in 35:19,273 min

2. Ogura, Kalex, + 1,353 sec

3. Acosta, Kalex, + 3,080

4. Dixon, Kalex, + 5,065

5. Salac, Kalex, + 10,492

6. Gonzalez, + 12,961

7. Ramirez, Kalex, + 14,352

8. Canet, Kalex, + 16,360

9. v/d Goorbergh, Kalex, + 17,692

10. D. Binder, Kalex, + 19,405

11. Arbolino, Kalex, + 20,661

12. Roberts, Kalex, + 20,809

13. Lopez, Boscoscuro, + 21,303

14. Guevara, Kalex, + 21,477

15. Baltus, Kalex, 24,032

Moto2-WM-Stand nach 14 von 20 Rennen:

1. Acosta, 252 Punkte. 2. Arbolino 202. 3. Dixon 159. 4. Canet 124. 5. Lopez 119. 6. Chantra 114. 7. Salac 108. 8. Vietti 106. 9. Gonzalez 104. 10. Ogura 95. 11. Aldeguer 88. 12. Garcia 76. 13. Lowes 74. 14. Arenas 61. 15. Roberts 60. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 28. 19. Bendsneyder 22. 20. Ramirez 20. 21. Foggia 18. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 345 Punkte. 2. Boscoscuro 162. 3. Forward 1.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 313 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 276. 3. Idemitsu Honda Team Asia 209. 4. Beta Tools SpeedUp 207. 5. Pons Wegow Los40, 200. 6. Inde GASGAS Aspar 167. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8. Fantic Racing 106. 9. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 104. 10. Italtrans Racing 78. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 40. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.