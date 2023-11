Moto2-Feld 2024: Die Favoriten für die letzten Plätze

Jeremy Alcoba hat gute Chancen auf einen Verbleib in der Moto2-WM

Xavier Cardelús war im GP-Paddock zuletzt im Vorjahr in der MotoE im Einsatz

Das Tauziehen um Seriensieger Fermín Aldeguer beherrschte zuletzt die Schlagzeilen, in der Moto2-Klasse sickerten am Rande des Katar-GP im Hinblick auf 2024 aber auch noch einige andere Entwicklungen durch.

Beim deutschen Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team wird Darryn Binder eine zweite Moto2-Saison zugestanden. Lukas Tulovic dagegen muss seinen Platz räumen, sein Nachfolger wird der 18-jährige Moto2-Europameister Senna Agius. Denn Ayumu Sasaki, aktuell Zweiter der Moto3-WM, verlässt das deutsche Team in Richtung Yamaha VR46 Master Camp Team. Sasakis neuer Teamkollege wird dort voraussichtlich Jeremy Alcoba, der bei Gresini gehen musste.

Das QJMotor Gresini Moto2 Team verkündete im Gegenzug die Verpflichtung des aufstrebenden Master-Camp-Fahrers Manuel Gonzalez (Platz 2 beim Katar-GP und nun WM-Siebter), er wird Teamkollege von Albert Arenas (der Moto3-Weltmeister von 2020 kommt von Red Bull KTM Ajo).

Das Fantic Racing Team hat sich frühzeitig vom hoffnungslosen Spanier Borja Gomez getrennt, dem nachgesagt wird, er habe die versprochene Mitgift nicht abgeliefert. Deshalb fährt der neue MotoE-Weltmeister Mattia Casadei die Saison neben Celestino Vietti zu Ende. Vietti wechselt dann für 2024 zu Red Bull KTM Ajo.

Fantic-Teamprinzipal Stefano Bedon und der neue Teammanager Roberto Locatelli, 125-ccm-Weltmeister des Jahres 2000, hätten als Vietti-Nachfolger gerne den 18-jährigen Ausnahmekönner Fermin Aldeguer engagiert. Nach zuletzt drei Siegen in Folge kann sich der Europameister von 2021 aber vor Angeboten kaum retten. In der MotoGP sind VR46 (als Marini-Nachfolger für 2024) und Pramac (ab 2025) an ihm interessiert.

Speed-up-Teambesitzer Luca Boscoscuro bekräftigte jedoch auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com auch in Katar: «Ich werde ganz sicher in der Moto2-WM 2024 wieder mit Aldeguer und Alonso Lopez antreten.»

Aldeguer hätte das Speed-up-Team nur problemlos verlassen können, wenn im Sommer kein Boscoscuro-Fahrer in der WM unter den Top-5 gewesen wäre. Das war mit Lopez aber der Fall.

Fantic gab die Suche nach einem zweiten starken Piloten inzwischen auf. «Und ein mittelmäßiger Fahrer ist nutzlos», war in Lusail zu hören. Deshalb wird nun nach einem Bezahlfahrer Ausschau gehalten, die besten Chancen hat aktuell Xavier Cardelús.

Das OnlyFans American Racing Team (der Titelsponsor ist seit Dienstag für 2024 bestätigt) beschloss nach dem dritten Rang von Marcos Ramirez, den Spanier in der nächsten Saison neben Katar-Pole-Setter Joe Roberts fahren zu lassen. Damit bleibt Rory Skinner trotz Vertrag auf der Strecke.

Das neue MT Helmets - MSi-Moto2-Team von Teo Martín, das bisher in der Moto3-WM beschäftigt war, hat für 2024 die Moto2-Plätze von Sito Pons übernommen und dazu auch die beiden MotoE-WM-Slots.

Teambesitzer Teo Martín wollte seinen Moto3-Topfahrer Diogo Moreira aufsteigen lassen, der hat aber in der Sommerpause schon bei Italtrans unterschrieben. Also hat sich MTHelmets-MSi für das prominente Fahrerduo Ai Ogura, Moto2-Vizeweltmeister 2022, und Sergio Garcia, Moto3-Vizeweltmeister 2022, entschieden.

Beim Honda Asia Team von Hiroshi Aoyama wird Ai Ogura durch den bisherigen Moto3-Piloten Mario Aji aus Indonesien ersetzt, der sich in der Moto3 allerdings nicht mit Ruhm bekleckert hat.

Beim niederländischen RW Racing Team steht fest: Es wird mit dem Duo Barry Baltus (B) und Zonta van den Goorbergh (NL) sowie Kalex weitergehen.

Schon länger klar ist, dass der neue Moto3-Weltmeister Jaume Masià mit SAG sein Moto2-Debüt geben wird.

Das Moto2-Startfeld 2024

Red Bull KTM Ajo

Celestino Vietti, Deniz Öncü (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Darryn Binder, Senna Agius (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Jaume Masiá (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Manuel Gonzalez, Albert Arenas (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig? Yerah Ruiz? Sean Dylan Kelly? (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta van den Goorbergh (Kalex)



MTHelmets MSI Team

Ai Ogura, Sergio Garcia (Kalex)



Italtrans Racing Team

Dennis Foggia, Diogo Moreira (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermín Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Arón Canet, Xavier Cardelús? (Kalex)



Aspar GASGAS Team

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Joe Roberts, Marcos Ramirez (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Mario Aji (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Filip Salač, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Ayumu Sasaki, Jeremy Alcoba? (Kalex)

Das Moto2-Startfeld 2023

Red Bull KTM Ajo

Albert Arenas, Pedro Acosta (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Lukas Tulovic, Darryn Binder (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Taiga Hada (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Filip Salač, Jeremy Alcoba (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig, Marcos Ramirez (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex)



Pons Wegow Los40

Aron Canet, Sergio Garcia (Kalex)



Italtrans Racing Team

Dennis Foggia, Joe Roberts (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Celestino Vietti, Borja Gomez (Kalex)



Tensite Aspar GASGAS Team

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Sean Dylan Kelly, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel González, Kohta Nozane (Kalex)