Alonso Lopez: Der nächste «arm pump»-Patient

Boscoscuro-Ass Alonso Lopez verriet nun, dass er während der Saison teilweise unter dem Kompartmentsyndrom litt, und unterzog sich am Montag einem Eingriff am linken Unterarm.

Nach MotoGP-Superstar Marc Márquez und Moto3-Ass Daniel Holgado nutzte nun auch Alonso Lopez die Winterpause, um im Hinblick auf die von 8. bis 10. März beginnende Saison 2024 «arm pump»-Beschwerden operativ vorzubeugen.

Der 21-Jährige aus Madrid beendete die Moto2-WM 2023 als Siebter und stand damit nach seinem rasanten Aufstieg in der Saison 2022 (WM-Einstieg beim siebten Grand Prix, zwei Siege und Gesamtrang 8) in diesem Jahr besonders in der zweiten Saisonhälfte im Schatten seines Speed-Up-Teamkollegen Fermín Aledguer, WM-Dritter und fünffacher Saisonsieger.

«Ich ließ mich am linken Arm wegen des Kompartmentsyndroms operieren, das mir auf einigen Strecken Probleme bereitet hat», ließ Lopez über die sozialen Netzwerke aus seiner Heimatstadt wissen. «Ich kann schon sagen, dass ich dank Dr. Ángel Villamor und seiner Mannschaft für das kommende Jahr bei 100 Prozent sein werde.»

Dr. Villamor operierte in dieser Saison unter anderem schon MotoGP-Vizeweltmeister Jorge Martin, der wegen früherer Verletzungen mit dem Kompartmentsyndrom im linken Unterschenkel zu kämpfen hatte.

Meist sind von diesem Kompartment- oder Muskelkompressionssyndrom bei Motorradfahren die Unterarme betroffen, «arm pump» ist bekanntlich ein weit verbreitetes Problem: Wenn ein erhöhter Gewebedruck eine schlechte Durchblutung der Muskeln verursacht, sind Schmerzen und Taubheitsgefühl die unangenehmen Folgen.

Ergebnis Moto2-Rennen, Valencia (26.11.2023):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn in 34:33,384 min

2. Canet, Kalex, + 3,986

3. López, Boscoscuro, + 6,455

4. Ramirez, Kalex, + 6,476

5. Chantra, Kalex, + 7,060

6. Dixon, Kalex, + 7,864

7. Lowes, Kalex, + 8,924

8. Roberts, Kalex, + 11,842

9. Foggia, Kalex, + 12,096

10. Arenas, Kalex, + 12,549

11. Ogura, Kalex, + 13,527

12. Acosta, Kalex, + 14,044

13. Gonzalez, Kalex, + 15,570

14. Baltus, Kalex, + 15,861

15. Alcoba, Kalex, 18,539

Moto2-WM-Endstand 2023:

1. Acosta, 332,5 Punkte. 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48,5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 462,5 Punkte. 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 417,5 Punkte. 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353,5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145,5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.