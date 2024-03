Liqui Moly Husqvarna Moto2 Team mit Luft nach oben

Trotz nicht optimalen Abschlusstests in Jerez sieht sich auch die Moto2-Abteilung des Liqui Moly Husqvarna Moto2 Teams startklar für den WM-Auftakt in Katar

Nicht nur lachende Gesichter gab es in der Box der Husqvarna Moto2-Mannschaft. Während der abschließenden Tests in Jerez gingen beide Kalex-Maschinen im Liqui Moly Design einmal zu Boden. Die Stürze von Darryn Binder und Senna Aguis blieben für die Piloten zwar folgenlos, kosteten aber doch wertvolle Zeit im eh eng gestrickten Testfahrplan zur Saison 2024.

Bei ansonsten sehr guten Bedingungen in Jerez konnten sich die beiden Intact Moto2 GP-Rennfahrer zwar nochmals steigern, mit den Endrängen 21. (Aguis) und 25. (Binder) auf der finalen Zeitenliste tauchten der Nachfolger von Lukas Tulovic und der Bruder des KTM MotoGP-Helden Brad nur im hinteren Bereich auf. Doch abgeschlagen schaut anders aus: Die ersten 20 Piloten in Jerez lagen innerhalb einer Sekunde, Binder als 25. Verlor mit 1,464 Sekunden auch keine Welten.

Verhalten optimistisch klangen dann auch die Statements der beiden Racer nach den Runden in Südspanien.

Darry Binder: «Über die drei Tage hatte ich das Gefühl, daß ich mich stetig verbessern konnte und konstanter war, da ich eine viel bessere Pace hatte. Außerdem konnte ich gegen Ende auch meine Rundenzeit verbessern, sodass ich das Gefühl habe, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind. Natürlich werden wir in Katar sehen, wo wir stehen. Denn bei den Vorsaisontests war die Zeit auf der Strecke sehr begrenzt, sodass es schwierig war, alles schnellstmöglich auf die Reihe zu bringen.»

Der 18-Jährige Australier Aguis fügte hinzu: «Ein komplizierter Tag, nicht so, wie ich erwartet hatte, diesen Test zu beenden. Es begann mit einem Sturz am frühen Morgen, als die Strecke super kalt war. Aber ich fühlte mich wirklich gut auf dem Motorrad, auch wenn ich vielleicht ein bisschen zu optimistisch gepusht habe für die Bedingungen. Zum Glück geht es mir gut. Dann hatten wir einige technische Probleme, als wir versuchten, wieder zu fahren. Zum Glück konnten wir heute Nachmittag noch einen kleinen Run machen, um das Motorrad noch einmal zu fahren, bevor wir nach Katar gehen. Hier in Jerez fällt mir nie etwas leicht, also war es schön, drei Tage lang an den Schwächen zu arbeiten, die ich in der Vergangenheit hier gespürt habe. Jetzt fühle ich mich bereit für Katar, und dort wird es eine andere Geschichte sein.»

Moto2-Test Jerez, kombinierte Zeiten, Freitag (1.3.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:40,307 min

2. Roberts, Kalex, + 0,044 sec

3. Gonzalez, Kalex, + 0,078

4. Arbolino, Kalex, + 0,130

5. Canet, Kalex, + 0,134

6. Chantra, Kalex, + 0,191

7. Ramirez, Kalex, + 0,200

8. Lopez, Boscoscuro, + 0,312

9. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,355

10. Ogura, Boscoscuro, + 0,371

11. Vietti, Kalex, + 0,494

12. Dixon, Kalex, + 0,565

13. Garcia, Boscoscuro, + 0,646

14. Bendsneyder, Kalex, + 0,707

15. Alcoba, Kalex, + 0,813

16. Arenas, Kalex, + 0,826

17. Baltus, Kalex, + 0,830

18. Deniz Öncü, Kalex, + 0,854

19. Guevara, Kalex, + 1,006

20. Salac, Kalex, + 1,018

21. Agius, Kalex, + 1,101

22. Moreira, Kalex, + 1,158

23. Foggia, Kalex, + 1,199

24. Escrig, Forward, + 1,344

25. Darryn Binder, Kalex, + 1,464

26. Masia, Kalex, + 1,494

27. Sasaki, Kalex, + 1,769

28. Cardelús, Kalex, + 1,798

29. Artigas, Forward, + 3,739