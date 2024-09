Tony Arbolino (3.) machte Party, um zu vergessen

Moto2-Pilot Tony Arbolino (Marc VDS) wurde im zweiten Misano-GP Dritter. Mit einem Raketenstart und einer starken Pace war er auf Siegeskurs. Anfängerfehler verhinderten seinen ersten Triumph in der Saison 2024.

Nach seinem dritten Platz im ersten Misano-Rennen hatte sich Tony Arbolino (Marc VDS) bei seinem zweiten Heimrennen an der italienischen Adria vorgenommen, es noch besser zu machen. Vom dritten Startplatz schoss «Tiger Tony» los wie eine Rakete und setzte sich an die Spitze des Feldes. Danach lieferte er sich mit Aron Canet (Fantic) und Celestino Vietti (KTM Ajo) bis zum Ende ein spannendes Rennen, wobei der Marc-VDS-Pilot die meiste Führungsarbeit leistete.

Nachdem sich Arbolino in Führung liegend in der letzten Runde in der drittletzten Kurve verschaltete und weit ging, hatte er keine Chance mehr auf den Sieg. Canet und Vietti zogen an ihm vorbei und machten den Sieg unter sich aus – mit dem besseren Ende für den Schützling der VR46-Akademie. Im Ziel hatte Arbolino 1,921 sec Rückstand auf Vietti.

«Ich bin verärgert, aber der Rennsport ist eben so», war er enttäuscht über den verpassten ersten Sieg in der Saison 2024. «Ich versuchte, meine Pace über das gesamte Rennen zu halten, hatte aber muskuläre Probleme in meinem linken Fuss, was mich beim Hinunterschalten in den Kurven beeinträchtige – vor allem in den Kurven, die man im ersten Gang fährt. Deshalb verschaltete ich mich einige Male. Es waren Anfängerfehler, mehr nicht. Ich muss daraus lernen, um in diesen Situationen ruhiger zu bleiben», gab Arbolino zu.

Daneben zeigte der 24-Jährige eine unglaubliche Pace, seine Rundenzeiten lagen nicht weit weg von der Pole-Zeit von Aron Canet. Die Atmosphäre bei seinem Heimrennen konnte er genießen. «Meine ganze Familie war auf den Tribünen. Ich schrie laut, als ich sie sah. Manchmal verlierst du und du lernst dazu, manchmal gewinnst du – das ist der Sport. Wir müssen fokussiert bleiben, nächstes Wochenende haben wir wieder ein Rennen. Ich werde jetzt Party machen, um es zu vergessen», lachte er.



Mit welchen Erwartungen geht Arbolino nach Indonesien? «Ich freue mich sehr darauf, denn ich habe momentan ein hohes Potenzial. Ich will meinen ersten Sieg, darauf konzentriere ich mich.» Der Moto2-Vizeweltmeister von 2023 liegt nach Misano mit 113 Punkten auf Rang 10. Mit drei Podestplätzen in den letzten drei Rennen hat Arbolino in der laufenden Saison zu alter Stärke zurückgefunden.

Ergebnisse Moto2 Misano 2, Rennen (22. September):

1. Celestino Vietti (I), Kalex, 20 Runden in 35:14,240 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,029 sec

3. Tony Arbolino (I), Kalex, +1,921

4. Ai Ogura (JP), Boscoscuro, +2,990

5. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +4,491

6. Joe Roberts (USA), Kalex, +9,807

7. Senna Agius (AUS), Kalex, +12,509

8. Marcos Ramirez (E), Kalex, +12,934

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +14,086

10. Filip Salac (CZ), Kalex, +16,055

11. Manuel González (E), Kalex, +16,465

12. Dennis Foggia (I), Kalex, +18,651

13. Izan Guevara (E), Kalex, +19,490

14. Somkiat Chantra (T), Kalex, +22,401

15. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +23,042

WM-Stand nach 14 von 20 Rennen:

1. Ogura 188. 2. Garcia 166. 3. Roberts 143. 4. López 140. 5. Aldeguer 133. 6. Canet 131. 7. Dixon 130. 8. Vietti 127. 9. Gonzalez 120. 10. Arbolino 113. 11. Chantra 78. 12. Ramirez 73. 13. Arenas 63. 14. Alcoba 58. 15. Agius 47.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 292 Punkte. 2. Boscoscuro 288. 3. Forward 6.