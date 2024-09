Moto2-Pilot Mario Aji gut genug für neue Sensation?

Beim Eröffnungs-Event der MotoGP am Mandalika Street Circuit 2022 sorgte der indonesische Rookie Mario Aji mit Startplatz 2 für eine Sensation. 2024 will der Nationalheld das Kunststück in der Moto2 wiederholen.

Jeder Grand Prix braucht seinen Nationalhelden – so eine Grundregel des Rennsports. Beim Indonesien-GP übernimmt die Rolle Mario Aji. Der 20-Jährige bestreitet seine Rookie-Saison als Moto2-Pilot für Team Honda Asia.

Obwohl Mario Aji in seiner Rookie-Saison in der mittleren WM-Kategorie unterwegs ist, es wäre vermessen, den Helden der Indonesier als Rennsport Einsteiger-Einsteiger zu bezeichnen – denn Aji bestreitet bereits seine siebte Saison auf internationaler Rennsport-Bühne.

Aufmerksamkeit erregte Aji gleich beim Erstkontakt. In seinem ersten Rennen zum Asian Talent Cup brauste der Teenager in der Wüste von Katar auf Rang 2. Sein fünfter Gesamtrang inklusive eines Sieges in Malaysia brachten ihn den Kader als Red Bull Rookie. In einem Mammutprogramm bestritt der Indonesier drei Jahre im Parallelflug, Aji startete bei den Rookies und in der Junioren-WM der Moto3.

Nach über 75 Rennen wurde die Ausdauer belohnt. Mario Aji erhielt den Zuschlag für einen der begehrten Plätze bei Honda Asia und damit jener Struktur von Hirsoshi Aoyama, welche die Aufgabe hat, Piloten aus dem asiatischen Raum zum MotoGP-Piloten auszubilden. Paradebeispiel ist Somkiat Chantra. Der Thailänder, Noch-Teamkollege von Mario Aji, beerbt 2025 Taka Nakagami als Konzern-MotoGP-Pilot bei LCR.

Wie wichtig der Faktor des Heimrennens sein kann, demonstrierte Moto3-Rookie Aji beim Auftakt-GP 2022 auf dem Mandalika Street Circuit. Unbekümmert war Aji auf Startplatz 2 gefahren. Auf der Moto3-Honda wurde der umjubelte Aji zwar bis auf Platz 14 durchgereicht, doch ein weiterer Meilenstein des Rennsports in Indonesien war erreicht.

Ein nicht unwesentlicher Faktor, dass Mario Aji nach zwei Jahren in der Moto3 von Aoyama in die Moto2-Abteilung befördert wurde, ist die Statur des 20-Jährigen. Mit 1,73 m und 70 Kilo kommt Aji nicht als Jockey infrage. Auf der Moto2-Kalex mit Triumph-Dreizylinder und 765 ccm kam Mario von Beginn an gut klar.

Beim Rennen in Catalunya holte Aji seinen ersten WM-Zähler in der mittleren Klasse. Geht es nach den Menschenmassen in Lombok, dann sollte ihr Lokalheld 2024 gut genug für eine Überraschung sein. Als Rookie fährt Aji ohne Druck, sein Arbeitsplatz für die Saison 2025 gilt nicht nur aufgrund der asiatischen Lobby als gesichert. Auch wenn Mario Aji kein Schnellstarter ist, auch sportlich ist der Pilot aus Java auf einem guten Weg, sich in der Motorrad-WM zu etablieren.