Moto2-Zeittraining: Ogura vor Canet und Arbolino

Ai Ogura: Platz 1 am Freitag in Indonesien

In der Nachmittagshitze von Mandalika drehte MSi-Pilot Ai Ogura auf seiner Boscoscuro die schnellste Runde. Dem WM-Führenden folgten Aron Canet und Tony Arbolino. Rookie Agius fährt für Intact-GP am Freitag auf Rang 7

Statt 30 Piloten nahmen in Indonesien am Freitag nur 28 Akteure den Wettbewerb auf. Die komplette Fahrermannschaft von Italtrans muss die Runde in Mandalika auslassen. Während der brasilianische Rookie Diogo Moreira nach seiner Operation am vergangenen Wochenende noch nicht einsatzbereit ist, fehlt Teamkollege Dennis Foggia nach einer gröberen Zahnoperation.

Die Augen der Fans richteten sich auf Lokalheld Mario Aji. Mit Rang 26 im freien Training hatte der Indonesiere noch Luft nach oben gelassen. Gleich zu Beginn des Zeittrainings gelang der #34 eine erste Verbesserung. An der Spitze stritten sich mit Tony Arbolino und Fermin Aldeguer die gleichen Protagonisten wie in der Früh um die Bestzeit.

Nach 10 Minuten setzte sich erstmals WM-Spitzenreiter Ai Ogura an die Spitze. Mit seiner 1:34,1 min blieb der Japaner bereits 0,3 Sekunden unter dem Streckenrekord, der 2023 von Pedro Acosta aufgestellt wurde. Erstmals treten die Piloten der beiden kleineren Hubraumklasse mit Pirelli-Reifen auf dem Kurs in Indonesien an. Da die Superbike- und Supersport-WM bereits ebenfalls zu Gast in Mandalika war, verfügt Pirelli aber über Erfahrungen.

Während sich SpeedUp-Boscoscuro-Pilot Fermin Aldeguer zur Halbzeit der wichtigen Sitzungen die Spitze zurückholte, hatte sich Intact-GP-Rookie Senna Agius mit einer Serie guter Runden in den Top-10 festgesetzt.

Zur Erinnerung: Nur die besten 14 Piloten gelangen auf direktem Weg in das entscheidende Qualifying 2. Vier weitere Piloten haben dann die Chance, sich über das Q1 ebenfalls in die entscheidende Qualifikation am Samstagnachmittag zu befördern.

Eine Viertelstunde vor Schluss des Zeittrainings hatte sich das Feld an der Spitze weiter verdichtet und Aron Canet, Manuel Gonzalez und Deniz Öncü hatten sich mit in die Top-7 – getrennt durch 0,3 Sekunden – gedrückt. Mit 1,3 Sekunden Rückstand auf Aldeguer beendet Honda-Asia-Held Mario Aji den Freitag auf Position 24.

Die beiden ebenfalls noch im WM-Kampf aktiven GP-Sieger Joe Roberts und Sergio Garcia meisterten den vorläufigen Einzug ins Q2.

In der in Indonesien naturgemäß noch heißeren Endphase sprang zunächst Jake Dixon bis auf Rang 2. Nur eine Minute später waren die Top-5 von neuen schnellsten Runden aller Topfahrer komplett durchgeschüttelt.

Als die Uhr abgelaufen ist, tauchte der nächstjährige Aprilia-MotoGP-Pilot Ai Ogura an der Spitze auf. Hinter dem Boscoscuro-Frontmann landeten mit Canet und Arbolino zwei Kalex-Racer. Aldeguer auf Boscoscuro als Vierter vor Kalex-Pilot Chantra bewiesen die Ausgeglichenheit der Moto2. Deniz Öncü, der 14. die letzte Q2-Reservierung zieht, liegt 0,7 Sekunden hinter Ogura.

Langen Szenenapplaus gab es für die Leistung von Senna Agius, der sich beim Abwinken der Session bis auf Rang 7 verbessert hatte. Teamkollege Binder, der am Freitag seinen Wechsel zu Gresini Racini Racing zur Saison 2025 bekannt gegeben hatte, überzeugte als Neunter.

Während WM-Mitfavorit Joe Roberts als Zehnter abschließt, enttäuscht Sergio Garcia als 21. erneut.

Ergebnisse Moto2 Mandalika, Zeittraining 1 (27. September):

1. Ai Ogura (JP), Boscoscuro, 1:33,690 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,057 sec

3. Tony Arbolino (I), Kalex, +0,163

4. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +0,197

5. Somkiat Chantra (T), Kalex, +0,203

6. Jake Dixon (GB), Kalex +0,359

7. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,359

8. Manuel González (E), Kalex, +0,468

9. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,565

10. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,587

11. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,635

12. Izan Guevara (E), Kalex, +0,653

13. Albert Arenas (E), Kalex, +0,671

14. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,708