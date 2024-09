Moto2, Q2: Aron Canet auf Platz 1 in Mandalika

Moto2-Spitzenreiter schaffte es als Dritter ebenfalls in Reihe 1

Aron Canet dominierte das Qualifying in Indonesien

Auch wenn es erneut unfassbar eng im entscheidenden Kräftemessen der Moto2 zuging, ließ Fantic-Pilot Aron Canet nichts anbrennen. Der Spanier verwies Jake Dixon und Tabellenführen Ai Ogura auf die weiteren Plätze.

Das entscheidende Qualiying der Moto2 fand ohne den indonesischen Stammpiloten Mario Aji statt. Der Honda-Asia-Pilot konnte die Sensation, die er in der Moto2 mit der ersten Startreihe geschafft hatte, nicht wiederholen.

Der Spannung tat das keinen Abbruch. Unter den 18 schnellsten Piloten der Moto2 hatten sich mit Ogura, Roberts, Canet, Dixon, Lopez und Aldeguer alle Titelaspiranten versammelt. Auch der lange in der WM führende Sergio Garcia, hatte über das erste Qualifying den Weg ins Q2 gefunden.

Ebenfalls nachträglich waren Albert Arena, Barry Baltus und Intact-GP-Pilot Darry Binder eingezogen. Schnellster im Zeittraining war Fantic-Racer und der Zweite des Moto2-Rennens in Mandalika 2023, Aron Canet.

Für frühe Aufregung in der Box von KTM-Ajo sorgte Celestino Vietti. Der junge Italiener stürzte in seiner ersten gezeiteten Runde.

Wenig überraschend war es dann auch Canet, der mit einer 1:33,624 min eine frühe Bestzeit aufstellte. In der ersten Zeitattacke fädelte sich hinter dem Spanier Alonso Lopez und Barry Baltus ein. WM-Spitzenreiter hatte sich als Vierter ebenfalls in eine gute Position gebracht.

Tony Arbolino, der in den Trainings immer vorne mit dabei war, kam zunächst nicht über Rang 13 hinaus. Der Italialier lag damit direkt hinter Joe Roberts und der australischen Hoffnung Senna Agius. Als Elfter hatte der Intact-GP-Rookie bis hierhin gerade einmal 0,3 Sekunden auf Canet verloren.

Nachdem alle Piloten noch einmal frisches Gummi am Hinterrad ausgefasst hatten, ging es um Startplatz 1 zur Sache. Die erste Verbesserung gelang Manuel Gonzalez, der auf der Gresini-Kalex auf Position 2 schoss. Fermin Aldeguer auf Boscoscuro eroberte vor Teamkollege Lopez Platz 3. Sowohl Jake Dixon als auch Tabellenführer konnten noch nachlegen. Der Brite sprang auf Rang 2, Ogura gelang es, die erste Startreihe spät zu komplettieren. Unerreichbar am Samstagnachmittag in Mandalika blieb Aron Canet. Die #44 sammelte mit einer 1:33,434 die nächste Pole-Position seiner Karriere.

Die zweite Startreihe wird von Gonzalez und den beiden SpeedUp-Piloten Fermin Aldeguer und Alonso Lopez belegt.

Nicht perfekt lief es für Senna Agius. Mit Rang 16 musste sich der als Sechster ins Q2 gegangene Aussie auch seinem Teamkollegen Darry Binder (13.) unterordnen. Sergio Garcia verließ die Arena als 15. ebenfalls geknickt.

Pechvolgel Vietti schaffte keine Zeit und wird von Platz 18 starten müssen.

Ergebnisse Moto2 Mandalika, Qualifying 2 (28. September):

1. Arón Canet (E), Kalex, 1:33,434 min

2. Jake Dixon (GB), Kalex, +0,069 sec

3. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +0,070

4. Manuel González (E), Kalex, +0,194

5. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +0,228

6. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,233

7. Tony Arbolino (I), Kalex, +0,262

8. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,318

9. Somkiat Chantra (T), Kalex, +0,391

10. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,404

11. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +0,405

12. Barry Baltus (B), Kalex, +0,407

13. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,412

14. Albert Arenas (E), Kalex, +0,454

15. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +0,479

16. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,541

17. Jaume Masiá (E), Kalex, +0,626

18. Celestino Vietti (I), Kalex,