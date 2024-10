Moto2, Qualifying: Jake Dixon auf Pole-Position

In einem verregneten Moto2-Qualifying schnappt sich Jake Dixon die Pole. Zonta vd Goorbergh gelingt der Durchmarsch übers Q1 bis auf Startplatz 2 fürs Rennen. Filip Salacs Glückssträhne ist vorbei.

Jake Dixon startet in Motegi von der Pole-Position – nach einem vom Regen stark beeinträchtigten Qualifying in der Moto2.

Die vier Extra-Tickets fürs Q2 hatten im Q1 Manuel Gonzalez, Zonta vd Goorbergh, Barry Baltus und Sergio Garcia gelöst. Wie schon in den übrigen Samstags-Sessions regnete es immer wieder, gegen Ende stärker.

Die erste schnellste Zeit setze Jake Dixon (1:52,693 min). Dabei schwenkten die Streckenposten schon immer wieder die Regen-Flaggen. Es sollte die einzige Phase mit wirklicher Strecken-Action bleiben.

Filip Salac war am Freitag Schnellster in beiden Session gewesen. Ausgerechnet er kam mit einem Problem erst als Letzter auf die Strecke, blieb am Ende des ersten Stints entsprechend auch als Einziger noch draußen, lag mit seiner ersten und einzigen relevanten Zeit vier Sekunden hinter der Spitze. Die Bedingungen spielten gegen ihn: Nach dem starken Auftakt reichte es nur für einen enttäuschenden Rang 18.

Gegen Ende der Session wurde es immer mehr ein Zocken mit dem Regen: Lieber Wets, für die es eventuell zu trocken ist? Oder es auf Slicks riskieren, in der Hoffnung, dass der Regen nachlässt? Und wann noch mal rausfahren? Wenig Aktivität insgesamt auf der Strecke. Hängende Köpfe in der Boxengasse.

An die Zeit von Jake Dixon kam niemand mehr ran. Gewinner des Samstags: Zonda vd Goorbergh. Mit dem Umweg über das Q1 sicherte sich der Niederländer Startplatz 2 hinter Dixon. Die erste Startreihe komplett macht Aron Canet.

WM-Leader Ai Ogura startet in seinem Heimrennen von Platz 9.

Kurz vor der Session kamen übrigens noch News: Ayumu Sasaki unterschreibt für 2025 und 2026 bei RW Racing.

Ergebnisse Moto2 Motegi, Qualifying 2 (5. Oktober):

1. Jake Dixon (GB), Kalex, 1:52,693 min

2. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,006 sec

3. Arón Canet (E), Kalex, +0,307

4. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,309

5. Izan Guevara (E), Kalex, +0,423

6. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,433

7. Barry Baltus (B), Kalex, 0,481

8. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,692

9. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +1,201

10. Tony Arbolino (I), Kalex, 1,363

11. Celestino Vietti (I), Kalex, 1,540

12. Marcos Ramirez (E), Kalex, +1,600

13. Deniz Öncü (TR), Kalex, +1,758

14. Manuel González (E), Kalex, +1,936

15. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +2,057

16. Albert Arenas (E), Kalex, +2,070

17. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +3,127

18. Filip Salac (CZ), Kalex, +4,069