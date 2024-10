Manuel Gonzalez (1.) holte sich seinen ersten GP-Sieg

Gresini-Pilot Manuel Gonzalez konnte in einem turbulenten Moto2-Rennen in Motegi seinen ersten GP-Sieg einfahren. Das Risiko, mit Slicks auf die nasse Strecke zu gehen, machte sich bezahlt.

Manuel Gonzalez (Kalex) ging im Moto2-Rennen auf dem Twin Ring Motegi nur von Startplatz 14 ins Rennen. Dieses dauerte allerdings nur einige Sekunden – aufgrund des plötzlich einsetzenden Regens, wurde noch in der ersten Runde die rote Flagge geschwenkt. Die Piloten fuhren zurück an die Box und ließen sich Regenreifen aufziehen. Doch einige wenige entschieden sich, ein Risiko einzugehen und auf Slicks zu bleiben – darunter WM-Leader Ai Ogura (Boscoscuro) und Gonzalez.

Wenige Minuten später erfolgte der Neustart. Anstatt der vollen Distanz über 19 Runden, wurde das Rennen auf 12 Runden angesetzt. Nach dem Start fuhren zunächst die Fahrer, die sich für Regenreifen entschieden hatten, vorne weg. Gonzalez fiel von seinem 14. Startplatz bis ans Ende des Feldes zurück. Doch schon in der zweiten Runde begann seine Aufholjagd und er schnappte sich einen nach dem anderen. Der Regen hörte auf und die Strecke trocknete rasch auf. Sieben Runden vor dem Ende hatte der Spanier nur noch Ogura vor sich, der ebenfalls auf Slicks unterwegs war.

Gonzalez fühlte sich sichtlich wohl und fuhr die schnellsten Rundenzeiten. In Runde 9 war es dann so weit und er schnappte sich Ogura. Gonzalez überquerte mit 2,535 sec Vorsprung auf den Japaner die Ziellinie und gewann sein erstes GP-Rennen. «Es war ein verrückter Tag. Als ich in der Box war, war mein Team davon überzeugt, dass wir Slicks aufzuziehen sollten – denn am Tag zuvor waren die Bedingungen ähnlich und die Strecke war trocken», erzählte Gonzalez.

Im Rennen witterte der 22-Jährige seine Chance, fuhr die Lücke zu Ogura zu und überholte ihn. «Ai hat an der Spitze sehr viel gepusht. Ich dachte mir, ich muss jetzt Gas geben, um ihn einzuholen», so der Gresini-Pilot. «Mein Gefühl war sehr gut und ich konnte schnelle Rundenzeiten fahren. In den letzten Runden versuchte ich ruhig zu bleiben. Ich hatte aber einige Probleme mit dem Bike in den Beschleunigungsphasen und betete dafür, das Rennen beenden zu können. In den letzten beiden Runden hat es auch wieder etwas mehr geregnet – vor allem im zweiten Sektor, als wir aus dem Tunnel kamen. Man weiß nie, wir hart man pushen kann im Regen. Ich war Erster und versuchte schnell zu sein – ich gab einfach Gas und achtete darauf, dass ich nicht auf die Kerbs komme. Es waren fantastische letzte Runden. Ich bin sehr glücklich über diesen Sieg.»

In der Gesamtwertung liegt Gonzalez nach seinem Triumph in Japan mit 153 Punkten auf Rang 6. Die Chancen, die Saison in den Top-3 zu beenden, liegen gut – auf den Drittplatzierten Alonso Lopez fehlen ihm nur zehn Punkte. Auf WM-Leader Ai Ogura sind es bereits 75 Zähler. Die kommenden vier Rennen werden für Gonzalez die letzten im Team Gresini Racing sein – 2025 wird er für Intact GP an den Start gehen.

Ergebnisse Moto2 Motegi, Rennen (6. Oktober):

1. Manuel González (E), Kalex, 12 Runden in 22:52,521 min

2. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +2,535 sec

3. Filip Salač (CZ), Kalex, +9,103

4. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +9,240

5. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +14,758

6. Xavier Artigas (E) Forward, +35,812

7. Celestino Vietti (I), Kalex, +53,981

8. Diogo Moreira (BR), Kalex, +54,378

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +56,637

10. Izan Guevara (E), Kalex, +58,794

11. Tony Arbolino (I), Kalex, 59,265

12. Jake Dixon (GB), Kalex, +59,693

13. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +59,757

14. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +1:02,809

15. Darryn Binder (ZA), Kalex, +1:03,289

Moto2-WM-Stand nach 16 von 20 Rennen:

1. Ogura 228 Punkte. 2. Garcia 168. 3. Lopez 163. 4. Canet 156 5. Roberts 153. 6. Gonzalez 153. 7. Aldeguer 150. 8. Vietti 140. 9. Dixon 133. 10. Arbolino 127. 11. Ramirez 79. 12. Chantra 78. 13. Alcoba 74. 14. Arenas 65. 15. Salac 57. 16. Binder 50. 17. Agius 47. 18. Moreira 36. 19. Öncü 34. 20. Guevara 34. 21. Baltus 31. 22. Vd Goorbergh 31. 23. Foggia 18. 24. Artigas 10. 25. Bendsneyder 7. 26. Navarro 6. 27. Sasaki 4. 28. Masia 4. 29. Aji 3. 30. Ferrari 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 342 Punkte. 2. Boscoscuro 328. 3. Forward 16.