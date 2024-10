Krimi in Motegi: Manuel Gonzalez gewinnt vor Ai Ogura

Ein kurzer Regenschauer brachte die Kräfteverhältnisse beim Moto2-Rennen in Motegi aus dem Gleichgewicht. Manuel Gonzalez (Kalex) nutzt die Chance und triumphiert, Ai Ogura baut seine WM-Führung aus.

Jake Dixon sicherte seinem Team Aspar am Samstag auf dem Mobility Resort Motegi die Moto2-Pole. Der Brite profitierte vom durchwachsenen Wetter, zählt als WM-Achter allerdings nicht mehr zu den Titelkandidaten. Hinter Dixon gehen Zonta van den Goorbergh, Mandalika-Sieger Aron Canet und Joe Roberts in den GP über 19 Runden. WM-Leader Ai Ogura nimmt sein Heimrennen in Japan von Rang 9 auf.

Zum Start des Moto2-Rennens in Motegi ist es bewölkt und das Thermometer zeigte 22 Grad Außentemperatur bei einer Luftfeuchte von 86 Prozent, der Asphalt der 4,801 km langen Piste hat 27 Grad.

Dixon gewinnt den Start und biegt als Erster in Kurve 1 ein, van den Goorbergh kann nach einer Berührung mit Izan Guevara einen Sturz nur mit viel Mühe vermeiden. In Kurve 2 zeigen sich plötzlich Regentropfen auf der Kamera und die Fahrer nehmen merklich Tempo raus. Alonso Lopez übernimmt kurz darauf die Führung, doch der Regen wird schlagartig mehr, sodass noch in der ersten Runde die rote Flagge geschwenkt wird und die Piloten zurück zur Box kommen.

Der Neustart erfolgt wenige Minuten später: Nur noch zwölf Runden, die Startpositionen entsprechen dem Qualifying-Ergebnis. Einige Fahrer entschieden sich für Regenreifen, doch Ogura gehört mit Slicks zu den mutigeren Jungs, genau wie van den Goorbergh. Albert Arenas wechselt nach der Besichtigungsrunde zurück auf Regenreifen und startet aus der Boxengasse.

Beim zweiten Anlauf gewinnt erneut Jake Dixon den Start. Der 28-Jährige setzt sich auf der Kalex erneut in Führung vor Teamkollege Guevara und Alonso Lopez auf einer Boscoscuro. Ogura kommt mit den Slicks als 14. Aus der ersten Runde zurück – leichte Regentropfen sind weiterhin zu sehen.

Nach zwei Runden liegt Dixon 0,8 Sekunden vor Lopez. Celestino Vietti, Guevara und Diogo Moreira liegen auf den Plätzen 3 bis 5. Ogura ist bereits auf Rang 7, knapp hinter Tony Arbolino. Da der Regen in Runde drei schon keine Rolle mehr spielt, kann Ogura auftrumpfen. Der Lokalmatador und nächstjährige MotoGP-Pilot übernimmt bereits in Runde 3 die Führung und setzt sich von seinen Gegnern ab.

Sieben Runden vor dem Ende führt Ogura vor Manuel Gonzalez (+2,3 sec) und Jeremy Alcoba, die ebenfalls auf Slicks unterwegs sind. Filip Salac auf Rang 4 und van den Goorbergh nützen ebenfalls die Trockenreifen, um in den Top-5 zu fahren. Joe Roberts steuert in Runde 7 die Box an.

Während Ogura das Rennen fünf Runden vor dem Ende anführt, hat Gonzalez die Lücke zum Japaner zugefahren. Der Spanier liegt direkt hinter dem Japaner und wittert eine Chance auf den Sieg. Mehr als neun Sekunden dahinter kämpfen Salac, Alcoba und van den Goorbergh um Platz 3.

In Runde 9 kommt der Angriff vom spanischen Kalex-Fahrer auf Ogura und er übernimmt die Spitzenposition. Mit einem Vorsprung von 2,535 Sekunden auf den WM-Leader bringt der 22-jährige Gonzalez sein Bike nach zwölf Runden über den Zielstrich und gewinnt damit sein erstes GP-Rennen. Ogura baut die WM-Führung mit dem zweiten Platz auf 60 Punkte aus.

Im Kampf um Platz 3 setzt sich Salac gegen Alcoba und van den Goorbergh durch. Platz 6 geht an Forward-Fahrer Xavier Artigas, der ebenfalls auf Slicks unterwegs gewesen ist. Dahinter die Piloten auf Regenreifen: Celestino Vietti verliert auf Rang 7 mehr als 53 Sekunden, Diogo Moreira, Alonso Lopez und Izan Guevara komplettieren die Top-10. Polesetter Jake Dixon muss sich mit Position 13 anfreunden.

Ergebnisse Moto2 Motegi, Rennen (6. Oktober):

1. Manuel González (E), Kalex, 12 Runden in 22:52,521 min

2. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +2,535 sec

3. Filip Salač (CZ), Kalex, +9,103

4. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +9,240

5. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +14,758

6. Xavier Artigas (E) Forward, +35,812

7. Celestino Vietti (I), Kalex, +53,981

8. Diogo Moreira (BR), Kalex, +54,378

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +56,637

10. Izan Guevara (E), Kalex, +58,794

11. Tony Arbolino (I), Kalex, 59,265

12. Jake Dixon (GB), Kalex, +59,693

13. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +59,757

14. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +1:02,809

15. Darryn Binder (ZA), Kalex, +1:03,289