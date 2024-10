Moto2-Zeittraining 1: Streckenrekord für Filip Salac

Im ersten Zeittraining der Moto2-Klasse auf dem Twin Ring Motegi sorgte Filip Salac für einen Streckenrekord. Dahinter folgten Aron Canet auf Platz 2 und Marcos Ramirez auf der dritten Position. Ai Ogura belegte Rang 4.

In den Zeittrainings der Moto2 geht es um die begehrten Plätze im Q2 am Samstag: Die ersten 14 Teilnehmer in der kombinierten Liste aus Zeittraining 1 und 2 sind direkt qualifiziert. Den verbleibenden Fahrern bleibt eine zusätzliche Chance am Samstagnachmittag im Q1, aus dem die Top-4 noch ins Q2 einziehen.

Im freien Training am Freitagmorgen auf dem 4,8 km langen Twin Ring in Motegi war der Tscheche Filip Salac (Kalex) mit 01:50.287 min der Schnellste. Dahinter erzielte WM-Leader Ai Ogura (Boscoscuro) mit 0,014 sec Rückstand die zweitschnellste Zeit. Der Japaner führt vor seinem Heim-Grand Prix die Gesamtwertung mit 42 Punkten Vorsprung an.

Das erste Zeittraining am Freitagnachmittag über 40 Minuten startete bei 26 Grad Lufttemperatur und trockenen Bedingungen. Da die Strecke nur stellenweise nass war, gingen alle Moto2-Asse mit Slicks in die Session.

Nach fünf Minuten stürzte Darryn Binder (Kalex) in Kurve 3. Zu diesem Zeitpunkt führte Zonta van den Goorbergh die Zeitenliste mit 1:50,500 min vor Filip Salac (1:50,509) und Tony Arbolino (1:50,517) an.

Eine Minute später begann es leicht zu regnen und viele Piloten fuhren an die Box. Einige ließen sich vom Regen nicht beirren und drehten weiter fleißig ihre Runden – unter ihnen die KTM Ajo-Piloten Celestino Vietti und Deniz Öncü und Joe Roberts.

Der Regenschauer dauerte gerade einmal fünf Minuten. 27 Minuten vor dem Ende der Session herrschte auf dem Twin Ring Motegi wieder reger Betrieb. Die Strecke war weitgehend trocken, alle waren auf Slicks unterwegs. Vietti setzte sich mit 1:50,458 min an die Spitze, eine Runde später legte er mit 1:50,246 min nach. An der zweiten Stelle war Joe Roberts mit 1:50,460 min.

Ai Ogura hielt sich noch zurück – zur Hälfte der Session war er nur auf Platz 14 zu finden. Indonesien-Sieger Aron Canet war zu diesem Zeitpunkt Neunter. Die Top-3 zur Halbzeit: Celestino Vietti vor Alonso Lopez und Joe Roberts.

18 Minuten vor dem Ende setzte sich Deniz Öncü mit 1:50,287 min hinter seinen Teamkollegen Vietti an die zweite Stelle.

Sechs Minuten vor dem Ende setzte Filip Salac mit 1:49,716 einen Streckenrekord, nachdem er eine Runde zuvor bereits unter dem Rekord von Somkiat Chantra (1:49,898) von 2023 lag. Zonta van den Goorbergh stürzte in Kurve 10. Sasaki stürzte in Kurve 1.

Drei Minuten vor dem Ende fuhr WM-Leader Ogura die drittschnellste Zeit (1:50,015). Aron Canet setzte sich mit 1:50,019 min an die vierte Stelle. Eine Minute vor dem Ende legte der Spanier nach und fuhr mit 1:49,762 min die zweitschnellste Zeit.

Schnellster des ersten Zeittrainings war Filip Salac. Aron Canet, Marcos Ramirez, Ai Ogura und Izan Guevara komplettierten die Top-5.

Ergebnisse Moto2 Motegi, Zeittraining 1 (4. Oktober):

1. Filip Salac (CZ), Kalex, 1:49,716 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,046 sec

3. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,095

4. Ai Ogura (JP), Boscoscuro, +0,299

5. Izan Guevara (E), Kalex, +0,356

6. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,383

7. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +0,398

8. Jake Dixon (GB), Kalex +0,428

9. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,441

10. Tony Arbolino (I), Kalex, +0,495

11. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,524

12. Celestino Vietti (I), Kalex, +0,530

13. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,553

14. Albert Arenas (E), Kalex +0,605