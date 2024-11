Startschuss für das neue Moto2-Team Pramac Yamaha

Projektstart für Yamaha und Pramac in der Moto2 mit Tony Arbolino (vorne re.) und Izan Guevara

Einen Tag nach dem Finale und einen Tag vor dem Debüt einer Pramac-MotoGP-Yamaha auf der Strecke in Barcelona verkündeten Yamaha Racing und die Pramac-Struktur von Paolo Campinoti den offiziellen Moto2-Projektstart.

Vergleichbar mit dem MotoGP-Team, das erst am Sonntag als erstes unabhängiges Team der Geschichte den Titel gewinnen konnte, wurde auch in der mittleren Kategorie ein Rundumschlag vollzogen. Ausgangspunkt ist die Verbindung des Teams aus Italien mit Yamaha Racing und der damit aufgelegten Synergie im Management. Wie bereits auf SPEEDWEEK.com berichtet, wird auch die Moto2-Einheit unter der Regie von Pramac-Teammanager Gino Borsoi stehen.

Lin Jarvis, Rennsport-Direktor bei Yamaha kommentierte den Zusammenschluss: «Wir sind begeistert, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Yamaha und Pramac ab 2025 auf die Moto2-Klasse ausweiten wird. Die Gründung des Pramac Yamaha Moto2 Teams spiegelt Yamahas Hingabe wider, junge Talente zu fördern und sie durch die Reihen des Rennsports zu führen, sowie das Engagement des Unternehmens, zurück an die Spitze der MotoGP zu kommen.»

Erfreut zeigt sich auch Teaminhaber Paolo Campinoti: «Pramac Racing hat sich immer dafür eingesetzt, junge Talente zu fördern, ihr Wachstum zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, wichtige Protagonisten in der MotoGP und sogar Weltmeister zu werden. Wir sind stolz darauf, diese Mission durch die Ausweitung unserer Präsenz in der Moto2 zu stärken. Ich bin zuversichtlich, dass wir das Team und die technische Expertise haben, um dieses aufregende neue Kapitel auf dem richtigen Weg zu beginnen.»

Entschieden haben sich Yamaha und Pramac gemeinsam für eine schlagkräftige Fahrerpaarung. Neben dem Spanier Izan Guevara, dem Moto3-Weltmeister der Saison 2022, kommt mit dem Italiener Tony Arbolino ein Siegfahrer der Moto2 an Bord.

Tony Arbolino, der die Moto2-WM im MarcVDS-Team als Zehnter beenden konnte: «Es ist eine Ehre, Pramac und Yamaha bei ihrem neuen Moto2-Projekt zu unterstützen. Ich habe Yamaha immer geliebt, weil sie eine Marke und eine Geschichte repräsentieren. Außerdem habe ich volles Vertrauen in Pramac, dass sie mir helfen, ein besserer Fahrer zu werden – Danke an sie für ihr Vertrauen in mich.»

Guevara, der aus dem Team von Jorge Martinez zu Pramac kommt, zeigte sich begeistert von der Chance: «Ich gehe zu einem Team, das eine Familie ist und sie sind die amtierenden MotoGP-Weltmeister. Ich freue mich darauf, wieder mit einem der Leute zu arbeiten, die mir geholfen haben, Weltmeister zu werden, Gino Borsoi.»

Der 20-Jährige ergänzt: «Vor allem möchte ich Pramac und Yamaha dafür danken, dass sie mir die Möglichkeit geben, 2025 mit ihnen zu fahren. Ich bin sehr motiviert durch diesen Wechsel und durch das Projekt, an dem ich beteiligt sein werde.»

Spannend wird der Projektstart auch aus technischer Sicht. Denn das bislang im Yamaha-Moto2-Projekt verwendete Chassis-Paket von Kalex wird nun gegen Boscoscuro getauscht.