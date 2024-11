Moto2-Qualifying: Aron Canet in Barcelona auf Pole

Aron Canet fuhr in Barcelona beim Saisonfinale auf die Pole

Im letzten Moto2-Qualifying der Saison 2024 machte Aron Canet seine sechste Pole-Position klar. Weltmeister Ai Ogura startet nur von Rang 5. Zwei Stürze überschatteten die Qualifying-Session.

Aron Canet startet in das letzte Moto2-Rennen der Saison von der Pole-Position!

Hinter dem Spanier machen Manuel Gonzalez und Zonta vd Goorbergh die erste Startreihe komplett. Moto2-Weltmeister Ai Ogura geht am Sonntag als Fünfter an den Start. Fermin Aldeguer crashte, konnte keine Zeit setzen.

Der Reihe nach: Im letzten Qualifying 1 2024 hatten Alonso Lopez, Senna Agius, Albert Arenas und Jaume Masia den Sprung in die zweite Session geschafft, um dort mit den Top-14, die schon vorher übers Zeittraining den Sprung direkt ins Q2 geschafft hatten, um die Pole-Position zu kämpfen.

Fermin Aldeguer stürzte mit noch elf Minuten auf der Uhr in der letzten Kurve, rauschte ins Kiesbett. Ein kurzer Schreckmoment – das Saisonfinale ist sein erstes Rennen nach einem Bruch in der Hand und anschließender Operation. Es wirkte aber, als habe sich Aldeguer nicht schlimmer verletzt. Auch Jorge Navarro stürzte kurz danach.

Zonda vd Goorbergh setzte sich mit einer 1:42,461 min. im ersten Stint an die Spitze, dahinter Gonzalez, Moreira und Canet.

Ai Ogura, der bereits als Weltmeister feststeht, hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine schnelle Zeit gesetzt, wurde weit unten am Ende des Feldes gewertet. Kein Zeichen von Unruhe aber beim Japaner, der seinen Aufstieg in die MotoGP für 2025 bei Trackhouse bereits in der Tasche hat.

Unterdessen werkelte das American-Racing-Team am Motorrad für Navarro, während der Fahrer ungeduldig wartete. Gut zwei Minuten vor Ende der Session konnte er wieder auf die Piste. Es reichte für Rang 9. Aldeguer konnte in der Session nicht mehr fahren.

Dann war es Aron Canet, der mit 1:42,003 min. die zwischenzeitliche Pole klarmachte. Kurz bevor die Zielflagge geschwungen wurde, verunfallte Albert Arenas. Ai Ogura hatte Glück, dass seine schnelle Runde knapp vor der gelben Flagge gezeitet war. Der Japaner fuhr auf Startplatz 5. Und Aron Canets Zeit reichte für seine sechste Pole-Position!

Für Canet ist nach der Quali klar: «Ich will am Sonntag das Rennen gewinnen.» Dazu bedankte er sich bei allen, die seine Heimatregion Valencia unterstützen. Wegen der schweren Flutkatastrophe war das letzte Rennen der Saison von Valencia nach Barcelona verlegt worden.

Ergebnisse Moto2 Qualifying 2 Barcelona, (16. November):

1. Arón Canet (E), Kalex, 1:42,003 min

2. Manuel González (E), Kalex, +0,146 sec

3. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,212

4. Jake Dixon (GB), Kalex, +0,232

5. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +0,367

6. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,531

7. Filip Salač (CZ), Kalex, +0,601

8. Celestino Vietti (I), Kalex, +0,616

9. Jorge Navarro (E), Kalex, +0,664

10. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,675

11. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,806

12. Barry Baltus (B), Kalex, +0,809

13. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,881

14. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +1,202

15. Tony Arbolino (I), Kalex, 1,544

16. Jaume Masiá (E), Kalex, +1,748

17. Albert Arenas (E), Kalex, +6,606

18. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, keine Zeit