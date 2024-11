Moto2 in Barcelona: Canet siegt, Moreira jubelt

Aron Canet fuhr in Barcelona von der Pole zum Sieg

Aron Canet fuhr im Moto2-Rennen von Barcelona von der Pole-Position zum Sieg – trotz schlechten Starts. Diogo Moreira schaffte es erstmals in seiner Moto2-Zeit aufs Podium – und wurde so Rookie des Jahres.

Ein Podium ohne den Weltmeister – dafür mit dem Nachwuchsstar des Jahres und dem jetzt WM-Dritten!

Aron Canet startete von der Pole-Position in das letzte Moto2-Rennen des Jahres in Barcelona. Neben ihm komplettierten Manuel Gonzalez und Zonda vd Goorbergh die erste Startreihe. Weltmeister Ai Ogura ging nur von Platz 5 an den Start.

Beim Start kam Canet aber gar nicht gut weg, verlor die Führung an Gonzalez – und wie! Der Spanier fand sich nach den ersten Kurven nur auf Platz 10 wieder!

Zweiter großer Gewinner des Starts neben Gonzalez war Ai Ogura, der sich auf Rang 2 vorkämpfte.

Und dann wurde es chaotisch: In der ersten Kurve crashten Dixon und Navarro, flogen beide noch in Runde 1 in Kurve 5 ins Kiesbett ab. Auch Garcia verunfallte an derselben Stelle.

Zu Beginn der zweiten Runde dann der nächste große Crash! Vietti und vd Goorbergh flogen am Ende der Start-Ziel-Gerade ab.

Filip Salac kämpfte sich kurzzeitig auf Rang 2 vor, wurde dann aber von Ogura wieder überholt. Dann kamen auch noch Canet (zum Ende von Runde 2 schon wieder auf Rang 2!) und Aldeguer dazu, der Tscheche fiel schließlich nach zwei Runden wieder auf Platz 7 zurück.

Und in Runde 4 war dann das Comeback des Pole-Setters nach dem miesen Start komplett: Canet zog in Kurve 14 an Gonzalez vorbei, eroberte sich die Führung zurück! Die Top-3 zu diesem Zeitpunkt: Canet vor Gonzalez vor Ogura.

Nach der chaotischen Startphase kam dann Ruhe ins Rennen. Zwischen Canet und Gonzalez lag die Lücke bei knapp unter einer Sekunde, ebenso die zwischen Gonzalez und Ogura, nur knapp hinter ihm Diogo Moreira und dann mit einer halben Sekunde Salac.

In den nächsten Runden kämpfte sich Moreira bis auf ein oder zwei Zehntel an Ogura heran, kam aber einfach nicht an dem bereits zum Weltmeister gekrönten Japaner vorbei.

Auf den letzten Runden wurde es im Kampf um Platz 1 dann noch mal richtig eng! Gonzalez kam auf zwei Zehntel an Canet ran, setzte ihn richtig unter Druck.

Ebenso machte es Moreira mit Ogura – und das mit Erfolg! Der Brasilianer zog in der letzten Runde an Ogura vorbei, fuhr damit aufs Podium – oder? Ogura blieb hartnäckig, wehrte sich und holte sich den Platz kurz zurück – doch Moreira kam knapp vor dem Weltmeister über die Ziellinie!

Für Moreira ist es sein erstes Moto2-Podium. Und der Brasilianer ist damit Rookie des Jahres 2024, also der in Punkten beste Nachwuchsfahrer. Moreira: «Es war für mich am Anfang des Jahres schwierig, wir hatten ein paar Probleme. Jetzt haben wir unser erstes Podium.»

Gonzalez sicherte sich mit seinem zweiten Platz den dritten Platz in der Fahrer-WM. Canet ist weiterhin Zweiter in der Weltmeisterschaft. Jubelstimmung also bei allen auf dem Podium!

Ergebnisse Moto2 Barcelona, Rennen (17. November):

1. Arón Canet (E), Kalex, 21 Runden in 36:29,282 min

2. Manuel González (E), Kalex, +0,091 sec

3. Diogo Moreira (BR), Kalex, +1,124

4. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +1,167

5. Filip Salač (CZ), Kalex, +3,450

6. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +4,705

7. Izan Guevara (E), Kalex, +5,647

8. Albert Arenas (E), Kalex, +6,106

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +7,610

10. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro,+7,660

11. Somkiat Chantra (T), Kalex, +10,545

12. Marcos Ramirez (E), Kalex, +14,220

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +14,733

14. Tony Arbolino (I), Kalex, +16,204

15. Jaume Masiá (E), Kalex, +16,397