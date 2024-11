Aron Canet: «Möchte Weltmeister sein, nicht mehr»

Aron Canet (Kalex) holte sich in Barcelona den Sieg im letzten Moto2-Rennen 2024. Nach einer sehr guten zweiten Saisonhälfte beendete er die Weltmeisterschaft auf Rang 2. Nächstes Jahr soll es für den WM-Titel reichen.

Während beim Saisonfinale in Barcelona in der MotoGP der große Showdown im Titelkampf über die Bühne ging, war die Weltmeisterschaft in den Klassen Moto2 und Moto3 längst entschieden. In der mittleren Kategorie hatte sich der Japaner Ai Ogura (Boscoscuro) den WM-Titel schon in Thailand gesichert, Platz 2 in der Gesamtwertung war seit Sepang vergeben – Aron Canet (Kalex) hatte vor dem letzten Saisonrennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya 28 Punkte Vorsprung auf den Drittplatzierten Sergio Garcia (Boscoscuro).

Bei seinem Heim-Grand-Prix wollte Canet mit einem Sieg einen würdigen Abschluss für eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen erzielen, in der es in der ersten Hälfte nicht nach Wunsch lief. Nachdem er am Freitag im ersten Moto2-Zeittraining die Nase vorn hatte, holte sich Canet am Samstag die Pole-Position. Im Rennen am Sonntag lief es zunächst nicht mehr so glatt – nach einem verpatzten Start fand er sich nur auf Position 10 wieder. Danach ging es drunter und drüber: Zunächst stürzten Jake Dixon und Jorge Navarro in Kurve 5, zu Beginn der zweiten Runde gab es den nächsten Crash – Celestino Vietti und Zonta van den Goorbergh flogen am Ende der Start-Ziel-Gerade ab. Canet fand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf Rang 5 wieder, danach schnappte sich der Spanier in Runde 2 Diogo Moreira, Filip Salac und Weltmeister Ogura. In Runde 4 ging er in Kurve 14 an Manuel Gonzalez vorbei und setzte sich an die Spitze.

Danach gab der 25-Jährige die Führung nicht mehr ab. Gonzalez blieb hartnäckig und setzte Canet am Ende gehörig unter Druck. In der letzten Runde kam er bis auf eine Zehntelsekunde heran, konnte aber kein Überholmanöver mehr setzen – Canet siegte mit 0,091 sec Vorsprung auf Gonzalez. «Ich bin sehr glücklich, das vierte Mal hier oben zu stehen», freute sich Canet über seinen vierten Saisonsieg. «Wir haben eine prächtige zweite Saisonhälfte absolviert, die erste Hälfte war ein Desaster. Ich konnte mich während der Saison mental verbessern, was sehr wichtig war. Für nächstes Jahr möchte ich einen weiteren Schritt machen. Wir haben ein gutes Team und Talent – alles, um Weltmeister zu werden.»

Aron Canet beendete die Moto2-Saison mit 234 Punkten auf Rang 2 – 40 Punkte hinter Weltmeister Ogura. Der Fantic-Pilot erzielte 2024 vier Siege. Nach einer durchwachsenen ersten Saisonhälfte lief es ab dem Silverstone-GP immer besser und er schaffte es in den letzten elf Rennen sieben Mal auf das Podest. Canet erklärte vor den versammelten Journalisten, weshalb bei ihm in der zweiten Saisonhälfte der Knoten geplatzt ist: «Jeder sagte mir, dass ich jetzt anders bin, und ich fühle mich auch komplett anders im Vergleich zum Saisonbeginn – es ist ein neuer Aron Canet», betonte er. «Ich habe dafür gearbeitet und ich weiß, was mein Ziel für nächstes Jahr ist: Ich möchte Weltmeister sein, nicht mehr.»

Wie schaffte er es in der letzten Runde, als Gonzalez nochmal sehr nahe dran war, vorne zu bleiben? «Ich blieb selbstbewusst, nicht mehr. Ich habe diesen Fehler beim zweiten Rennen in Misano gemacht und habe mich verbessert. Ich hatte Vertrauen in mich und dass ich auf der Strecke 100 Prozent gebe. Man darf nicht zu viel an das Bike denken und an das, was passieren kann», so Canet.

Ergebnisse Moto2 Barcelona, Rennen (17. November):

1. Arón Canet (E), Kalex, 21 Runden in 36:29,282 min

2. Manuel González (E), Kalex, +0,091 sec

3. Diogo Moreira (BR), Kalex, +1,124

4. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +1,167

5. Filip Salač (CZ), Kalex, +3,450

6. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +4,705

7. Izan Guevara (E), Kalex, +5,647

8. Albert Arenas (E), Kalex, +6,106

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +7,610

10. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro,+7,660

11. Somkiat Chantra (T), Kalex, +10,545

12. Marcos Ramirez (E), Kalex, +14,220

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +14,733

14. Tony Arbolino (I), Kalex, +16,204

15. Jaume Masiá (E), Kalex, +16,397

Moto2-WM-Stand nach 20 von 20 Rennen:

1. Ogura 274 Punkte. 2. Canet 234. 3. Gonzalez 195. 4. Garcia 191. 5. Aldeguer 181. 6. Lopez 178. 7. Vietti 165. 8. Dixon 155. 9. Roberts 153. 10. Arbolino 148. 11. Ramirez 115. 12. Chantra 103. 13. Arenas 88. 14. Moreira 84. 15. Alcoba 79.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 437 Punkte. 2. Boscoscuro 389. 3. Forward 16.