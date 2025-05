Moto2-Duell: Knackt Dixon Gonzalez auf der Insel?

2024 waren die Fans in Silverstone außer Rand und Band: Zum Jubiläums-MotoGP-Rennen servierte Moto2-Jake Dixon einen fabelhaften Heimsieg. 2025 gilt es, einen Weg an Spitzenreiter Manuel Gonzalez vorbeizufinden.

Die Moto2-Saison 2024 war für den Engländer Jake eine reine Achterbahnfahrt, die geprägt war von enormen Leistungs- und Ergebnisschwankungen. Nach einem katastrophalen Saisonstart in der Mannschaft von Jorge Martinez – Dixon lag in den ersten sechs Events mehr neben der Strecke und holte im ersten Saisondrittel nicht einen WM-Punkt – sprang er bei Lauf Nummer 7 in Barcelona als Dritter aufs Podest.

Höhepunkt der Saison und der gesamten Karriere: der 4. August 2024. Jake Dixon, losgefahren von Startplatz 5, fuhr gemeinsam mit Aron Canet (Fantic) in einer eigenen Moto2-Welt. Die beiden Routiniers der Klasse duellierten sich intensiv, mit dem besseren Ende für Held der Briten. Jake Dixon schob sich eine Motorradlänge vor Canet über die Ziellinie.

Der historische Sieg wirkte als Turbo. Beim nächsten Rennen in Österreich stand Dixon als Dritter wieder auf dem Podium und nach dem nächsten Sieg bei Lauf Nr. 9 in Aragon war der Aspar-Kalex-Racer wieder voll im WM-Geschäft. Doch das letzte Drittel dokumentierte erneut einen Kollaps der Leistungskurve. Außer Platz 4 in Malaysia brachte der Familienvater nichts mehr zusammen. Nach Platz 8 in der Tabelle die Trennung von Jorge Martinez und das Andockmanöver bei Marc VDS. Die belgische Mannschaft hat eine hohe Affinität zu England. Sam Lowes gewann etliche Moto2-Rennen und ist als Superbiker weiter in Diensten des Teams.

Der Wechsel zu MarcVDS und von Kalex auf Boscoscuro brachten die erhoffte Stabilität. Dieses Jahr verbuchte Dixon in den ersten sechs Rennen nur einen Nuller, dafür aber bereits zwei Siege. Nach dem US GP in Austin war Dixon damit Tabellenführer der Moto2. Möglich wurde die Spitzenposition durch eine starke fahrerische Leistung bei schwierigen Bedingungen und den in die Hose gegangenen Reifenpoker von Manuel Gonzalez.

Der Spanier hat nach dem Patzer in den Staaten das Kommando in der mittleren Klasse aber längst wieder mit Nachdruck übernommen. Der Pilot des deutschen Intact-GP-Teams aus Memmingen konterte mit einem dritten und zwei ersten Plätzen. In der WM-Tabelle führt Gonzalez aktuell mit 16 Zählern. Hinter Aron Canet liegt Dixon auf Position 3.

Während die Saison 2024 deutlich breiter aufgestellt war – mit Robert, Garcia, Ogura, Lopez, Aldeguer, Dixon, Canet und Gonzalez prügelten sich lange acht Piloten um den Titel und einen damit verbundenen MotoGP-Aufstieg – hat sich die laufende Saison zu einem Vierkampf entwickelt, denn auch der Belgier Barry Baltus zeigte zuletzt stark auf.

Soll ein Ritt in der Königsklasse 2026 für einen Briten möglich werden, dann führt der Weg nur über den Titel. Der Silverstone-GP ist damit sowohl Freudenfest als auch Folterkammer für den Piloten aus Dover. Nach der Show im vergangenen August und der guten WM-Ausgangslage 2025 werden am kommenden Sonntag alle Kameras auf die #96 scharfstellen.

Profitieren dürften vor allem die Fans – ihnen steht ein intensives Match ihrer Moto2-Helden mit nun mindestens zwei Spaniern und einem Belgier an.

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez 111 Punkte. 2. Aron Canet 95. 3. Jake Dixon 77. 4. Baltus 73. 5. Moreira 50. 6. Vietti 42. 7. Ramirez 40. 8. Agius 39. 9. Arenas 38. 10. Öncu 37. 11. Lopez 36. 12. Holgado 36. 13. Arbolino 29. 14. Salac 28. 15. Ortola 17.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 133. 2. Boscoscuro 88. 3. Forward 10.