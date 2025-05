Veijer verletzt sich: Kein Start in Silverstone

Moto2-Rookie Collin Veijer muss den Britischen-GP auslassen. Wie sein KTM-Ajo-Team am 21. Mai mitteilte, hat sich der 20-jährige Niederländer bei einem Trainingssturz an seinem rechten Handgelenk verletzt.

Der Große Preis von Großbritannien wird ohne Moto2-Rookie Collin Veijer stattfinden. Bei einem Trainingssturz am 19. Mai hat sich der Niederländer eine Verletzung an seinem rechten Handgelenk zugezogen.

Wie schwer sich Veijer verletzt hat, ist noch unklar. «Collin wird sich in den Niederlanden weiteren Tests unterziehen, um das Ausmaß der Verletzung festzustellen und die notwendigen Maßnahmen für eine bestmögliche Genesung zu ergreifen», hieß es in einer Stellungnahme seines KTM-Ajo-Teams am 21. Mai in den sozialen Medien.

Wer Collin Veijer in Silverstone ersetzen wird bzw. ob überhaupt jemand einspringt, ist noch nicht bekannt.

In seiner Rookie-Saison in der Moto2 liegt Veijer nach sechs Rennen in der Gesamtwertung mit 11 Punkten auf Rang 18. Sein bestes Ergebnis erreichte der WM-Dritte der Moto3-Saison 2024 in Austin, als er Zehnter wurde.

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez 111 Punkte. 2. Aron Canet 95. 3. Jake Dixon 77. 4. Baltus 73. 5. Moreira 50. 6. Vietti 42. 7. Ramirez 40. 8. Agius 39. 9. Arenas 38. 10. Öncu 37. 11. Lopez 36. 12. Holgado 36. 13. Arbolino 29. 14. Salac 28. 15. Ortola 17.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 133. 2. Boscoscuro 88. 3. Forward 10.