Alonso: «Habe nicht verstanden, wie man schnell ist»

David Alonso sprach mit SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler über seinen Wechsel in die Moto2-WM. Im zweiten Teil des Interviews erklärt er, wie er vorgeht, um mit der Kalex Schritt für Schritt schneller zu werden.

Moto3-Weltmeister David Alonso kommt in der Moto2-Klasse nur langsam in Schwung. Nach den ersten sechs Saisonrennen hat er zweimal Platz 11 als beste Saisonresultate vorzuweisen. In der Gesamtwertung liegt der 19-jährige Kolumbianer derzeit mit 12 Punkten auf Rang 17. Der Aspar-Pilot sprach in Le Mans mit SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler über die Anpassungsschwierigkeiten an die für ihn neue Kategorie.

Alonso und die anderen Moto2-Rookies Ivan Ortola und Collin Veijer wurden in den ersten Saisonrennen von einem anderen Klassenneuling in den Schatten gestellt: Daniel Holgado hat bei seinen ersten vier Auftritten vier Top-10-Resultate eingefahren, darunter einen ausgezeichneten vierten Platz in Katar. Holgados Ansatz, wiederholt mit größeren Sportmotorrädern zu trainieren, zahlte sich zunächst aus. «Es kommt darauf an, wie man plant oder seine Ziele verfolgt. Ich glaube, wenn ich in einer Kategorie bin, dann bin ich zu 100 Prozent darauf fokussiert», konterte David Alonso. «Wenn ich in der Moto3 bin, dann bin ich voll und ganz in der Moto3 und dem Stil, der benötigt wird und ich trainiere mit den am besten geeigneten Motorrädern. Das bedeutet, dass ich in der Lage war, das zu erreichen, was ich wollte – bis zu meinem letzten Rennen. Aber dann habe ich vielleicht etwas zu spät damit angefangen, um mich für die Moto2 vorzubereiten. Dani hatte eine wirklich gute Vorsaison mit größeren Motorrädern und war bereit für die ersten Rennen und holte diese Ergebnisse.»

Ich bitte Alonso, genauer auf die Analyse einzugehen und zu fragen, ob er ein Gefühl dafür hat, wann es bei ihm «Klick» machen könnte. «Es geht nicht so sehr um die Zeit», sinnierte er. «Es geht mehr darum, jedes einzelne Wochenende zu nutzen, und darum, was wir mit der Analyse machen. Im ersten Rennen in Thailand habe ich nicht hart genug gebremst. Dann in Argentinien habe ich das Gas nicht genug geöffnet. Wir nehmen jedes Mal Änderungen vor, und die Entwicklung schreitet voran. Ich spreche mit den Leuten und schaue mir Daten an, wie das Motorrad gefahren werden muss. Ich höre denjenigen zu, die es geschafft haben, und versuche dann, den richtigen Stil zu finden. Ich probiere Dinge aus, um herauszufinden, wie ich schneller werden kann, und wenn ich etwas erreicht habe, erinnere ich mich an die Technik und gehe dann zum nächsten Schritt über. So geht es die ganze Zeit: lernen, verstehen, festigen, in die Praxis umsetzen und dann zum nächsten Schritt übergehen.»

Die Vergleiche von Alonso mit einigen der herausragenden Namen der jüngeren MotoGP-Geschichte sind durchaus berechtigt. Marc Marquez holte im achten Rennen seiner ersten 125er-Saison seinen ersten GP-Podestplatz und beendete die Meisterschaft auf Platz 13. Alonso holte sein erstes Podium bei seinem vierten Rennen und wurde am Ende seines Debütjahres Dritter. Alonso wurde bei seinem zweiten Versuch Champion, Marquez bei seinem dritten, aber der aktuelle Ducati-MotoGP-Star gewann seinen vierten Moto2-Grand-Prix und fuhr als Rookie auf Gesamtrang 2 – etwas, das Alonso noch erreichen muss. Pedro Acosta übertraf beide in der Moto3 in kürzester Zeit. Alles deutet darauf hin, dass Alonso sowohl Marquez als auch Acosta nacheifern wird, wenn er 2026 die Moto2 erobert. «Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Kategorie nichts für mich ist», sagte er über seinen ersten Versuch. «Ich habe anfangs nicht verstanden, wie man schnell fährt, aber ich mochte es trotzdem. Ich mag das Motorrad, und ich mag diese Meisterschaft. Ich weiß, dass es eine gute Vorbereitung für die MotoGP ist.»

«Ich versuche, mit Ruhe zu fahren», unterstrich Alonso. «Ich weiß, dass ich jung bin und mehr Geduld brauche. Ich bin in einer Phase, die Geduld erfordert, weil ich Dinge sofort haben will – was heutzutage das Thema zu sein scheint, weil wir so viel mit unseren Mobiltelefonen machen können. Wir sind daran gewöhnt, dass Dinge sofort passieren, und vergessen dabei, dass es einen Prozess und eine Entwicklung gibt. Ich lerne immer noch!»