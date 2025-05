Q2 in Silverstone: Canet schlägt Gonzalez und Moreira

Aron Canet: Kam durchs Q1 und fuhr zur Pole-Position in Silverstone

Unter dichten Wolken rauften sich 18 Moto2-Racer um die beste Ausgangsposition in Silverstone. Manuel Gonzalez verpasste die vierte Pole in Serie knapp. Landsmann und WM-Verfolger Aron Canet war noch schneller.

Wie eingespielt die deutsche Intact-GP-Moto2-Mannschaft in Silverstone war, belegten die Zeiten des wichtigen Zeittrainings am Freitag. Erster, WM-Spitzenreiter: Manuel Gonzalez. Zweiter, Teamkollege Senna Agius. Doch erst im Q2 am Samstagnachmittag wurden bei kräftigem Wind und hoher Regenwahrscheinlichkeit die endgültigen Startplätze ausgefahren.

Kurios: Mit Aron Canet, Celestino Vietti, Sergio Garcia, Alonso Lopez, Tony Arbolino und David Alonso war das Q1 hochkarätig mit fünf Moto2-Siegern und einem Weltmeister besetzt. Durchsetzen konnten sich nur die schnellsten vier. Canet, Alsonso, Ramirez und Lopez zogen nach stürmischen Minuten weiter in die entscheidende Q2-Einheit.

Manuel Gonzalez, der im Zeittraining den vormaligen Streckenrekord um fast eine Sekunde unterboten, setzte dann auch im Q2 die erste Spitzenzeit. Im ersten Anlauf war der Spanier deutlich schneller, doch die Runde des Tabellenführers wurde wieder gestrichen – die #18 hatte die Streckenbegrenzung überfahren. Gestört wurde die Session durch gelbe Flaggen – KTM-Ajo-Pilot Öncü war früh zu Boden gegangen.

Derweil hatte Moto2-Veteran Aron Canet das Kommando vor Senna Agius und Moto3-Champion David Alonso übernommen. In Lauerstellung: Izan Guevara, Dani Holgado und der Held der Briten, Jake Dixon.

Das Q2 entwickelte sich zu einem Krimi. Denn durch die Streichungen zu Beginn hatten fünf Minuten vor Ende der Session weder Gonzalez noch Diogo Moreira, Deniz Öncü und Barry Baltus eine Zeit zu Weg gebracht.

Doch Manuel Gonzalez bewies auch unter Stress seine derzeit herausragende Form. Der WM-Führende leuchtete mit klaren Sektor-Bestzeiten auf – am Zielstrich wurde es Platz 2, denn Canet konnte seine Zeit nochmals auf eine 2:02,482 min drücken. Stark auch Diogo Moreira. Der Brasilianer schob sich im letzten Versuch ebenfalls in Startreihe 1.

Alonso, Agius und Ramirez werden am Sonntag Reihe 2 bestücken. Enttäuschend verlief die Qualifikation für Jake Dixon. Der WM-Dritte muss seinen Heim-GP von Platz 13 beginnen.

Ergebnisse Moto2 Silverstone, Q2 (24. Mai):

1. Aron Canet (E), Kalex, 2:02,482 min

2. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,148 sec

3. Diogo Moreira (BR), Kalex, 0,335

4. David Alonso (E), Kalex, +0,510

5. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,655

6. Marcos Ramirez (E), Kalex, + 0,750

7. Barry Baltus (B), Kalex, +0,776

8. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +1,006

9. Dani Holgado (E), Kalex, +1,227

10. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +1,321

11. Albert Arenas (E), Kalex, +1,326

12. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +1,354

13. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +1,356

14. Joe Roberts (USA), Kalex, +1,414

15. Jorge Navarro (E), Forward, +1,785

16. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +1,809

17. Deniz Öncü (TR), Kalex, keine Zeit

18. Ayumu Sasaki (JP), Kalex, keine Zeit