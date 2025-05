Silverstone, Zeittraining: Intact-Pilot Gonzalez 1.

Im Zeittraining der Moto2-Klasse in Silverstone fuhr WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) einen Streckenrekord. Auf Platz 2 und 3 folgten Senna Agius und Filip Salac. Aron Canet stürzte und muss am Samstag im Q1 ran.

Auf die 40 Minuten freies Training folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Im FP1 auf dem Silverstone Circuit war WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) eine Klasse für sich. Mit 2:02,599 min (Streckenrekord) war der Spanier um 0,811 sec schneller als Lokalmatador Jake Dixon (Marc VDS). Auf Rang 3 landete Fantic-Pilot Aron Canet.

Am Freitagnachmittag betrug die Lufttemperatur 19 Grad Celsius, der Himmel präsentierte sich freundlich – es war nur leicht bewölkt. Die Moto2-Piloten gingen pünktlich um 16.05 Uhr Ortszeit auf die Strecke.

Zu Beginn setzte sich Jake Dixon mit 2:03,324 min an die Spitze. Auf Rang 2 folgte Manuel Gonzalez. Eine Runde später fuhr der Intact-Pilot mit 2:02,923 min eine neue Bestzeit.

Nach acht Minuten verlor Filip Salac (Marc VDS) in Kurve 15 das Vorderrad – er blieb unverletzt. Zwei Minuten später stürzte David Alonso (Aspar) in Kurve 3. Es dauerte danach einige Zeit, bis die Kalex des Moto3-Weltmeisters von der Strecke entfernt war. Es waren hektische erste Minuten in dieser Session.

Die Top-5 zur Hälfte der Session: Gonzalez, Dixon, Canet, Agius und Holgado. Eine Minute später setzte sich American-Racing-Pilot Joe Roberts an die zweite Stelle.

Richtig spannend wurde es in den letzten Minuten, als alle mit frischen Reifen auf die finale Zeitenjagd gingen. Zuerst stürzte Canet in Kurve 5 über das Vorderrad. Vier Minuten vor dem Ende fuhr Salac mit 2:02,700 min die schnellste Zeit. Kurz danach fuhr Intact-Pilot Senna Agius mit 2:02,540 min einen Streckenrekord.

Zu Beginn der letzten zwei Minuten war das große Bummeln angesagt – die Moto2-Fahrer waren sich nicht einig, wer wem folgen sollte.

Danach pulverisierte Gonzalez mit 2:02,111 min den Streckenrekord von Agius. An seine Zeit kam niemand mehr heran. Der Spanier hatte am Ende 0,429 sec Vorsprung auf seinen Teamkollegen. Salac wurde Dritter, Diogo Moreira beendete die Session auf Rang 4.

Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Gonzalez, Agius, Salac, Moreira, Baltus, Holgado, Sasaki, Dixon, Roberts, Navarro, Ortola, Öncü, Guevara und Arenas.

Der WM-Zweite, Aron Canet, muss aufgrund seines späten Crashs am Samstag im Q1 ran. Er wurde im Zeittraining nur 16.

Auffallend: In den Top-10 waren 7 Kalex- und nur 2 Boscoscuro-Bikes zu finden. Mit Jorge Navarro mischte sich noch ein Forward-Pilot darunter. Der Trend setzte sich somit auch in Silverstone fort: bei trockenen Streckenbedingungen scheint das Kalex-Chassis momentan besser zu funktionieren.

Ergebnisse Moto2 Silverstone, Zeittraining (23. Mai):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 2:02,111 min

2. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,429 sec

3. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +0,589

4. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,630

5. Barry Baltus (B), Kalex, +0,802

6. Dani Holgado (E), Kalex, +0,881

7. Ayumu Sasaki (JP), Kalex, +0,905

8. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,908

9. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,942

10. Jorge Navarro (E), Forward, +1,019

11. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +1,113

12. Deniz Öncü (TR), Kalex, +1,158

13. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +1,222

14. Albert Arenas (E), Kalex, +1,223